Không cần thuốc, trị dứt điểm trào ngược dạ dày bằng gừng vừa nhanh vừa hiệu quả

Để chấm dứt những cảm giác đáng ghét này, bạn có thể áp dụng cách trị trào ngược dạ dày bằng gừng.

Trào ngược dạ dày là một trong những dấu hiệu cảnh báo hệ tiêu hóa của bạn đang bị suy giảm. Một số triệu chứng của trào ngược dạ dày như đau tức vùng bụng, buồn nôn, ợ nóng, đắng miệng... khiến người bệnh vô cùng khó chịu. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến ung thư.

Chính vì thế, nhiều chuyên gia khuyên những bệnh nhân mắc chứng trào ngược dạ dày ở mức nhẹ dùng gừng để điều trị thay cho thuốc.

Theo nhiều nghiên cứu trên thế giới, gừng có chứa các phức hợp như: 6 – Zingiberol, Methadone (Amidon), Ginger oil... Đây đều là những phức hợp có khả năng điều trị trào ngược dạ dày vô cùng hiệu quả cũng như hỗ trợ cho quá trình hoạt động của gan và mật tốt hơn.

Cách trị trào ngược dạ dày bằng gừng

Trà gừng

Chuẩn bị nguyên liệu:

Gừng tươi: 1 củ

Nước lọc: 1 ly

Đường: 2 muỗng canh

Thực hiện:

Gừng bạn rửa sạch, cạo vỏ, thái thành những miếng mỏng rồi cho vào ly. Tiếp theo, cho nước vào nồi đun sôi cùng với đường. Lưu ý: Bạn không dùng đũa hay muỗng để khuấy mà phải để đường tự tan. Cuối cùng, đổ nước đường vào ly đựng gừng rồi để yên khoảng 5 phút là có thể dùng được.

Trà gừng giúp điều trị trào ngược dạ dày hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Người bệnh có thể uống trà gừng khi còn ấm hay để nguội. Dùng nhiều lần mỗi ngày bạn sẽ thấy các triệu chứng của trào ngược dạ dày thuyên giảm đáng kể.

Gừng ngâm giấm

Chuẩn bị nguyên liệu:

Gừng: 7 - 8 củ

Giấm: 500ml

Thực hiện:

Gừng mua về bạn rửa sạch hết bụi bẩn, cạo vỏ rồi thái thành những lát mỏng. Sau đó, cho gừng vào lọ thủy tinh rồi đổ giấm vào, ngâm khoảng 1 tuần là có thể dùng.

Chỉ vài miếng gừng ngâm giấm có thể giúp bạn thoát khỏi trào ngược dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, gừng ngâm giấm có khả năng làm giảm nhanh các hiện tượng đầy bụng, khó tiêu, ợ chua... do trào ngược dạ dày gây ra. Người bệnh chỉ cần ăn khoảng 3 lát gừng ngâm giấm/ngày, liên tục trong 1 tuần sẽ thấy bệnh giảm rõ rệt.

Gừng ngâm mật ong

Chuẩn bị nguyên liệu:

Gừng: 7 - 8 củ

Mật ong: 300ml

Thực hiện:

Gừng bạn rửa sạch, gọt vỏ và thái thành các miếng khoảng 2cm. Tiếp theo, cho một lớp gừng vào hũ thủy tinh rồi đổ một lớp mật ong lên, làm tuần tự như vậy cho tới khi hết. Cuối cùng, bạn đậy nắp kín sau 4 - 5 ngày là có thể sử dụng.

Gừng ngâm mật ong dễ làm và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày, sau bữa cơm bạn dùng từ 2 - 3 miếng gừng ngâm mật ong liên tục trong một tuần.

Chúc bạn nhanh hết bệnh với những cách chữa trào ngược dạ dày bằng gừng này!

* Thông tin mang tính tham khảo.