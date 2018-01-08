Bí quyết lựa chọn dưa hấu chưng Tết vừa đẹp vừa ngon chị em nội trợ nào cũng phải biết

Để giúp chị em chọn được những trái dưa hấu vừa đẹp vừa ngon mang lại nhiều điều may mắn cho cả gia đình vào dịp Tết, chúng tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm chọn dưa sau đây.

Dưa hấu là một loại trái cây không thể thiếu vào dịp Tết của mỗi gia đình Việt. Ruột dưa hấu màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc, chính vì thế loại quả này luôn được chưng trên bàn thờ vào những ngày đầu năm mới.

Nếu vỏ dưa căng bóng và sờ thấy láng mịn, đó chính là dấu hiệu của một trái dưa ngon ngọt. Ngoài ra, bạn nên chọn những trái có sọc trên vỏ song song, rõ ràng, không lộn xộn.

Cuống dưa

Dưa hấu chín ngon có cuống khô, teo nhỏ và héo. Những trái dưa cuống còn tươi và xanh nghĩa là chưa chín, ruột sẽ có màu đỏ nhạt hay hồng và ăn không ngon.

Núm dưa

Nhiều người thường bỏ qua phần núm dưa hấu nhưng đây là nơi cần chú ý để nhận biết những trái dưa ngon ngọt.

Núm dưa hấu càng nhỏ dưa càng ngon và ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Núm dưa càng nhỏ, dưa hấu càng ngon và có màu đỏ đẹp mắt. Đặc biệt, nếu núm dưa lõm sâu vào trong, độ ngọt của dưa sẽ càng đậm đà hơn.

Âm thanh

Bạn có thể dùng tay gõ vào trái dưa hấu. Nếu phát ra tiếng kêu đanh là dưa già và đã chín. Nếu phát ra tiếng nhẹ, bộp bộp là trái bị non, hoặc chín nẫu bên trong.

Cân nặng

Nếu thường mua dưa hấu, bạn sẽ quen ước lượng cân nặng và điều rất có ích trong việc chọn được những trái dưa ngon. Trái nào nhỏ nhưng nặng tức đã già, vì thế sẽ ngon và mọng nước.

Nếu dưa nhẹ hơn so với ước lượng của bạn, rất có thể đó sẽ là trái dưa bị xốp, không ngon.

Một số mẹo nhận biết dưa hấu không bị tiêm thuốc

Vào dịp Tết nhu cầu mua dưa hấu tăng cao, vì thế một số người tiêm hóa chất độc hại để ép dưa chín nhanh. Bên cạnh việc chọn những trái dưa hấu đẹp và ngon, chị em cần biết cách phân biệt đâu là dưa không tiêm thuốc để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trong dịp Tết.

Dưa hấu chín tự nhiên sẽ có 2 đầu khá cân xứng, còn dưa tiêm thuốc thì không, đầu này to đầu kia lại nhỏ. Ngoài ra, cuống dưa hơi lõm vào bên trong.

Những trái dưa hấu bị tiêm thuốc ép chín có các đường sọc mờ nhạt trên vỏ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, dưa hấu tiêm hóa chất ép chín vẫn còn lớp lông nhung bên ngoài, vỏ sẫm màu và hoa văn mờ nhạt.

Với những cách lựa chọn dưa hấu ngon và không tiêm thuốc trên, chị em nội trợ sẽ có những trái dưa đẹp để chưng Tết cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe.