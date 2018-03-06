Đậu phụ tốt thật đấy nhưng đừng dại mà ăn cùng những thực phẩm này kẻo hối không kịp

Chuyên gia nói gì 06/03/2018 11:58

Đậu phụ rất giàu giá trị dinh dưỡng và mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn cùng với những thực phẩm này thì chẳng khác gì đang tự “đầu độc” chính mình.

Đậu phụ là thực phẩm có giá thành rẻ nhưng lại chứa hàm lượng lớn protein, selen, canxi, vitamin E, lecithin, cystein… Chúng đều là những dưỡng chất quý giá có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư hiệu quả. Chính vì vậy, thường xuyên ăn đậu phụ sẽ rất tốt cho cơ thể.

Tuy nhiên, nếu kết hợp đậu phụ sai cách có thể làm mất đi những giá trị dinh dưỡng vốn có trong loại thực phẩm này, thậm chí gây biến chất ảnh hưởng đến sức khỏe. Dưới đây là những thực phẩm bạn tuyệt đối không kết hợp với đậu phụ:

Những thực phẩm không nên ăn cùng đậu phụ

Mật ong

Mật ong là một trong những thực phẩm tuyệt đối không được kết hợp với đậu phụ. Hàm lượng cao enzyme trong mật ong khi chế biến cùng đậu phụ chứa nhiều khoáng chất, axit hữu cơ sẽ sinh ra phản ứng hóa học không tốt cho cơ thể. Trường hợp nhẹ có thể dẫn đến tiêu chảy, ngộ độc, nguy hiểm hơn có thể gây hôn mê và tử vong.

Đậu phụ tốt thật đấy nhưng đừng dại mà ăn cùng những thực phẩm này kẻo hối không kịp - Ảnh 1
Tuyệt đối không ăn mật ong cùng đậu phụ kẻo nguy hiểm đến tính mạng - Ảnh: Inter

Thịt dê

Theo Đông y, đậu phụ có vị ngọt, hơi hàn nên khi kết hợp với thịt dê sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh vàng da và phù chân. Bên cạnh đó, hai loại thực phẩm này đều giàu protein nên khi ăn cùng nhau sẽ gây cản trở quá trình hấp thụ protein của cơ thể. 

Rau cải bó xôi

Bạn nên tránh kết hợp rau cải bó xôi cùng đậu phụ vì hàm lượng chất diệp lục, sắt và axit oxalic trong cải bó xôi sẽ làm hao hụt lượng canxi có trong loại thực phẩm này.

Đậu phụ tốt thật đấy nhưng đừng dại mà ăn cùng những thực phẩm này kẻo hối không kịp - Ảnh 2
Kết hợp đậu phụ với cải bó xôi có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ dưỡng chất - Ảnh: Internet

Măng

Măng cũng là một trong những thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên không nên ăn cùng với đậu phụ. Nguyên nhân là do lượng canxi sulfate trong đậu phụ khi kết hợp với axit oxalic trong măng sẽ tạo thành canxi oxalat gây sỏi thận.

Hành lá

Nhiều người có thói quen sốt đậu phụ cùng cà chua và hành lá để giúp món ăn thêm phần hấp dẫn. Tuy nhiên, sự kết hợp này lại không hề tốt cho sức khỏe như bạn nghĩ.

Hàm lượng cao axit oxalic trong hành lá khi gặp calcium trong đậu phụ sẽ tạo thành hợp chất khó hòa tan có tên là calcium oxalate. Chất này sẽ gây cản trở quá trình hấp thụ calcium của cơ thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt canxi trầm trọng, gây ra các bệnh về xương.

Đậu phụ tốt thật đấy nhưng đừng dại mà ăn cùng những thực phẩm này kẻo hối không kịp - Ảnh 3
Nhiều người thường chế biến đậu phụ cùng hành lá - Ảnh: Internet

Trứng gà

Trứng gà và đậu phụ đều là những thực phẩm giàu protein nên khi ăn cùng nhau có thể ảnh hưởng tới sự hấp thụ protein của cơ thể. Chính vì vậy, để bảo toàn những giá trị dinh dưỡng vốn có cho cả đậu phụ và trứng gà, bạn không nên kết hợp hai thực phẩm với nhau.

Trên đây là những thực phẩm không nên ăn cùng đậu phụ, bạn nên lưu ý để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình nhé!

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