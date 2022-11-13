Loại "dược liệu dân gian" quý hơn cả thuốc giá lại cực hời, khử mùi cơ thể, trị mụn tối ưu lại tốt cho răng miệng: Bảo sao ông bà lại rất mê

Chọn thực phẩm 13/11/2022 16:20

Nhai trầu có vẻ như là một thói quen khó chịu đối với bạn, nhưng bạn có biết rằng nó có một số lợi ích sức khỏe và sắc đẹp đáng kinh ngạc không. Dưới đây là một số cách mà lá trầu có thể giúp ích cho cuộc sống của chúng ta.

Thuốc trị rụng tóc

Loại 'dược liệu dân gian' quý hơn cả thuốc giá lại cực hời, khử mùi cơ thể, trị mụn tối ưu lại tốt cho răng miệng: Bảo sao ông bà lại rất mê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Y học Ayurveda khuyên bạn nên sử dụng lá trầu không cho các vấn đề liên quan đến rụng tóc. Dưới đây là một công thức cho một loại kem dưỡng da mà bạn có thể áp dụng cho da đầu của mình. Xay lá trầu không với mè hoặc dầu dừa rồi thoa hỗn hợp lên tất cả các phần của da đầu. Để nó trong ít nhất một giờ trước khi bạn gội đầu.

Tốt cho việc vệ sinh răng miệng

Nếu bị hôi miệng, hãy bắt đầu nhai lá trầu không sau bữa ăn. La trầu không sẽ làm mới hơi thở của bạn và tiêu diệt vi trùng. Lá cũng được sử dụng từ thời cổ đại để ngăn ngừa sâu răng và tăng cường nướu răng. Đun sôi lá trầu không trong nước và dùng nước sắc để súc miệng.

Trị mụn trứng cá

Loại 'dược liệu dân gian' quý hơn cả thuốc giá lại cực hời, khử mùi cơ thể, trị mụn tối ưu lại tốt cho răng miệng: Bảo sao ông bà lại rất mê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc tính kháng viêm và chống vi khuẩn trong lá trầu rất tốt để điều trị các triệu chứng của mụn trứng cá. Rửa mặt bằng nước sắc trầu không hoặc đắp hỗn hợp lá trầu không và nghệ lên mặt rồi rửa sạch. Làm điều này hai lần một ngày, đặc biệt là sau khi bạn trở về nhà.

Thuốc giảm ngứa

Đặc tính làm dịu của lá trầu không giúp bạn dễ dàng điều trị mẩn ngứa và dị ứng. Đun sôi 10 lá và tắt lửa ngay khi lá mềm. Nước này sau đó có thể được pha vào nước tắm của bạn hoặc ngâm mình để trị ngứa ở tay chân. Đặc tính chống viêm của lá thần kỳ sẽ làm giảm ngứa và sưng tấy.

Loại bỏ mùi cơ thể

Loại 'dược liệu dân gian' quý hơn cả thuốc giá lại cực hời, khử mùi cơ thể, trị mụn tối ưu lại tốt cho răng miệng: Bảo sao ông bà lại rất mê - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước lá trầu không hoặc dầu lá trầu được thêm vào nước tắm sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái và tiêu diệt vi trùng tạo mùi trên cơ thể. Thường xuyên uống nước lá trầu không ngâm nước đun sôi để giải độc cơ thể và đánh bay các loại mùi cơ thể khó chịu.

Theo Femina

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