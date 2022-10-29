Không nhất thiết phải sử dụng mỹ phẩm đắt tiền, chỉ cần ăn 5 loại trái cây - càng ăn da càng trắng hồng rạng rỡ

Chọn thực phẩm 29/10/2022 05:18

Muốn có một làn da trắng hồng, không nếp nhăn, tươi tắn ngay cả khi không trang điểm thì chị em đừng vội vỏ qua 5 loại trái cây:

Cherry

Cherry chứa vitamin C, protein, β-carotene, sắt có trong quả anh đào… có thể nuôi dưỡng làn da, chống lại sự hình thành của sắc tố melanin, làm trắng da. Ngoài ra, cherry còn chứa nhiều vitamin A và C gấp 10 lần so với cà rốt và các loại trái cây giàu chất dinh dưỡng khác.

Loại quả này còn giàu chất chống oxy hóa, có thể ức chế melanin và loại bỏ các vết nám, tàn nhang, mụn trứng cá, lỗ chân lông mở rộng và các vấn đề về da khác.

Táo

Táo được mệnh danh là siêu thực phẩm tốt cho cả da và sức khỏe. Táo giúp bạn thải độc, giảm béo, giảm mỡ gan…cho bạn vóc dáng cân đối khỏe mạnh. Đối với da, táo có tác dụng khiến da lúc nào cũng ẩm mượt, đều màu và trắng mịn. Vitamin C cùng những khoáng chất khác chứa trong táo giúp mờ dần những vết nám, hắc tố trên da, giúp da thải độc.

Ngoài việc ăn táo, bạn có thể tạo ra mặt làm ra một loại mặt nạ. Hãy cắt nhỏ táo và trộn đều với mật ong rồi xoa lên mặt. Để trong vòng nửa tiếng, sau đó rửa sạch mặt. Nên thực hiện mỗi tuần 1 lần.

Không nhất thiết phải sử dụng mỹ phẩm đắt tiền, chỉ cần ăn 5 loại trái cây - càng ăn da càng trắng hồng rạng rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ

Đu đủ chứa nhiều kali có tác dụng làm ẩm da, giúp cải thiện da khô và da xỉn màu. Một lượng lớn vitamin A và C trong đu đủ là những chất chống ôxy hóa, làm giảm sự hình thành các gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa da sớm. Các flavonoid trong đu đủ giúp tăng cường sản sinh collagen giúp da mềm mại, săn chắc và dẻo dai hơn.

Đu đủ chín có chứa BHA giúp nhẹ nhàng tẩy đi các tế bào chết, làn da của bạn sẽ trông rạng rỡ và trẻ trung hơn. Khi đắp mặt nạ đu đủ, enzyme papain sẽ giúp loại bỏ các tạp chất và bã nhờn thừa trên da, làm thông thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn.

Đối với da cháy nắng hoặc da bị kích ứng, mặt nạ đu đủ cũng là một biện pháp làm dịu da hiệu quả. Đu đủ có tác dụng giảm các đốm nâu và nhược điểm trên da, làm đều màu da. Ngoài ra, đu đủ còn có khả năng chống nấm, điều trị nhiễm nấm da và loét da mãn tính.

Quả kiwi

Quả kiwi chứa nhiều chất chống lão hóa carotenoid, lutein, zeaxanthin, isoflavone, polyphenol, vitamin C và vitamin E, giúp giữ cho làn da tươi trẻ, trắng sáng. Ngoài ra, hàm lượng axit folic, vitamin B, vitamin K trong trái kiwi cũng rất phong phú, có tác dụng nuôi dưỡng, bảo vệ và hạn chế tình trạng bong tróc da.

Không nhất thiết phải sử dụng mỹ phẩm đắt tiền, chỉ cần ăn 5 loại trái cây - càng ăn da càng trắng hồng rạng rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cam

Cam chứa nhiều chất xơ và vitamin C. Ngoài việc uống nước cam, bạn có thể trộn những tép cam với sữa chua sau đó đắp lên mặt, để trong vòng 15 phút rồi rửa sạch. Ăn nhiều cam và đắp mặt nạ cam sữa chua sẽ giúp da sáng, đều màu và mịn màng.

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