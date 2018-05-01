Đây chính là những món canh giải nhiệt, thanh lọc cơ thể chị em nào cũng thích mê

Chuyên gia nói gì 01/05/2018 15:43

Thời tiết ngày càng nắng nóng khiến bạn mệt mỏi, khó chịu và chán ăn. Hãy bổ sung ngay những món canh thơm ngon, bổ dưỡng này vào thực đơn hàng ngày để "giải ngán" và thanh lọc cơ thể nhanh chóng.

Thời tiết thay đổi khiến bạn chán ăn và mất cảm giác ngon miệng. Tuy nhiên, đừng vì thế mà bỏ bữa nhé! Thay vào đó, hãy bổ sung ngay những món canh mát lành này vào thực đơn hàng ngày để “giải ngán” cũng như thanh lọc cơ thể ngày nóng.

Dưới đây là những món canh bổ dưỡng giúp thanh nhiệt, giải độc cực tốt, chị em thường xuyên sử dụng sẽ sở hữu làn da tươi trẻ bất chấp tuổi tác:

Những món canh giúp thanh lọc cơ thể

Canh củ cải

Canh củ cải chứa nhiều dưỡng chất tốt cho hệ hô hấp, giúp lưu thông khí huyết, giảm ho, làm đẹp da cũng như hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Bạn có thể kết hợp canh củ cải với thịt bò và cà rốt để món ăn thêm bổ dưỡng, giúp giảm nhiệt, thanh lọc cơ thể trong những ngày hè oi bức.

Đây chính là những món canh giải nhiệt, thanh lọc cơ thể chị em nào cũng thích mê - Ảnh 1
Canh củ cải ngọt mát sẽ giúp làm 'dịu' cơ thể ngày nóng - Ảnh minh họa: Internet

Canh rong biển

Vào những ngày nắng nóng mà được thưởng thức một bát canh rong biển mát lành thì còn gì bằng! Rong biển là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe. Thường xuyên sử dụng canh rong biển sẽ giúp giảm mỡ máu, điều tiết hệ miễn dịch, ngăn ngừa hình thành máu đông và giải độc hiệu quả.

Mỗi ngày một bát canh rong biển sẽ giúp ngăn ngừa và điều trị hiệu quả bệnh bướu cổ. Bên cạnh đó, hàm lượng lớn axit béo không bão hoà và chất xơ trong rong biển còn có khả năng loại bỏ cholesterol bám trên thành mạch máu, giảm cholesterol xấu trong cơ thể, nhờ đó giúp bảo vệ hệ tim mạch.

Đây chính là những món canh giải nhiệt, thanh lọc cơ thể chị em nào cũng thích mê - Ảnh 2
Đây là món canh rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Canh bí đỏ

Vị ngọt bùi thanh tao kết hợp tinh tế với vị ngọt của xương hầm đã khiến món canh bí đỏ trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho bữa cơm ngày hè. Món canh này có tác dụng bổ não, tăng cường trí nhớ, giải nhiệt, ngăn ngừa táo bón.

Bên cạnh đó, bí đỏ còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất đặc biệt tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường thị lực, bảo vệ xương, hỗ trợ giảm cân và cải thiện các vấn đề về da.

Canh rau dền

Đây là món canh rất dễ chế biến và hợp khẩu vị nhiều người. Không chỉ giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể hiệu quả, canh rau dền còn đảm bảo những dưỡng chất bổ dưỡng cho sức khỏe. Bạn có thể nấu rau dền chung với tôm hoặc thịt bằm đều được.

Đây chính là những món canh giải nhiệt, thanh lọc cơ thể chị em nào cũng thích mê - Ảnh 3
Một bát canh rau dền ngày nắng sẽ giúp thanh lọc cơ thể nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Canh bí đao

Bí đao có vị ngọt, tính lạnh, không độc, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu phù thũng, tiêu viêm… Món canh này thường được dùng để trị những bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa nhờ chứa nhiều nước, chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp thúc đẩy nhu động ruột hoạt động trơn tru hơn.

Nếu cảm thấy "nóng trong người" bạn hãy dùng ngay một bát canh bí đao thanh mát nhé!

Trên đây là những món canh thanh mát, bổ dưỡng giúp giải nhiệt cơ thể ngày nắng nóng, chị em có thể bổ sung ngày vào thực đơn dinh dưỡng cho cả gia đình.

Nắng nóng thế này, chị em hãy làm ngay sữa chua hoa quả uống để giải nhiệt, giữ dáng và đẹp da

Nắng nóng thế này, chị em hãy làm ngay sữa chua hoa quả uống để giải nhiệt, giữ dáng và đẹp da

Sữa chua hoa quả là món ăn vặt quen thuộc được nhiều người yêu thích, đặc biệt những dưỡng chất trong loại thực phẩm này có thể mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, giúp giữ dáng và làm đẹp da.

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