Điểm danh những thực phẩm là "thủ phạm" có thể tăng nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ

Chọn thực phẩm 05/11/2022 18:29

Các bậc phụ huynh cần hạn chế cho con ăn các loại thực phẩm này, nó là một trong những nguyên nhân khiến trình trạng dậy thì sớm ở trẻ.

Các món nội tạng động vật

Khi bạn nấu các món ăn bổ dưỡng cho trẻ như món canh hay súp chế biến từ các bộ phận nội tạng động vật phải đặc biệt lưu ý về số lượng, trọng lượng và chủng loại.

Bởi vì một món ăn nếu nấu quá nhiều thứ nội tạng với nhau với trọng lượng cao, quá đậm đặc sẽ biến thành một món ăn "kích thích" phát triển ở mức độ cao.

Bát canh hay cháo đó chứa hormon tuyến giáp, tuyến sinh dục nên sẽ được gửi nhanh vào cơ thể trẻ, tạo ra một liều thuốc thúc đẩy dậy thì sớm vô cùng nhanh chóng và không cần thiết.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên đặc biệt cẩn thận khi lựa chọn thực phẩm cho con để phòng và tránh những căn bệnh nguy hiểm.

Điểm danh những thực phẩm là 'thủ phạm' có thể tăng nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau củ trái mùa

Các loại rau quả trái mùa, đa phần được thúc chín như dâu tây, nho, dưa hấu, cà chua… được thu hoạch vào mùa đông hay các trái cây thu hoạch trước mùa xuân như táo, đào, cam…. Việc ép trái cây phải chín bằng chất hóa học sẽ để lại tồn dư chất độc này trong rau củ trái cây là khả năng rất cao mắc bệnh dậy thì sớm ở khi trẻ em ăn vào.

Có nhiều phụ huynh tin vào những lời quảng cáo về các loại thực phẩm chức năng giúp trẻ cao lớn hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa.

Điều này không phải là sai vì có những loại thực phẩm trẻ ăn vào "trông có vẻ" cao lớn hơn thật. Tuy nhiên, đáng tiếc là trẻ chỉ phát triển sớm hơn các bạn trong giai đoạn uống thuốc trước dậy thì, sau đó thì sẽ chững lại và không lớn nữa.

Đồ chiên rán

Xúc xích, gà rán, khoai tây chiên... đều là những món chiên rán mà trẻ em nào cũng thích, tuy nhiên các thực phẩm khi được chế biến trong dầu ở nhiệt độ cao có thể bị biến đổi chất, khi trẻ ăn vào có thể gây rối loạn nội tiết và dẫn đến cơ thể dậy thì sớm hơn.

Ngoài ra, các thực phẩm này cũng góp phần khiến trẻ tăng cân, béo phì, đây là một trong nhiều nguyên nhân chính gây dậy thì sớm.

Điểm danh những thực phẩm là 'thủ phạm' có thể tăng nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm chức năng

Có nhiều phụ huynh "mù quáng" tin vào những lời quảng cáo về các loại thực phẩm chức năng giúp trẻ "cao lớn và mạnh mẽ" hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa.

Điều này không phải là sai vì có những loại thực phẩm trẻ ăn vào "trông có vẻ" cao lớn hơn thật. Tuy nhiên, đáng tiếc là trẻ chỉ phát triển sớm hơn các bạn trong giai đoạn uống thuốc trước dậy thì, sau đó thì sẽ chững lại và không lớn nữa.

Điều này còn nguy hiểm hơn việc cứ để trẻ "bé một chút" nhưng phát triển tự nhiên. Đến tuổi trưởng thành bé sẽ cao lớn vạm vỡ mà không cần phải "thúc" bằng thuốc.

Thịt cổ gia cầm

Thịt ở vùng cổ của các loại gia cầm như ngan, vịt... thường chứa nhiều thuốc tăng trọng nhất. Khi ăn nhiều thịt cổ, trẻ sẽ dễ bị kích thích dậy thì sớm. Bởi vậy không nên cho trẻ ăn nhiều thịt cổ gia cầm để tránh nguy cơ dậy thì sớm.

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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe thực phẩm khiến trẻ dậy thì sớm

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