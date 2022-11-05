Những loại trái cây giàu canxi không thua kém gì sữa, cho trẻ ăn không chỉ chắc khỏe xương còn tăng chiều cao đến "bất ngờ"

Quả đu đủ chín chứa một lượng khá canxi, có thể bổ sung khoảng 4% nhu cầu canxi một ngày cho trẻ. Một chén đu đủ chín chứa khoảng 88,3mg vitamin C, 264mg kali, 2,5g chất xơ, 54UG folate,… Tất cả đều là dưỡng chất giúp trẻ tăng trưởng chiều cao, ít ốm vặt hơn.

Chính vì vậy mà trẻ tích cực ăn đu đủ chín có hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru giúp trẻ hấp thụ và chuyển hóa dinh dưỡng nhanh hơn. Bạn có thể cho trẻ ăn sinh tố đu đủ, ăn trực tiếp hoặc ăn kèm với sữa chua đều được.

Hầu như mọi người chỉ biết đến cam, chanh là những loại quả giàu vitamin C mà không biết rằng chúng cũng cung cấp cho cơ thể cả canxi và vitamin D. Nhờ vậy cam và chanh cũng góp phần tăng cường độ chắc khỏe của xương. Nếu thường xuyên uống nước cam sẽ giúp ngăn ngừa loãng xương.

Ngoài ra, chanh chứa axit citric bao phủ canxi trong thực phẩm để giúp cải thiện sự hấp thụ. Nghiên cứu trên 40 phụ nữ trung niên và cao tuổi, mỗi ngày uống 200ml nước chanh chứa canxi, liên tục trong nửa năm. Kết quả, họ đã ngăn chặn thành công 14% sự mất xương và tăng 1,32% mật độ xương trong vòng 3 tháng.

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Chuối

Sau mỗi bữa ăn, các bà mẹ nên cho trẻ dùng chuối như là món tráng miệng. Chuối giúp tăng hàm lượng canxi trong cơ thể trẻ tới mức hợp lý. Chuối cũng góp phần tăng độ nhạy của hệ thần kinh, giúp trẻ tỉnh táo và thông minh hơn. Có thể bắt đầu cho trẻ ăn chuối từ 6 tháng tuổi.

Mận

Quả mận có chứa hơn 15 loại vitamin và khoáng chất khác nhau. Trong mỗi quả mận chứa 30 calo, 8g carb, 5% vitamin A, 10% vitamin C, 5% vitamin K. Vitamin A giúp bảo vệ mắt, giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Vitamin C tốt cho da. Vitamin K củng cố sức khỏe xương khớp và giúp cơ thể sản sinh nhiều loại protein cần thiết trong quá trình cầm máu. Ngoài mận tươi thì quả mận khô hay nước ép mận giúp giảm táo bón hiệu quả.

Kiwi

Không chỉ giàu vitamin C, kiwi còn chứa hàm lượng canxi có lợi cho cơ thể. Trong một quả kiwi có chứa gàn 60mg canxi. Nhờ vậy mà loại quả này giúp phát triển sức mạnh của xương, cấu trúc của răng và cũng ngăn ngừa loãng xương.

Bên cạnh đó, kiwi cũng cung cấp magie và vitamin K, hai chất dinh dưỡng đều cần thiết cho xương.

Ảnh minh họa: Internet

Sung

Nếu trẻ biết ăn sung thì rất tốt. Trong sung chứa hàm lượng canxi rất cao. Không chỉ là nguồn cung cấp canxi, sung cũng được coi như là một loại thuốc chữa nhuận tràng tự nhiên rất tốt cho trẻ.