Được ví là ‘protein trắng’ cao hơn thịt, 4 nhóm người lại 'đại kỵ' với đậu phụ: không nên chạm dù chỉ 1 miếng

Các tác dụng của đậu phụ được chỉ ra còn có thể hỗ trợ sức khỏe của xương, sức khỏe làn da và thậm chí làm giảm các triệu chứng ở phụ nữ mãn kinh. Ngoài ra, đậu phụ có liên quan đến việc cải thiện chức năng nhận thức ở phụ nữ trên 65 tuổi. Đậu phụ cũng có thể hữu ích trong việc giảm huyết áp và do đó, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Theo các nghiên cứu, 100 gam đậu phụ chứa 10,13 gam protein, là một nguồn protein tuyệt vời và dồi dào. Đồng thời, đậu phụ còn chứa đến 7g chất béo, 2,3g carbohydrate, 1,9g chất xơ và 11mg natri. Đậu phụ cũng là nguồn cung cấp các chất: canxi, magiê, phốt pho, vitamin B và sắt. Ngoài ra, nó còn chứa mangan, đồng và kẽm, nó đặc biệt còn giúp điều hòa mức estrogen trong cơ thể một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, một số nhóm người sau nên hạn chế ăn đậu phụ quá nhiều vì có thể gây bất lợi.

Đậu phụ là thực phẩm có chứa hàm lượng lớn protein rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên người bị thiếu máu cần hạn chế ăn đậu phụ vì protein có trong thực phẩm này sẽ làm rối loạn quá trình hấp thụ máu.

Khi thiếu máu nghiêm trọng, sẽ bị khó thở hoặc hơi thở ngắn, cảm giác không đủ không khí để thở và mệt mỏi, báo cáo của Khoa Y, Đại học Ohio (Mỹ) cho biết.

Thiếu máu dẫn đến rối loạn chức năng. Ảnh: Internet

Thiếu sắt nghiêm trọng có thể gây ra rối loạn chức năng tâm thất trái dẫn đến suy tim, gây tử vong. Các triệu chứng của rối loạn chức năng tâm thất trái cần chú ý là: Khó thở, Mệt mỏi và yếu ớt, Giảm khả năng tập luyện, Ho dai dẳng, Sưng ở chân, mắt cá chân và bàn chân. Phụ nữ mang thai cũng có thể bị ảnh hưởng nếu thiếu máu không được điều trị, gây ra nhẹ cân và sinh non, suy giảm trí tuệ và vận động ở thai nhi.

Thận yếu

Đậu phụ là thực phẩm giàu protein thực vật, khi vào cơ thể, nó sẽ chuyển hóa thành hợp chất chứa nitơ và bài tiết qua thận. Nếu người có chức năng thận yếu khi ăn sẽ khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, canxi có trong đậu phụ cũng dễ kết tủa và gây sỏi thận.

Xương yếu, huyết áp cao, suy giảm miễn dịch, tiêu chảy, viêm dạ dày… là những biến chứng phát sinh khi mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối.

Khi mắc bệnh thận mạn tính mức độ nặng, nguy cơ mắc bệnh tim tiến triển gia tăng. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở người bệnh. Nguyên nhân gây bệnh tim là do các khoáng chất, hormone mất cân bằng, huyết áp cao, các động mạch bị cứng.

Những người thận yếu. Ảnh: Internet

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người bệnh cần lên kế hoạch ăn uống phù hợp, ăn ít muối, natri, bổ sung nhiều rau, củ, quả, tránh thức ăn chiên, rán, chứa chất béo bão hòa,... và bạn cũng nên kiêng bớt thực phẩm như từ đậu nành.

Người bị bệnh gout

Chuyên gia sức khỏe khuyến cáo, người bị bệnh gout nên tránh xa đậu phụ bởi loại thực phẩm này sẽ làm gia tăng hàm lượng purine trong cơ thể khiến quá trình trao đổi purine trở nên rối loạn và làm bệnh thêm trầm trọng hơn.

Mặc dù đậu phụ là một thực phẩm lành mạnh, bạn cũng không nên ăn quá nhiều. Khi mắc phải bệnh lý này sẽ gây viêm, sưng khớp do các tinh thể urat tích tụ trong cơ thể, gây đau, bất động. Urat được bài tiết qua thận nhưng thận bị ảnh hưởng dễ chuyển hóa thành bệnh gout.

Tránh ăn đậu phụ khi bệnh gout. Ảnh: Internet

Lưu ý khi ăn đậu phụ

- Đậu phụ làm từ đậu nành cũng là một chất gây dị ứng thực phẩm phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Vì vậy, nên thận trọng khi sử dụng đậu nành cho trẻ nhỏ.

- Đậu phụ được chỉ ra mỗi người chỉ nên tiêu thụ từ 200-300 calo từ đậu phụ mỗi ngày, tương đương 2-3 miếng đậu phụ. Tránh sử dụng quá nhiều gây thừa chất, dẫn đến những rối loạn không mong muốn.

- Bạn có thể kết hợp với các loại rau củ quả như ớt chuông, giá, cà chua, làm món ăn thêm ngon miệng.

- Sữa đậu nành, nấm, đậu gà, đậu lăng, quả óc cho cũng là những thực phẩm chứa protein lành mạnh mà bạn có thể lựa chọn thưởng thức cùng.

- Đậu phụ và mật ong khi ăn cùng nhau sẽ dễ bị tiêu chảy. Không chỉ vậy trong đậu phụ có chứa nhiều chất khoáng còn trong mật ong có chứa nhiều enzyme. Vì vậy, khi ăn hai thực phẩm này chung với nhau sẽ sinh ra phản ứng không tốt cho cơ thể.

- Ngoài ra hành tây và rau bina, quả hồng, măng cũng nên hạn chế kết hợp với đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành vì dễ dẫn đến sỏi mật, sỏi thận vì thành phần canxi trở nên khó hấp thu trong cơ thể khi kết hợp cùng.