Chị em thi nhau mua rau dền về luộc ăn mỗi ngày vì những tác dụng quý hơn nhân sâm này

Bên cạnh đó, rau dền còn chứa hàm lượng lớn chất sắt, canxi, protein cùng nhiều loại vitamn như vitamin B1, B2… giúp tăng cường sức khỏe , tốt cho hệ tiêu hóa.

Rau dền là thực phẩm quen thuộc thường được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau trong bữa cơm hàng ngày. Theo Đông y, loại rau này có vị thơm dịu, ngọt mát, có tác dụng nhuận tràng, thanh nhiệt, giải độc, tiêu sưng, thông tiện, lợi tiểu, ngăn ngừa táo bón…

Hàm lượng lớn canxi trong rau dền thuộc loại cơ thể dễ dàng hấp thụ, nó có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển của răng và xương.

Dưới đây là những tác dụng quý hơn nhân sâm mà rau dền có thể mang lại cho sức khỏe:

Ngoài ra, rau dền còn rất giàu chất sắt, canxi và vitamin K, giúp thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, duy trì hoạt động bình thường của tim, tăng khả năng vận chuyển oxy, thúc đẩy chức năng tạo máu và ngăn chặn chuột rút ở các vùng cơ bắp.

Ngăn ngừa táo bón

Rau dền chứa rất nhiều chất xơ, hàm lượng này cao gấp 3 lần so với lúa mì. Chính vì vậy, thường xuyên ăn rau dền có thể cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Dùng nước ép rau dền còn giúp thải độc cơ thể nhanh chóng, giúp loại bỏ độc tố tích tụ trong các cơ quan nội tạng.

Thường xuyên ăn rau dền giúp ngăn ngừa táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân

Nhờ chứa nhiều chất xơ và vitamin mà rau dền có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, từ đó loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng. Nếu bạn đang có ý định giảm cân thì nên bổ sung rau dền vào thực đơn ăn kiêng mỗi ngày.

Giảm lượng đường trong máu

Theo các nghiên cứu, thường xuyên ăn rau dền có thể giúp ổn định lượng đường huyết trong máu, rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2. Bên cạnh đó, những dưỡng chất trong thực phẩm này còn có khả năng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến lượng đường trong máu như béo phì, tim mạch.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch

Rau dền chứa một loại vitamin E có tên gọi là tocotrienol, giúp loại bỏ cholesterol xấu trong cơ thể và ngăn ngừa bệnh mạch vành. Bổ sung rau dền trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày là cách bảo vệ tim mạch luôn khỏe mạnh.

Những người mắc bệnh tim mạch nên bổ sung rau dền vào thực đơn hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Chống oxy hóa

Kết quả của nhiều nghiên cứu cho thấy rau dền có chứa một chuỗi peptit nhất định, có khả năng giảm tình trạng viêm sưng trên cơ thể. Đặc biệt, hàm lượng chất chống oxy hóa trong loại rau này còn gây ức chế hoạt động của các gốc tự do tấn công các tế bào khỏe mạnh.

Tăng cường phát triển thể lực

Rau dền rất giàu protein, chất béo, carbohydrate, vitamin và khoáng chất nên được xem là thực phẩm bổ dưỡng, giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể. Hàm lượng chất carotene trong rau dền cao hơn 2 lần so với các loại quả hạt khác nên rất có lợi cho sức khỏe thể chất.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời mà rau dền có thể mang lại cho sức khỏe, bạn hãy thường xuyên bổ sung loại thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày nhé!