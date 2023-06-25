Mách nhỏ những thực phẩm giúp mắt sáng tinh anh, người muốn sở hữu 'cửa sổ tâm hồn' khỏe đừng nên bỏ qua

Ngày nay, đôi mắt của chúng ta đang phải đối mặt với nhiều áp lực từ công việc, học tập và cuộc sống đời thường. Không chỉ vậy, các tác nhân bên ngoài như ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, máy tính, căn bệnh mắt và tuổi già cũng đóng góp vào việc làm giảm sức khỏe mắt. Vì thế việc sử dụng những loại thực phẩm có chứa nhiều dưỡng chất và vitamin có lợi cho đôi mắt là cực kỳ cần thiết.

Cá hồi giàu axit béo omega-3, có vai trò quan trọng đối với võng mạc, giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Bác sĩ Bạch Mai khuyến cáo, người lớn, trẻ em nên ăn cá hồi ít nhất 2 lần một tuần sẽ có lợi cho mắt. Bên cạnh đó, omega-3 cũng có nhiều trong cá ngừ và các loại hải sản nên bạn có thể lựa chọn để đa dạng thực đơn ăn uống.

Các loại rau lá xanh đậm như cải xoăn, rau bina, súp lơ xanh, xà lách xoong... là nguồn thực phẩm bổ sung vitamin A cho mắt. Bạn nên chế biến các loại rau đa dạng đế tránh ngán. Ví dụ: súp lơ xanh có thể xào, luộc hoặc làm bánh rau củ, có thể uống một cốc nước rau bina tươi xay vào mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng. Nếu gia đình có trẻ em, món súp súp lơ và cháo súp lơ chắc chắn là lựa chọn thông minh hàng đầu cho các bà mẹ.

Rau lá xanh đậm là nguồn thực phẩm bổ sung vitamin A cho mắt - Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt

Cà rốt là thực phẩm giàu carotene, có thể chuyển hóa thành vitamin A giúp cải thiện thị lực, tăng cường sức khỏe đôi mắt. Ngoài ra, chất xơ trong cà rốt giúp duy trì sức khỏe đường ruột, tạo cảm giác no lâu, thích hợp dùng trong chế độ làm đẹp của các bạn gái. Bạn có thể chế biến một số món đơn giản từ cà rốt như nước ép, cà rốt luộc, trứng xào cà rốt. Một ly nước ép cà rốt giúp tinh thần sảng khoái ngày hè, hỗ trợ làm đẹp da từ sâu bên trong và giảm cân.

Nấm kim châm

Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm tác hại của tia UV đối với mắt. Ngoài ra, nấm kim châm rất giàu chất dinh dưỡng như protein, vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe não bộ. Đây cũng là một trong những loại thực phẩm rẻ tiền, nhưng có tác dụng vô cùng lớn đối với sức khỏe con người.

Nấm kim châm giúp giảm tác hại của tia UV đối với mắt Ảnh minh họa: Internet

Quả việt quất

Quả việt quất hỗ trợ sự hoạt động của mắt thông qua các chất chống oxy hoá, chống viêm, ổn định collagen, bảo vệ mạch. Ăn quả việt quất thường xuyên cải thiện tầm nhìn và tăng cường mạch máu ở phía sau mắt. Quả việt quất cũng có chứa anthocyanins, giúp hạ thấp huyết áp và viêm cũng như ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch cung cấp oxy cho võng mạc. Ngoài quả việt quất, thường xuyên ăn quả mâm xôi, dâu tằm, dâu tây.

Việt quất cải thiện tầm nhìn cho mắt Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Khoai lang chứa một lượng vitamin A dồi dào, một chất dinh dưỡng thiết yếu cho mắt. Vitamin A cải thiện thị lực và cũng ngăn ngừa đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng và tăng nhãn áp. Vitamin A cũng hạn chế tình trạng khô mắt và bảo vệ mắt khỏi nhiễm khuẩn và virut. Khoai lang cũng rất giàu beta-carotene, kali và chất xơ. Khoai lang có khoảng 400 giống khác nhau và có thể được chế biến với nhiều cách khác nhau như nướng, chiên hoặc luộc.

Lời khuyên của chuyên gia giúp cải thiện sức khỏe của mắt

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, tiến sĩ Paramdeep Bilkhu MCOptom, cố vấn lâm sàng tại Đại học Nhãn khoa London (Vương quốc Anh), chia sẻ một số mẹo để cải thiện sức khỏe mắt của bạn nhanh chóng.

Đi ra ngoài: Hoạt động ngoài trời thực sự quan trọng, không chỉ đối với sức khỏe nói chung mà nó còn được chứng minh là giúp giảm sự khởi phát của cận thị và có thể là mức độ hoặc tốc độ tiến triển của cận thị.

Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện quy tắc 20/20/20: Quy tắc 20/20/20 được sáng tạo bởi bác sĩ nhãn khoa người California Jeffrey Anshel như một lời nhắc nhở để mắt nghỉ ngơi và ngăn ngừa các triệu chứng nhãn khoa thường gặp của dân văn phòng. Hiệp hội Nhãn khoa Hoa Kỳ và Viện hàn lâm Nhãn khoa Hoa Kỳ đều khuyến nghị áp dụng nguyên tắc 20/ 20/ 20 như một cách để giảm nhức mỏi mắt hiệu quả khi làm việc.

Quy tắc 20/20/20 là một cách giảm nhức mỏi mắt hiệu quả khi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

‎Thực hiện quy tắc 20/20/20 bằng cách ngừng nhìn vào màn hình máy tính, các thiết bị điện tử để cho mắt nghỉ ngơi 20 giây và hướng mắt nhìn vào một vật ở cách mắt tối thiểu 20 feet (khoảng 6 mét) sau mỗi 20 phút làm việc liên tục với máy tính. Chớp mắt thường xuyên để giữ cho mắt luôn thoải mái và giảm nhức mỏi mắt. Tuy nhiên, nếu áp dụng các quy tắc 20/20/20 mỗi ngày nhưng vẫn xuất hiện các tình trạng căng mắt thì bạn cần gặp bác sĩ để thăm khám và được tư vấn cụ thể hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra mắt định kỳ: Những người ở độ tuổi từ 18 tuổi – dưới 40 tuổi dù không có vấn đề về thị lực vẫn nên kiểm tra định kỳ 2 năm một lần về mắt. Bên cạnh những thay đổi về thị lực, kiểm tra mắt có thể phát hiện một số bệnh về mắt, cũng như các bệnh tiềm ẩn khác.