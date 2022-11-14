5 sai lầm khi chế biến rau củ quả chị em thường mắc phải: rau mất hết dinh dưỡng, nhạt toẹt mất hết vị

Thói quen của phần lớn chị em nội trợ, chính là cắt rau nhặt rau trước khi nấu. Nhưng đây là một thói quen vô cùng sai lầm, bởi điều này sẽ khiến cho thành phần dinh dưỡng , cũng như khoáng chất có trong rau giảm bớt và hòa tan trong nước khi bạn rửa.

Chính vì vậy, cách tốt nhất bạn đừng vội vàng cắt rau củ trước khi rửa, mà hãy rửa trước rồi chờ gần nấu mới cắt. Khi bạn làm như vậy sẽ giúp cho rau củ của bạn giữ được thành phần vitamin, ăn ngọt và đậm vị hơn rất nhiều.

Đây là một sai lầm khi rửa rau không chỉ bạn mà nhiều người mắc phải. Cách làm này không chỉ không có tác dụng với rau ngậm hóa chất mà còn làm mất rất nhiều dinh dưỡng, vitamin trong rau.

Để loại bỏ những vi khuẩn và hóa chất nhiều nhất, sau khi mua rau, quả về, bạn nên rửa dưới vòi nước đang chảy để rửa trôi. Sau đó ngâm rau, quả trong nước (không pha muối hoặc rất ít muối) khoảng 10 phút. Sau khi ngâm nên rửa lại rau, quả thêm lần nữa, rồi để cho ráo nước.

Bước tiếp là cho vào tủ lạnh, để đến bữa sau mang ra rửa lại lần nữa rồi mới chế biến. Việc để rau quả trong tủ lạnh một thời gian sẽ tạo thời gian để những hóa chất trong rau quả phân hủy bớt.

Gọt hết vỏ rau củ

Nhiều người cho rằng vỏ rau củ thường là phần tiếp xúc với đất bẩn, bị phun hóa chất nên gọt bỏ hết vỏ cho an toàn.

Tuy nhiên theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số loại rau củ tươi mà vỏ chứa nhiều vitamin C hơn cả thân và lá như bí đỏ, củ cải, cà rốt, cà tím...

Chính vì vậy, theo khuyến cáo ngoại trừ loại củ có vỏ cứng không nấu mềm được thì không nên gọt hết vỏ rau củ, chỉ cần rửa thật sạch trước khi chế biến là được.

Thời gian xào nấu quá lâu

Các vitamin có trong rau củ rất "nhạy cảm", nếu được đun nấu dưới ngọn lửa nhỏ trong thời gian dài, nó rất dễ bị phân hủy. Vì thế chuyên gia dinh dưỡng khuyên thời gian xào nấu rau củ không nên kéo dài, tốt nhất nên đun với ngọn lửa lớn và không nên cho quá nhiều nước để giảm thiểu tổn thất vitamin.

Ảnh minh họa: Internet

Rau xanh để lâu

Hiện nay, nhiều chị em phụ nữ đặc biệt là dân văn phòng do tiết kiệm thời gian thường đi chợ mua ra một lần sử dụng cho cả tuần.

Làm như vậy tuy tiện lợi nhưng rau xanh để quá lâu, dinh dưỡng sẽ bị mất đi, phần lớn các loại vitamin, đặc biệt là vitamin C gặp phải không khí dễ bị oxy hóa phân giải mà biết mất, rất nhiều loại vitamin rất nhạy cảm đối với ánh sáng, sau khi bị ánh sáng mặt trời chiều xạ trực tiếp sẽ bị mất đi.