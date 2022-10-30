Đi chợ muốn mua mướp chú ý "nhắm vào" 5 điểm này, đảm bảo mướp tươi ngon ngọt

Khi mua mướp, bạn sẽ thắc mắc rằng nên mua quả thẳng hay quả cong.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại mướp thẳng đuột, nhìn đẹp mắt nhưng có thể chúng đã được can thiệp bằng cách phun thuốc tăng trưởng. Vì vậy, khi mua mướp, bạn không nên chọn quả quá thẳng. Những quả mướp hơi cong một chút sẽ có hương vị thơm ngon hơn.

Theo kinh nghiệm của người dân trồng rau, mướp là loại rau mọc tự nhiên, thuộc họ dây leo, cộng với nhiều yếu tố tự nhiên như ánh sáng, nhiệt độ, bón phân... nên quả mướp thường sẽ hơi cong một chút.

Ngoài ra, nên chọn những quả mướp có hình dạng thuôn đều, hai đầu có kích cỡ tương đương nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Quan sát các đường vân trên mướp

Ai cũng biết mướp cũng giống như quả dưa hấu, trên đó có hoa văn nhất định, khi mua chúng ta có thể chọn loại mướp có hoa văn hơi mịn và đều nhau, loại mướp này tương đối tươi.

Nhìn vào những bông hoa ở rốn quả mướp

Khi chọn mướp, chúng ta sẽ thấy một số quả có một bông hoa nhỏ ở rốn quả, trong khi một số quả khác lại không có.

Nhiều người sẽ chọn mua những còn hoa bởi cho rằng quả đó còn tươi. Tuy nhiên trên thực tế, nếu quả mướp phát triển tự nhiên thì bông hoa này sẽ héo, rụng đi sau 1 ngày. Vì vậy, nếu sờ vào hoa ở rốn quả mướp mà thấy chắc chắn thì rất có thể nó được sử dụng thuốc bảo quản hoặc mướp được sử dụng thuốc kích tăng trưởng.

Do đó, nếu chọn mướp nên tránh chọn quả vẫn còn bông hoa ở rốn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn màu sắc của quả

Khi mua mướp, hãy chú ý đến màu sắc của phần vỏ. Những quả mướp tươi thường sẽ có vỏ màu xanh lục hoặc xanh đậm. Một số người nghĩ rằng những quả mướp có vỏ nhạt màu sẽ mềm hơn. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Những quả mướp phát triển tự nhiên, gặp nhiều ánh sáng hơn trong quá trình sinh trưởng thì màu vỏ sẽ đậm hơn.

Xem độ đàn hồi

Khi mua, dùng tay ấn vào phần đầu quả mướp thấy quả chắc chắn hoặc có độ đà hồi tốt thì nên mua. Vì chứng tỏ chúng là những quả tươi. Còn nếu ấn vào quả mướp thấy nó mềm và xẹp ngay lập tức thì chứng tỏ nó đã để quá lâu, đã biến chất, không nên mua nữa.