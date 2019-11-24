7 sai lầm khi ăn thịt lợn gây hại cho sức khỏe của cả gia đình, rất nhiều người mắc phải!

Chuyên gia nói gì 24/11/2019 04:00

Nếu kết hợp thịt lợn với những thực phẩm này chính là tự đầu độc chính mình. Dưới đây là những sai lầm khi ăn thịt lợn, ai cũng phải biết.

Thịt lợn là một thực phẩm thông dụng trong bữa ăn hàng ngày, tuy nhiên bạn cần tránh kết hợp với một số thực phẩm sau để không gây hại cho sức khỏe.

Thịt lợn kết hợp với rau mùi

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Không nên ăn rau mùi cùng với thịt lợn - Ảnh: Internet

Thịt lợn kết hợp với rau mùi là một trong những sai lầm khi ăn thịt lợn hàng đầu. Khi nấu chung thịt lợn hoặc ăn chung với rau mùi sẽ gây chướng bụng khó tiêu, thậm chí gây rối loạn tiêu hóa.

Thịt lợn và thịt chim

Nếu kết hợp thịt lợn với thịt chim cút sẽ khiến cơ thể hình thành các hắc tố, gây đen da mặt. Ngoài ra, khi ăn thịt lợn cùng thịt chim bồ câu sẽ dễ gây ra tình trạng khí huyết khó lưu thông. Hãy lưu ý và tuyệt đối không thử những món ăn này.

Thịt lợn với lá mơ

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Lá mơ khi ăn với thịt lợn sẽ gây hại cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Thịt lợn chứa rất nhiều protein khi kết hợp với lá mơ dễ gây kết tủa lượng đạm khiến cơ thể không thể hấp thu được. Đây là lưu ý khi ăn thịt lợn mà mọi người cần biết để tránh gây tình trạng khó tiêu hóa, ngộ độc.

Thịt lợn và đậu tương

Khi chế biến đậu tương với thịt lợn, hàm lượng phốt pho trong đậu tương sẽ làm giảm lượng dinh dưỡng có trong thịt lợn.

Vì vậy nên bạn cần tránh kết hợp hai loại thực phẩm này với nhau để đảm bảo giữ được dinh dưỡng có trong cả hai.

Thịt lợn với gừng

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Thịt lợn ăn với gừng gây ra tương khắc - Ảnh: Internet

Theo Đông y, thịt lợn với gừng khi ăn cùng sẽ gây ra tương khắc. Bạn có thể gặp phải tình trạng phong thấp, ngoài ra còn có thể nổi lên những nốt đen ở mặt. Hãy lưu ý và tránh ăn hai loại thực phẩm này cùng với nhau.

Thịt lợn và gan dê

Gan dê có mùi gây, hơi hôi khi bạn xào cùng thịt lợn sẽ khiến cho mùi vị của món ăn trở nên khó chịu. Không nên kết hợp hai thực phẩm này bởi sẽ gây phản cảm với người thưởng thức món ăn. Đồng thời cũng không tốt cho sức khỏe.

Gan lợn kỵ các loại cá

Gan lợn rất kỵ ăn chung với các loại cá vì dễ khiến cho bạn bị nổi ung nhọt. Sau khi đã biết những sai lầm khi ăn thịt lợn này, bạn nên tráng kết hợp chúng trong thực đơn ăn uống dành cho gia đình của mình.

Sai lầm khi chế biến thịt lợn "rước bệnh" vào người chị em cần loại bỏ ngay

Sai lầm khi chế biến thịt lợn "rước bệnh" vào người chị em cần loại bỏ ngay

Thịt lợn là nguyên liệu chính không thể thiếu trong nhiều món ăn của nhiều gia đình Việt. Song không phải ai cũng biết chế biến đúng cách để thịt lợn giữ nguyên dưỡng chất, không gây hại cho sức khỏe.

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