Người bị đau dạ dày tốt nhất nên kiêng ăn những loại trái cây nào?

Chọn thực phẩm 27/10/2022 17:14

Bệnh đau dạ dày của bạn sẽ chuyển nặng hơn nếu thường xuyên ăn các loại trái cây như hồng, táo, dứa,...

Quả đào

Đào có tác dụng bổ sung chất sắt, vitamin và các nguyên tố vi lượng khác, tốt cho những người bị thiếu máu. Tuy nhiên, dạ dày sẽ không thể chịu nổi nếu ăn thường xuyên, các chất cao phân tử trong đó không dễ được dạ dày hấp thụ. Đặc biệt là với những người có chức năng tiêu hóa yếu. Nếu muốn duy trì môi trường bên trong của dạ dày thì bạn nên ăn ít đào để dạ dày bớt gánh nặng.

Người bị đau dạ dày tốt nhất nên kiêng ăn những loại trái cây nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả hồng

Quả hồng rất giàu glucose, protein, fructose, vitamin và khoáng chất, chủ yếu là vitamin C, beta caroten, iot, canxi, photpho, sắt…

Mặc dù quả hồng ăn rất ngon và có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng không phải ai cũng có thể ăn hoặc ăn nhiều hồng được. Nguyên nhân là quả hồng còn có chứa chất tanin gây ra vị chát và chất pectin. Chất này có nhiều trong vỏ và quả hồng xanh chưa chín kỹ.

Tanin và pectin là những chất làm săn niêm mạc ruột, ảnh hưởng nhu động ruột. Khi ăn nhiều hồng, nhất là ăn khi đói, các chất này cộng với chất xơ trong quả hồng sẽ kết tụ dưới tác dụng của axit dạ dày gây đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn …

Ăn hồng khi đang có triệu chứng đau dạ dày sẽ khiến cơn đau càng trở nên trầm trọng hơn. Ăn nhiều sẽ vón lại, tạo thành khối bã ở ruột, dễ dẫn đến tắc ruột. Do vậy, người mắc bệnh dạ dày không nên ăn hồng.

Quả dứa 

Dứa có chứa hàm lượng vitamin gồm vitamin B1, B2, C, PP; các loại khoáng chất như sắt, canxi, phospho… cùng các caroten rất tốt cho cơ thể. Đặc biệt trong dứa còn chứa chất Bromelain có tác dụng rất tốt để chữa bệnh viêm xoang đã được khoa học chứng minh hiệu quả, an toàn.

Tuy nhiên đối với người bệnh đau dạ dày không nên ăn loại quả này trong quá trình điều trị bệnh. Nguyên nhân là trong dứa có nhiều axit hữu cơ và có một số enzyme có tác dụng làm tiêu protein, không có lợi cho những người đang bị đau dạ dày, làm tăng viêm loét niêm mạc dạ dày.

Người bị đau dạ dày tốt nhất nên kiêng ăn những loại trái cây nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quả xoài

Trong quả xoài có nhiều protein, chất xơ, vitamin C, A … có lợi cho sức khỏe. Nhưng người bị bệnh viêm dạ dày không nên ăn xoài, đặc biệt là xoài xanh, xoài chua, kể cả một số loại xoài khi chín vẫn còn vị chua vì có thể gây hại cho niêm mạc dạ dày. Nếu muốn ăn, chỉ nên ăn xoài chín ngọt, ăn ít và không ăn khi đói.

Quả táo 

Nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng bệnh nhân đau dạ dày không nên ăn nhiều táo. Chất xơ trong táo sẽ kích thích dạ dày và dễ làm tổn thương hệ tiêu hóa. Táo là loại trái cây tốt cho sức khỏe, nhưng sẽ khiến bệnh tình nặng thêm ở nhóm người đau dạ dày.

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