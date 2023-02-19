Muốn trí tuệ minh mẫn, đầu óc nhạy bén không nên bỏ qua những siêu thực phẩm cực tốt cho não bộ này

Các nhà dinh dưỡng nhấn mạnh rằng chiến lược quan trọng nhất là tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm nhiều trái cây, rau, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Cố gắng lấy protein từ các nguồn thực vật và cá, đồng thời chọn chất béo lành mạnh, chẳng hạn như dầu ô liu hoặc dầu hạt cải, thay vì chất béo bão hòa.

Cũng giống như không có viên thuốc thần kỳ nào có thể ngăn chặn sự suy giảm nhận thức, không có loại thực phẩm bổ não toàn năng nào có thể đảm bảo một bộ não sắc bén khi bạn già đi.

Nghiên cứu cho thấy rằng những thực phẩm tốt nhất cho não bộ cũng chính là những thực phẩm giúp bảo vệ tim và mạch máu của bạn, bao gồm:

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Các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau bina, cải thìa và bông cải xanh rất giàu chất dinh dưỡng tốt cho não bộ như vitamin K, lutein, folate và beta carotene. Nghiên cứu cho thấy những thực phẩm có nguồn gốc thực vật này có thể giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức.

Cá béo

Cá béo là nguồn axit béo omega-3 dồi dào, chất béo không bão hòa lành mạnh có liên quan đến việc giảm nồng độ beta-amyloid trong máu - loại protein hình thành các khối gây hại trong não của những người mắc bệnh Alzheimer.

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Cố gắng ăn cá ít nhất hai lần một tuần, nhưng hãy chọn những loại ít thủy ngân, chẳng hạn như cá hồi, cá tuyết, cá ngừ đóng hộp nhẹ và cá minh thái. Nếu bạn không phải là người thích ăn cá, hãy hỏi bác sĩ về việc bổ sung omega-3 hoặc chọn các nguồn omega-3 trên cạn như hạt lanh, bơ và quả óc chó.

Quả mọng

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Nghiên cứu cho thấy flavonoid, sắc tố thực vật tự nhiên mang lại màu sắc rực rỡ cho quả mọng, cũng giúp cải thiện trí nhớ. Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Phụ nữ và Brigham của Harvard cho thấy những phụ nữ tiêu thụ hai khẩu phần dâu tây và quả việt quất trở lên mỗi tuần sẽ làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ lên đến hai năm rưỡi.

Trà và cà phê

Caffein trong tách cà phê hoặc trà buổi sáng của bạn có thể mang lại nhiều lợi ích hơn là chỉ giúp tăng cường sự tập trung trong thời gian ngắn. Trong một nghiên cứu năm 2014 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng, những người tham gia tiêu thụ nhiều caffein đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra về chức năng tâm thần.

Theo một nghiên cứu khác, caffein cũng có thể giúp củng cố những ký ức mới. Các nhà điều tra tại Đại học Johns Hopkins đã yêu cầu những người tham gia nghiên cứu một loạt hình ảnh và sau đó uống giả dược hoặc một viên caffein 200 miligam. Ngày hôm sau, nhiều thành viên của nhóm caffein có thể xác định chính xác các hình ảnh.

Quả óc chó

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Các loại hạt là nguồn tuyệt vời của protein và chất béo lành mạnh, một loại hạt đặc biệt cũng có thể cải thiện trí nhớ. Một nghiên cứu năm 2015 từ UCLA đã liên kết mức tiêu thụ quả óc chó cao hơn với việc cải thiện điểm kiểm tra nhận thức.

Quả óc chó chứa nhiều loại axit béo omega-3 được gọi là axit alpha-linolenic (ALA). Chế độ ăn giàu ALA và các axit béo omega-3 khác có liên quan đến việc hạ huyết áp và làm sạch động mạch. Điều đó tốt cho cả tim và não.

Theo Harvard