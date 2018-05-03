Để giữ dáng chuẩn, đây chính là những thực phẩm giảm cân được sao Hàn ưa chuộng nhất

Bên cạnh việc luyện tập , chế độ dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất, từ đó hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng. Để giữ dáng, những ngôi sao Hàn Quốc thường bổ sung các loại thực phẩm dưới đây vào thực đơn ăn kiêng hàng ngày. Bạn có thể thử áp dụng ngay để nhanh chóng sở hữu vóc dáng chuẩn như sao Hàn.

Chắc hẳn mọi cô nàng đều mong muốn sở hữu vóc dáng thon gọn cùng vòng eo “con kiến” để tự tin diện mọi trang phục mà không sợ lộ mỡ thừa. Thế nhưng làm sao để giảm cân nhanh chóng thì không phải ai cũng biết?

Chuối là loại quả chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe . Đây cũng chính là thực phẩm được ngôi sao truyền hình Seo In Young sử dụng để ăn kiêng, cô đã giảm được 6kg trong 1 tháng chỉ bằng cách ăn chuối mỗi ngày.

Dưới đây là những thực phẩm giảm cân luôn được sao Hàn ưa chuộng nhất:

Chuối chứa hàm lượng lớn chất xơ và kali giúp tạo cảm giác no và hạn chế thèm ăn. Thường xuyên ăn chuối sẽ giúp quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ, khiến bạn tự tiêu mỡ mà không cần tập thể dục. Chuối còn là loại quả giúp bổ sung nhiều năng lượng, bạn sẽ không bị đói và mệt như những cách giảm cân thông thường khác.

Chỉ bằng việc ăn hai quả chuối thay bữa sáng, bạn có thể giảm 2-3kg trong một tuần - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn ăn kiêng với chuối như sau: Bữa sáng, bạn ăn 2 quả chuối và uống 2 ly nước. Thực đơn bữa trưa và thực đơn cho bữa tối bạn có thể ăn bình thường, tuy nhiên không ăn quá nhiều tinh bột và thức ăn dầu mỡ.

Giữ dáng bằng khoai lang

Nếu bạn muốn loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng để sở hữu vóc dáng thon gọn thì hãy thử phương pháp giảm cân của ca sỹ IU. Khoai lang chính là sự lựa chọn gần như duy nhất của IU trong hầu hết các thực đơn ăn kiêng.

Hàm lượng chất xơ và vitamin dồi dào có trong khoai lang giúp cung cấp nhiều năng lượng, đồng thời “đốt cháy” mỡ thừa nhanh chóng, cơ thể sẽ thon gọn, săn chắc chỉ trong thời gian ngắn.

Bạn nên ưu tiên lựa chọn khoai lang luộc để quá trình giảm cân diễn ra nhanh hơn.

Không chỉ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể, khoai lang còn giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột (dưa leo)

Dưa chuột chứa đến 90% nước, nhiều vitamin và khoáng chất giúp thúc đẩy quá trình loại bỏ mỡ thừa trong có thể. Chính vì vậy, dưa chuột là thực phẩm được Dasom (SISTAR) lựa chọn cho khẩu phần ăn riêng biệt của mình. Kiên trì áp dụng, Dasom đã có thể giảm đến 10kg chỉ trong 3 tuần.

Bạn có thể áp dụng chế độ ăn kiêng với dưa leo mỗi ngày, cân nặng sẽ được giảm rõ rệt.

Mỗi ngày một ly nước ép dưa chuột sẽ giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thực phẩm giúp giảm cân nhanh chóng và giữ dáng hiệu quả, chị em có thể bổ sung ngay vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày.