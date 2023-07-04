Điểm danh 5 loại trái cây mà người bệnh tiểu đường nên tránh kẻo 'mang độc' vào người

Chọn thực phẩm 04/07/2023 19:55

Mùa hè có rất nhiều loại trái cây thơm ngon. Tuy nhiên, với những người mắc bệnh tiểu đường thì có những loại quả bạn tuyệt đối phải tránh để không ảnh hưởng xấu tới lượng đường trong máu.

Những loại trái cây người mắc bệnh tiểu đường cần tránh

Dưa hấu

Dưa hấu là loại trái cây ngon ngọt và tươi mát này là món khoái khẩu của mọi người trong mùa hè, thế nhưng lượng đường trong loại quả này rất cao. Đó là lý do tại sao bệnh nhân tiểu đường được khuyên nên ăn dưa hấu với số lượng rất hạn chế. Tuy nhiên, dưa hấu có thể được kết hợp với các loại thực phẩm có GI (chỉ số đường) thấp để duy trì lượng đường trong máu.

Điểm danh 5 loại trái cây mà người bệnh tiểu đường nên tránh kẻo 'mang độc' vào người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trái dứa chín

Dứa chín có lượng đường cao không nên ăn quá nhiều, tuy nhiên loại quả này lại chứa nhiều lợi ích như giàu vitamin và nguyên tố vi lượng. Đồng thời, loại quả này khả năng chống viêm tốt. Vì vậy, bệnh nhân tiểu đường có thể ăn nhưng với số lượng nhỏ.

Mãng cầu 

Mặc dù là nguồn cung cấp vitamin C, canxi, sắt và chất xơ dồi dào nhưng mãng cầu không phải là lựa chọn tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Một khẩu phần nhỏ khoảng 100g mãng cầu có thể chứa carbohydrate cao tới 23g. Nghiên cứu chỉ ra rằng, người bệnh đái tháo đường có thể ăn mãng cầu nhưng phải hết sức thận trọng.

Điểm danh 5 loại trái cây mà người bệnh tiểu đường nên tránh kẻo 'mang độc' vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Chuối có chỉ số GI cao (62), nhưng ăn một quả chuối nhỏ cùng với các loại hạt như hạnh nhân, quả hồ trăn và quả óc chó có thể có tác động tích cực đến lượng đường trong máu. Những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 có thể trộn chuối với sữa đông. Đây có thể là một lựa chọn hoàn hảo để dùng như một bữa ăn nhẹ lành mạnh cho cả ngày và cũng khiến bạn cảm thấy no lâu hơn.

Vải thiều, nhãn

Vải thiều và nhãn chín chứa hàm lượng đường khá cao và ít chất xơ. Vì vậy, người bệnh chỉ nên ăn vài quả, nhưng cần ăn quả tươi và ăn vào bữa ăn phụ hoặc cách xa bữa ăn.

Điểm danh 5 loại trái cây mà người bệnh tiểu đường nên tránh kẻo 'mang độc' vào người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ

Đu đủ có giá trị GI trung bình là 59, chứa nhiều carbohydrate và calo. Nếu bổ sung loại quả này vào chế độ ăn của bệnh nhân tiểu đường thì nên tiêu thụ với số lượng rất hạn chế để tránh làm tăng lượng đường trong máu.

Những loại thực phẩm người mắc bệnh tiểu đường nên ăn

Rau lá xanh

Theo của nghiên cứu Đại học Leicester (Anh), ăn rau bina và cải xoăn mỗi ngày có thể giảm 14% nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Các loại rau lá xanh chứa chất chống oxy hóa, vitamin A và C có tác dụng chống lại bệnh tật. Rau lá xanh cũng ít calo và carbohydrate, phù hợp cho người bệnh tiểu đường type 2.

Điểm danh 5 loại trái cây mà người bệnh tiểu đường nên tránh kẻo 'mang độc' vào người - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh

Rau này chứa nhiều vitamin A và C, hỗ trợ chống lại bệnh tiểu đường. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, một chén bông cải xanh nấu chín cung cấp gần 94 mcg vitamin A, 73 mg vitamin C và gần 6 g chất xơ. Ăn bông cải xanh hàng ngày có thể giảm cân và kiểm soát bệnh tiểu đường type 2.

Cà chua

Cà chua có lợi cho người bệnh tiểu đường vì chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa có thể chống lại bệnh này. Cà chua cũng có thể làm giảm huyết áp và cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim - một biến chứng ở người tiểu đường.

Điểm danh 5 loại trái cây mà người bệnh tiểu đường nên tránh kẻo 'mang độc' vào người - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Khoai lang giàu vitamin và chất xơ, khi luộc chín có chỉ số đường huyết (GI) thấp, không làm tăng lượng đường trong máu nhiều như các loại rau củ chứa tinh bột khác. Vitamin trong khoai lang cũng có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tiểu đường type 2.

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