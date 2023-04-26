Dứa – người bạn thân thiết của phái đẹp, nhưng bạn đã biết cách tận dụng lợi ích từ loại quả thần kỳ này chưa?

Dứa là loại trái cây rất giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C và các vitamin A, vitamin K, B6, mangan, thiamine, choline, canxi, phốt pho, kẽm và selen, cũng như một số hợp chất dễ bay hơi tạo cho nó hương vị đặc trưng.

Đi dọc các tuyến phố, len lỏi vào các ngõ chợ trong những ngày tháng 4 oi ả bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những cô bán xe dứa đầy ắp. Giá một quả dứa chỉ từ 5000 – 12000 đồng. Bạn có thể mua quả dứa lành lặn về hoặc mua dứa đã được gọt sẵn tiện lợi. Với những học sinh, sinh viên hay các chị em thì khó có thể quên hương vị của dứa dầm bột ớt ngon tuyệt cú mèo.

Mặc dù có tương đối ít calo, nhưng một khẩu phần ăn dứa có tới 131% giá trị hàng ngày về lượng vitamin C chống oxy hóa. Đây là nguồn dưỡng chất tuyệt vời để hỗ trợ tăng cường miễn dịch và hỗ trợ giảm thiểu các triệu chứng ho, cảm lạnh và cúm.

Các nghiên cứu gần đây phát hiện ra rằng, có ít nhất 30 hợp chất dinh dưỡng và hoạt tính sinh học trong nước dứa, bao gồm các loại đường, polyphenol và axit hữu cơ (chủ yếu là axit xitric và L-malic).

Theo nghiên cứu thành phần dinh dưỡng trong một cốc dứa thô (khoảng 165g) chứa khoảng:

82,5 calo

21,6g carbohydrate

0,9g protein

0,2g chất béo

2,3g chất xơ

78,9 miligam vitamin C

1,5 miligam mangan

0,1 miligam thiamine

0,2 miligam vitamin B6

0,2 miligam đồng

29,7 microgam folate

19,8 miligam magiê

180 miligam kali

Dứa là một loại trái cây chứa hàm lượng axit hữu cơ cao, nhiều enzyme, vitamin và chất chống oxy hóa. Tương tự như các loại hoa quả khác, dứa đem đến nguồn cung khoáng chất tuyệt vời cho sức khỏe mỗi chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết hết công dụng của trái dứa, đặc biệt là việc sử dụng dứa để chăm sóc sắc đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích từ quả dứa

Giúp giảm cân

Dứa là loại quả cực kì thích hợp cho những ai muốn giảm cân bởi nó đảm bảo 2 tiêu chí: lượng calo ít và cần nhiều năng lượng để tiêu thụ. Trung bình một trái dứa chỉ chứa khoảng 40 đơn vị calo, còn lại thành phần chủ yếu là nước và chất xơ. Cả 2 chất này đều có tác dụng cản trở quá trình tăng cân.

Không những thế, trong dứa còn chứa nhiều Bromelain – 1 enzym giúp thủy phân protein trong thịt cá thành các axit amin có tác dụng phân giải calo thừa trong cơ thể. Bạn có thể sử dụng dứa như một món tráng miệng, ăn sau bữa chính từ 20 – 30 phút để phát huy tối đa công dụng này.

Giúp xương chắc khỏe

Lượng mangan cao trong dứa giúp duy trì xương khỏe mạnh. Một cốc nước ép dứa chứa khoảng 73% lượng mangan cần thiết cho cơ thể hàng ngày. Thêm vào đó, vitamin C trong dứa giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến răng nướu, giúp vết thương mau lành và điều chỉnh lượng đường trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Loại bỏ tế bào chết

Tương tự như việc làm trắng da, bạn cũng có thể sử dụng dứa để tẩy tế bào chết toàn thân. Tất cả những gì bạn cần là 1 quả dứa và một bát đường nhỏ. Hãy cắt dứa thành các lát mỏng, to bản. Tiếp đó, dùng đường quết đều lên miếng dứa và chà xát nhẹ lên toàn thân trước khi tắm. Chúng sẽ nhẹ nhàng lấy đi lớp da chết của bạn.

Ngoài ra, các loại vitamin A, C, E có trong dứa cũng giúp nuôi dưỡng làn da, khiến da bạn trở nên khỏe mạnh và đàn hồi tốt hơn sau quá trình tẩy tế bào chết.

Mềm gót chân

Do có tác dụng tẩy tế bào chết nên dứa cũng có công dụng làm mềm các vết chai nhanh chóng và hiệu quả. Chúng cũng khiến vùng bàn chân – vốn là bộ phận chịu nhiều sức ép của cơ thể nhất trở nên mềm dịu và thư giãn hơn.

Bạn chỉ cần trộn hỗn hợp nước ép hoặc bã dứa xay nhuyễn với bạc hà thoa lên gót chân, để trong khoảng 10 phút rồi mát-xa nhẹ nhàng. Thành phần tự nhiên trong dứa và bạc hà sẽ làm mềm các vết chai, lưu lại mùi hương dễ chịu cho đôi chân của bạn.

Làm đẹp từ quả dứa

Mặt nạ tẩy da chết từ quả dứa

Dứa là nguyên liệu tẩy da chết từ thiên nhiên vô cùng hiệu quả. Theo kết quả nghiên cứu thì trong dứa có chứa lượng lớn acid bromatic, sẽ làm mềm và loại bỏ lớp da chết sần sùi trên bề mặt da, khơi dậy làn da sáng mịn tinh khiết. Do dứa là loại quả đến từ thiên nhiên nên tẩy da chết từ dứa rất an toàn. Ngoài ra, tẩy da chết từ dứa không gây khô da vì quả dứa chứa lượng lớn nước, sẽ cấp ẩm cho làn da mềm mại và căng bóng.

Cách tẩy da chết từ dứa rất đơn giản, chỉ cần lấy 1/4 quả dứa mang đi gọt vỏ và làm sạch. Cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn và ép lấy nước cốt. Làm sạch da mặt rồi dùng bông gòn thoa nước cốt dứa lên toàn bộ bề mặt da, thoa lặp lại nhiều lần rồi giữ lớp mặt nạ tầm 15 phút hãy làm sạch lại với nước. Do dứa có tính acid nên mỗi tuần chỉ nên thực hiện 1-2 lần để an toàn cho làn da.



Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ làm trắng da từ quả dứa

Trong số các nguyên liệu thiên nhiên làm trắng da thì không thể không nhắc đến quả dứa. Ngoài tác dụng tẩy da chết loại bỏ lớp melanin trên bề mặt da, giúp da trắng sáng thì dứa còn chứa lượng lớn vitamin C. Khi thâm nhập vào da, vitamin C sẽ ngăn cản quá trình sản xuất ra melanin để điều hòa lại sắc da, giảm nhanh các đốm ná,m, sạm, tàn nhang... khơi dậy làn da trắng sáng.

Đặc biệt, vitamin C còn bảo vệ da khỏi tác động xấu của ngoại cảnh, chống lại tia UV để ngăn chặn sự hình thành các melanin mới, bảo vệ và duy trì làn da trắng sáng rạng ngời.

Các bạn lấy 1/4 quả dứa mang đi gọt vỏ và làm sạch rồi mang đi ép lấy nước cốt. Cho 3 thìa nước ép dứa trộn lẫn với 2 thìa sữa tươi không đường và trộn đều. Sau đó làm sạch da mặt rồi dùng bông tẩy trang hoặc bông cotton thấm hỗn hợp này thoa đều lên toàn bộ bề mặt da. Thoa lặp lại nhiều lần để các dưỡng chất từ mặt nạ thẩm thấu sâu vào da. Để lớp mặt nạ khô tự nhiên trên da rồi làm sạch lại với nước.



Ảnh minh họa: Internet

Cách trị mun từ quả dứa

Đối với các cô nàng da mụn thì hãy áp dụng mặt nạ dứa để se khô và điều trị mụn tận gốc nhé! Có được khả năng trị mụn tuyệt vời là nhờ dứa có tính kháng khuẩn và chống viêm mạnh mẽ, sẽ tiêu diệt các vi khuẩn gây hại ở ổ chân lông, giảm ửng đỏ, sưng mủ và căng rát, tiêu viêm làm se khô các vết thương do mụn gây nên, làm khô và đẩy cồi mụn trồi lên bề mặt da.

Đặc biệt, vitamin C từ quả dứa sẽ ngăn chặn sự tích tụ melanin, ngăn chặn thâm sau khi mụn rời đi, nuôi dưỡng làn da trắng sáng không tỳ vết.

Cũng như hai cách trên, bạn lấy 1/4 quả dứa đã làm sạch và ép lấy nước. Cho 2 thìa nước ép dứa trộn với 1 thìa mật ong nguyên chất. Sau đó dùng tăm bông chấm lên những nốt mụn trên da.

Lưu ý: Đối với các nàng có làn da nhạy cảm hoặc đang dùng thuốc điều trị mụn, trị nám thì không nên dùng mặt nạ dứa. Nếu đắp mặt nạ dứa thì cứ khoảng 2 tuần đắp 1 lần, mỗi lần đắp chỉ nên để mặt nạ trực tiếp lên da trong thời gian ngắn từ 3 – 5 phút.