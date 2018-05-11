Đây là lý do vì sao dù thèm đến mấy bạn cũng không nên ăn 3 bộ phận này trên con gà

Chuyên gia nói gì 11/05/2018 16:07

Thịt gà có giá trị dinh dưỡng cao và là thực phẩm giúp ngăn ngừa đột quỵ hàng đầu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn không nên ăn 3 bộ phận này trên con gà dù ngon đến mấy đi nữa.

Thịt gà là thực phẩm dễ tiêu hóa nên sẽ giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Những dưỡng chất có trong thịt gà giúp tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa một số căn bệnh thường gặp. Bên cạnh đó, thường xuyên ăn thịt gà còn giúp chống oxy hoá, giải độc, đồng thời cải thiện chức năng tim và não.

Theo Đông y, thịt gà có tác dụng ôn trung ích khí, bổ tinh, ích ngũ tạng, bồi bổ cơ thể, điều trị chứng mệt mỏi, thể chất yếu, chán ăn, tiêu chảy, chóng mặt, kinh nguyệt không đều, tiểu đường....

Với những tác dụng tuyệt vời trên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên bổ sung thịt gà vào thực đơn hàng ngày. Tuy nhiên, thịt gà dù tốt đến mấy thì bạn cũng không nên ăn 3 bộ phận này để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những bộ phận trên con gà không nên ăn

Phao câu

Phao câu gà được xem là món “khoái khẩu” của nhiều người vì mùi vị rất béo, ngọt ngậy. Tuy nhiên, đây cũng là bộ phận tập trung các hạch bạch huyết, bạch huyết của các đại thực bào – nơi chứa nhiều vi khuẩn, virus, thậm chí cả chất gây ung thư.

Ngay cả khi phao câu được luộc chín thì những chất độc này vẫn không hề bị phá vỡ hay đào thải ra ngoài. Chính vì vậy, thường xuyên ăn phao câu có thể khiến cơ thể nhiễm vi khuẩn và các chất độc gây hại, rất nguy hiểm.

Đây là lý do vì sao dù thèm đến mấy bạn cũng không nên ăn 3 bộ phận này trên con gà - Ảnh 1
Không nên ăn quá nhiều phao câu gà - Ảnh minh họa: Internet

Da gà

Da gà mặc dù rất ngon, hợp với sở thích của nhiều người nhưng lại rất có hại cho sức khoẻ. Da gà chứa hàm lượng chất béo cao, đồng thời là nơi chứa nhiều chất ô nhiễm, vi khuẩn và mầm bệnh từ môi trường bên ngoài.

Thường xuyên ăn da gà sẽ khiến lượng cholesterol xấu trong cơ thể tăng cao, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Đặc biệt khi thịt gà được nướng chín, lượng cholesterol trong da gà sẽ bị oxy hóa, hình thành các chất độc có hại gây ra những tổn hại lớn hơn cho cơ thể, thậm chí có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Tốt nhất bạn nên hạn chế ăn da gà để bảo vệ sức khỏe.

Đây là lý do vì sao dù thèm đến mấy bạn cũng không nên ăn 3 bộ phận này trên con gà - Ảnh 2
Da gà không hề tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Cổ gà

Phần cổ gà chứa rất nhiều mạch máu và tập trung tương đối nhiều tuyến bạch huyết đi qua. Đây cũng là bộ phận bạn không nên ăn quá nhiều. Nguyên nhân là do các tuyến bạch huyết và thải độc đa số đều nằm ở lớp mỡ dưới da ở vùng cổ gà. Chính vì vậy, hầu hết chất độc, chất kích thích và các chất tồn dư từ thực phẩm mà gà ăn hàng ngày đều tích tụ ở bộ phận này.

Đây là lý do vì sao dù thèm đến mấy bạn cũng không nên ăn 3 bộ phận này trên con gà - Ảnh 3
Cổ gà thường chứa nhiều chất độc gây hại, bạn không nên ăn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những bộ phận trên con gà bạn không nên ăn để tránh gây hại cho sức khỏe. Tốt nhất khi chế biến bạn nên luộc, hấp để bảo toàn những dưỡng chất vốn có trong loại thực phẩm này.

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