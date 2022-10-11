Ăn chuối lúc đói có tốt không và nên ăn chuối vào lúc nào để có lợi cho cơ thể?

Vốn nổi tiếng là loại trái cây ngọt thơm, vô cùng được yêu thích. Nhưng không chỉ có vậy, chuối còn được chứng minh là một loại trái cây mang vô vàn những hợp chất có ích cơ sức khỏe và sắc đẹp của chúng ta:

Chuối là loại quả quen thuộc được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon và chứa rất nhiều chất dinh dưỡng . Tuy nhiên, không ít người thắc mắc ăn chuối lúc đói liệu có tốt không và nên ăn vào thời điểm nào là tốt nhất!? Hôm nay, hãy cùng khám phá ngay câu trời lời ở ngay bài viết dưới đây nhé!

- Cung cấp chất xơ: Một quả chuối trung bình cung cấp khoảng 3g chất xơ, đây là thành phần thiết yếu với cơ thể. Chất xơ có nhiều lợi ích cho cơ thể như giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, tốt cho đại tràng và đường ruột, duy trì cân bằng cholesterol và huyết áp, giảm viêm và hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả cho các chị em,...

- Cung cấp carbohydrate: Chuối cung cấp một hàm lượng vừa phải carbohydrate phù hợp với mọi đối tượng, kể cả những người mắc bệnh tiểu đường.

- Hàm lượng kali lớn: Kali rất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt trong hoạt động của tim. Thức ăn giàu kali giúp hạ huyết áp, ngăn ngừa chứng đột quỵ, cho hệ cơ xương khớp hoạt động khỏe mạnh, mà chuối chính là loại trái cây có chứa rất nhiều kali cần thiết cho cơ thể chũng ta.

Chuối cung cấp nhiều kali và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể!

- Giảm chuột rút: Thành phần các chất kali và magie có trong chuối có tác dụng làm lành các tổn thương cơ và chuột rút. Vì vậy, với những người hoạt động chân tay, chơi thể thao… hãy sử dụng một quả chuối để ngăn ngừa tình trạng chuột rút cơ bắp.

- Ngoài ra, chuối còn cung cấp các loại vitamin B và C giúp tăng cường sức đề kháng, phòng tránh bệnh tật, tốt cho phụ nữ đang trong quá trình mang thai.

- Tốt cho làn da: Trong thành phần của chuối chứa nhiều vitamin và khoáng chất mang tới nhiều lợi ích cho làn da của bạn như dưỡng ẩm cho da, trị mụn cho da, ngăn ngừa các vết thâm, sẹo của mụn trên làn da. Vì vậy hãy sử dụng từ 1 – 2 quả chuối mỗi ngày để có một làn da mịn màng, sạch mụn.

Thường xuyên ăn chuối sẽ mang lại cho chị em làn da sáng đẹp, khỏe mạnh!

- Có lợi cho gan: Chuối còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng, các vitamin, nguyên tố vi lượng giúp làm giảm men gan, tăng cường chức năng gan, giúp đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể tốt hơn. Vì vậy, những người mắc các bệnh về gan hoàn toàn có thể bổ sung loại quả này trong các bữa ăn hàng ngày nhé.

Nên ăn chuối vào thời điểm nào là thích hợp nhất?

Ăn chuối lúc nào thì tốt là vấn đề quan tâm của rất nhiều người khi có ý định sử dụng loại quả này.

- Ăn chuối trước bữa ăn: Nếu như bạn đang quan tâm ăn chuối lúc nào để giảm cân thì thời điểm trước bữa ăn là lý tưởng nhất. Chất xơ trong chuối sẽ giúp bạn cảm thấy no hơn và giảm được lượng thức ăn thu nạp vào.

- Ăn chuối vào bữa ăn phụ: Đây cũng là thời điểm khá thích hợp cho mọi người sử dụng loại hoa quả này. Do không gần các bữa ăn chính nên việc sử dụng chuối như là bữa ăn phụ rất hợp lý, tốt cho sức khỏe. Bạn có thể sử dụng chuối vào thời giữa buổi sáng và buổi trưa, giữa chiều hoặc sau bữa ăn tối đều được.

- Ăn chuối trước lúc đi ngủ: Nếu bạn thường xuyên bị mất ngủ hoặc có giấc ngủ chập chờn thì có thể lựa chọn ăn chuối trước khi ngủ để cải thiện giấc ngủ tốt hơn nhé. Vì trong thành phần chuối có chứa axit amin, giúp kích thích sản xuất hormone melatonin để bạn ngủ ngon và sâu hơn.

Ăn chuối trước khi ngủ để cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn!

Không nên ăn chuối vào thời điểm nào?

Chuối mang lại rất nhiều ích lợi cho người thưởng thức, nhưng với điều kiện là cần bổ sung vào đúng thời điểm thích hợp. Chính vì vậy, bạn cần đặc biệt tránh ăn chuối vào những thời điểm sau để tránh gây hại cho cơ thể:

- Khi đói: Việc ăn chuối lúc đói sẽ khiến lượng magie trong cơ thể tăng cao bất thường, phá vỡ sự cân bằng của magie và canxi trong máu, gây ra hiện tượng ức chế mạch máu tim, không tốt cho sức khỏe. Vì vậy, nếu bạn đang thắc mắc ăn chuối khi đói có tác dụng gì thì nên quan tâm đến những mặt hại của loại quả này nếu ăn lúc đói để thay đổi thời điểm hoặc thay thế bằng các loại hoa quả khác.

Tuyệt đối không nên ăn chuối khi đói!

- Khi bị đau đầu: Axit amin trong chuối sẽ làm giãn các hệ thống tĩnh mạch, làm tăng lượng máu dẫn lên não, khiến cho tình trạng đau đầu càng trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, những người đang bị đau đầu tuyệt đối không nên ăn chuối.

- Buổi sáng: Trong thành phần của chuối chứa chất Serotonin, gây buồn ngủ. Vì vậy, bạn không nên sử dụng chuối vào buổi sáng hoặc khi cần tỉnh táo, bởi nó có thể khiến bạn rơi vào trạng thái mệt mỏi, thiếu tỉnh táo, thiếu tập trung trong công việc và học tập.

- Dị ứng với chuối: Những người bị dị ứng với chuối không nên sử dụng loại quả này khi thấy có các triệu chứng như ngứa, sưng, nổi mề đay…

Khi bị đau đầu, bạn cần tránh ăn chuối để tránh tình trạng tệ hơn nhé!

Trên đây là những thông tin giải đáp thắc mắc về vấn đề ăn chuối lúc đói có tốt không? cũng như thời điểm nên và không nên sử dụng loại quả này trong ngày. Hy vọng với bài viết này sẽ mang đến những thông tin bổ ích để các chị em có thể sử dụng chuối một cách hợp lý, mang lại lợi ích cho sức khỏe nhé.