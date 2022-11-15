Hoa thiên lý - dược liệu quý từ thiên nhiên mang vô vàn lợi ích sức khỏe

Chọn thực phẩm 15/11/2022 04:32

Đối với những người đang gặp vấn đề về xương khớp, rối loạn giấc ngủ hay kể cả những người đang mắc bệnh trĩ thì hoa thiên lý là thực phẩm 'rất đáng' để hỗ trợ điều trị bệnh.

Giúp giảm đau xương cốt

Nếu như bạn đang mắc chứng đau nhức xương khớp bạn có thể lấy phần hoa thiên lý xào với thịt bò hoặc chấm với muối vừng ăn sẽ có tác dụng đau nhức xương cốt.  

Trong thành phần hoa thiên lý do trong thiên lý chứa kẽm nên khi sử dụng không xào nấu cùng với các thức ăn giàu chất sắt như gan, thịt lợn nạc, rau muống… vì chất sắt có trong các loại thực phẩm này sẽ đẩy kẽm ra khỏi cơ thể.

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Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ người bị bệnh trĩ

Hoa thiên lý là loại thực phẩm có tác dụng giải nhiệt. Vì thế, hoa thiên lý còn được biết đến là món ăn rất tốt cho những người bị bệnh trĩ.

Hơn nữa, loại hoa này còn có đặc tính sát khuẩn tự nhiên mạnh mẽ, giúp loại bỏ vi khuẩn và ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm. Các thành phần có trong hoa thiên lý còn có tác dụng làm mau lành vết thương.

Với những người bị bệnh trĩ, chỉ cần dùng hoa thiên lý nấu thành món canh cua hoa thiên lý hay món canh giò hoa thiên lý để thêm vào khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày. Những món ăn dân dã này không những thơm ngon mà còn có tác dụng giải nhiệt, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ điều trị bệnh trĩ.

Giúp hỗ trợ giảm cân

Hoa thiên lý có thể sử dụng cho thực đơn giảm cân hằng ngày của bạn mà không sợ béo phì vì nó chỉ chứa một lượng rất nhỏ calo.

Trong hoa thiên lí chứa một lượng lớn chất xơ và chất diệp lục của cây gây cảm giác no mau, đồng thời giúp cơ thể dễ dàng trao đổi chất hơn, làm giảm việc hấp thụ chất béo của cơ thể từ lượng thức ăn hàng ngày.

Hoa thiên lý - dược liệu quý từ thiên nhiên mang vô vàn lợi ích sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp ngủ ngon hơn, chữa mất ngủ

Hoa thiên lý nấu canh với cá diếc hoặc thịt lơn nạc, ăn trong vài ngày liền mỗi ngày một lần giúp bạn có giấc ngủ ngon.

Đối với người mất ngủ thường xuyên nên dùng hoa thiên lý nấu canh cùng lá vông nem, rửa sạch thái nhỏ nấu chung thành canh, mỗi vị chừng 30 - 50g, nêm đủ mắm muối, ăn trong 4 - 7 ngày.

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