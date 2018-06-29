Dù nhà chật hẹp đến mấy bạn cũng nên trồng ít nhất 1 cây húng quế vì những tác dụng ‘thần kỳ’ này

Chuyên gia nói gì 29/06/2018 17:13

Không chỉ là loại rau thơm quen thuộc, húng quế còn được dùng như một vị thuốc giúp phòng và trị nhiều căn bệnh. Bạn sẽ bất ngờ về những tác dụng tuyệt vời mà nó mang lại cho sức khỏe đấy!

Húng quế là loại rau thơm quen thuộc thường được dùng trong nhiều món ăn để tăng hương vị và kích thích vị giác. Thế nhưng, không phải ai cũng biết húng quế còn có khả năng mang lại nhiều tác dụng “thần kỳ” cho sức khỏe.

Húng quế chứa lượng kháng sinh tự nhiên cực mạnh với đặc tính chống oxy hóa hiệu quả. Hàm lượng vitamin K dồi dào trong loại rau này giúp kiểm soát mỡ máu, ngăn chặn huyết khối hình thành, đồng thời bảo vệ mạch máu khỏi bị tổn hại bởi các gốc tự do.

Dù nhà chật hẹp đến mấy bạn cũng nên trồng ít nhất 1 cây húng quế vì những tác dụng ‘thần kỳ’ này - Ảnh 1
Húng quế giúp phòng và trị nhiều căn bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, húng quế còn rất giàu canxi, mangan, sắt, kali và flavonoid giúp bảo vệ DNA hiệu quả. Chính vì vậy mà húng quế dần trở thành vị thuốc giúp ngăn ngừa đột quỵ, đau tim và xơ vữa động mạch.

Những tác dụng của húng quế

Chống ung thư

Lá húng quế rất giàu chất chống oxy hóa, vì vậy nó có khả năng làm chậm quá trình phát triển của bệnh ung thư vú. Đặc biệt, những hợp chất có trong loại rau này còn giúp ngăn máu chảy về các khối u bằng cách tấn công vào những mạch máu nuôi sống chúng.

Ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Nhờ hàm lượng lớn chất chống oxy hóa và tinh dầu trong thành phần mà húng quế giúp hỗ trợ sản xuất ra các chất như eugenol, methy eugenol và caryphyllene.

Những chất trên đều có tác dụng giảm mức đường huyết trong cơ thể, từ đó hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả.

Dù nhà chật hẹp đến mấy bạn cũng nên trồng ít nhất 1 cây húng quế vì những tác dụng ‘thần kỳ’ này - Ảnh 2
Húng quế có khả năng giảm lượng đường huyết trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ tim mạch

Húng quế chứa nhiều eugenol giúp bảo vệ tim mạch luôn khỏe mạnh bằng cách giữ cho mức huyết áp luôn nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ cần dùng vài lá húng quế mỗi ngày cũng có thể làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể, giúp phòng tránh những vấn đề liên quan đến tim mạch.

Giảm căng thẳng, ngừa trầm cảm

Theo kết quả nghiên cứu tại Ấn Độ, húng quế có tác dụng duy trì mức bình thường của cortisol – một loại hoóc-môn gây stress trong cơ thể. Dùng lá húng quế sẽ giúp làm dịu hệ thần kinh, điều chỉnh khả năng tuần hoàn máu và giảm căng thẳng nhanh chóng.

Trị đau đầu

Nhiều người bị bệnh viêm xoang thường gặp tình trạng đau nửa đầu đã áp dụng biện pháp xông hơi tinh dầu húng quế và đạt được những kết quả mong muốn.

Dù nhà chật hẹp đến mấy bạn cũng nên trồng ít nhất 1 cây húng quế vì những tác dụng ‘thần kỳ’ này - Ảnh 3
Bạn có thể dùng tinh dầu húng quế để giảm cơn đau đầu - Ảnh minh họa: Internet

Húng quế chứa nhiều tinh dầu và dưỡng chất có thể làm dịu các cơn đau nhanh chóng. Nếu đang bị đau đầu, chỉ cần giã nát lá húng quế, cho vào nồi nước đun sôi rồi dùng khăn nhúng nước đắp lên trán. Bạn cũng có thể cho vài lá húng quế tươi vào nước ấm rồi dùng xông mũi để xoa dịu cơn đau.

Biết trước những tác dụng bất ngờ này của lá húng quế, chắc hẳn bạn sẽ trồng ngay 1 cây trong nhà để sử dụng khi cần.

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