Top 6 loại thực phẩm người bị viêm loét dạ dày nên ăn

Chọn thực phẩm 11/08/2023 12:05

Dưới đây là top những loại thực phẩm tuyệt vời trong việc hỗ trợ giảm các triệu chứng đau dạ dày, kiểm soát các triệu chứng khó chịu như nóng rát và trào ngược axit.

Sữa chua

Nhiều người lo sợ ăn sữa chua sẽ làm cho tình trạng đau dạ dày nặng hơn, Nhưng theo nhiều chuyên gia thì lượng và nồng độ axit trong sữa chua không đáng kể so với lượng axit trong dịch vị. Axit lactic được chuyển hóa từ sữa chua lại có tác dụng kìm hãm sự phát triển của Helicobacter pylori (thủ phạm gây viêm loét dạ dày – tá tràng).

Ngoài ra, vi khuẩn lên men trong sữa chua bám vào niêm mạc đường tiêu hóa sẽ tiết chất kháng sinh tự nhiên tăng cường miễn dịch tại chỗ, kìm hãm sự phát triển của yếu tố gây đau dạ dày. Vì vậy, người bệnh đau dạ dày ăn sữa chua là rất có lợi.

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Ảnh minh họa: Internet

Nha đam

Các tinh thể trong cây lô hội được biết đến với tác dụng chữa bệnh và kháng khuẩn. Nếu bạn bị loét dạ dày và ăn nha đam, bạn có thể kiểm soát việc sản xuất quá nhiều axit và kích thích niêm mạc dạ dày.

Ngoài ra, nha đam còn  cung cấp emodin và aloin lô hội. Theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2012, những thành phần này có thể cải thiện các mô bị hư hỏng.

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Ảnh minh họa: Internet

Nghệ

Không chỉ là một loại gia vị quen thuộc, nghệ còn là phương thuốc phổ biến dành cho một loạt vấn đề sức khỏe liên quan đến hệ tiêu hóa, bao gồm cả viêm loét dạ dày. Curcumin là hoạt chất có nhiều ở nghệ, đóng vai trò chủ đạo trong việc hỗ trợ điều trị. Nó có thể xoa dịu các cơn đau dạ dày cũng như đẩy nhanh tốc độ phục hồi của những vết loét. Tuy nhiên, nhược điểm của hoạt chất này là khó tan trong nước, khiến bạn cần sử dụng liều lớn curcumin trong thời gian dài mới có thể nhận thấy hiệu quả như mong muốn.

Ngày nay, với nền khoa học – kỹ thuật hiện đại, sự ra đời của nano curcumin là một bước tiến lớn. Loại chế phẩm công nghệ cao này thừa hưởng toàn bộ khả năng của curcumin, đồng thời khắc phục hoàn toàn nhược điểm của hoạt chất này. Bạn có thể tìm mua nano curcumin dưới dạng thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, hãy lưu ý chọn những thương hiệu uy tín và nổi tiếng nhé.

Đậu bắp

Đậu bắp chứa nhiều chất xơ giúp làm sạch hệ tiêu hóa và giảm áp lực làm việc cho đại tràng. Chất nhầy trong đậu bắp có tác dụng giảm đau và giảm vết loét trong dạ dày, nên bổ sung đậu bắp vào các bữa ăn nên chứng đau dạ dày nhanh khỏi hơn.

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Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Chuối rất giàu hợp chất kiềm hóa mà khi được cơ thể hấp thụ sẽ giúp điều chỉnh độ pH của dạ dày. Đồng thời, chúng giúp chấm dứt tình trạng khó chịu do trào ngược axit và viêm dạ dày.

Ăn chuối có thể giúp ngăn chặn sự thoái hóa của chất nhầy dạ dày và giảm sự xuất hiện của các vết loét. Chúng nhẹ nhàng với dạ dày và chất dinh dưỡng của chúng giúp chữa lành các mô bị tổn thương.

Thì là

Thì là cũng là một trong các thực phẩm dành cho người đau dạ dày bởi thì là có hàm lượng Anethole dồi dào, chất này có tác dụng kích thích việc tiết dịch vị và dịch tiêu hóa. Trong thì là cũng có nhiều axit Aspartic giúp chống đầy hơi.

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Ảnh minh họa: Internet

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