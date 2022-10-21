Ốc - món ăn yêu thích của nhiều người nhưng ít ai chú ý đến những điều "đại kỵ" khiến cơ thể mang bệnh

Chọn thực phẩm 21/10/2022 18:14

Cơ thể sẽ bị tổn thương vài phần nếu bạn ăn ốc nhưng chưa biết được những 'kiêng kỵ' của chúng.

Chế biến ốc chưa chín

Trong ốc chứa rất nhiều ấu trùng giun sán, ký sinh trùng… có những loại ký sinh trùng có thể bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao, nhưng vẫn có loại dù ở nhiệt độ cao cũng không thể tiêu diệt được.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà nhiều người khi ăn ốc đã bị ngộ độc, dẫn đến tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn, sốt… Nặng hơn là gian sán có thể lên não làm chết tế bào não và dẫn đến tử vong.

Ốc - món ăn yêu thích của nhiều người nhưng ít ai chú ý đến những điều 'đại kỵ' khiến cơ thể mang bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ốc kỵ với các loại thực phẩm chứa vitamin C

Đây là lưu ý cực kì quan trọng không bao giờ được ăn ốc chung với các loại trái cây, thực phẩm chứa vitamin C. Điều này cực kỳ nguy hiểm bởi chất dinh dưỡng có trong các loại hải sản khi kết hợp với vitamin C sẽ tạo thành hợp chất không tốt. Khi sử dụng chung hai loại thực phẩm này, chúng có thể gây đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, hoặc nặng hơn là ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, các tác hại đó có trường hợp không biểu hiện ra bên ngoài nhưng lại âm thầm gây hại cho sức khỏe, nhất là cơ quan tiêu hóa.

Không làm sạch ốc trước khi chế biến

Ốc sống gần bùn và nhiều tạp chất nên cần làm sạch trước khi chế biến để đảm bảo vệ sinh. Ngâm ốc bằng nước vo gạo, nước dấm, nước muối pha chanh hoặc ớt để ốc nhả hết sạn bẩn và tránh ngộ độc. Ốc không được chế biến kỹ lưỡng, lượng ốc chết nhiều, làm cho nguy cơ bị ngộ độc càng tăng cao.

Nên loại bỏ ruột ốc và não ốc khi ăn. Ruột ốc nằm ở đuôi ốc chứa nhiều chất bẩn. Não ốc nằm ở đầu có chứa các chất độc, dễ gây chóng mặt, ngộ độc thực phẩm nếu ăn số lượng nhiều.

Nên cẩn trọng khi cho trẻ em ăn hải sản. Hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn chỉnh, vì thế nguy cơ ngộ độc cao hơn bình thường.

Ốc - món ăn yêu thích của nhiều người nhưng ít ai chú ý đến những điều 'đại kỵ' khiến cơ thể mang bệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ốc bươu kỵ thịt bò

Ốc bươu không nên nấu chung với thịt bò vì có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Những người khi ăn ốc bươu cùng với thịt bò thường có nhiều biểu hiện về tiêu hóa trước hết là khó tiêu, sau đó là chướng bụng, đặc biệt ở người bị loét dạ dày, viêm dạ dày và các bệnh đường tiêu hóa khác càng không nên ăn. Cần đặc biệt lưu ý không nên kết hợp hai món này bởi ăn nhiều sẽ dẫn đến tình trạng chướng bụng, đau bụng, buồn nôn.

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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe đại kỵ khi ăn ốc

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