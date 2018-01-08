Bí quyết lựa chọn dưa hấu chưng Tết vừa đẹp vừa ngon chị em nội trợ nào cũng phải biết

Chọn thực phẩm 08/01/2018 19:00

Quan sát vỏ, núm hay cuống dưa hấu là cách giúp bạn chọn được trái dưa vừa đẹp vừa ngon để chưng vào những ngày đầu năm nhằm mang lại nhiều may mắn cho gia đình.

Dưa hấu là một loại trái cây không thể thiếu vào dịp Tết của mỗi gia đình Việt. Ruột dưa hấu màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc, chính vì thế loại quả này luôn được chưng trên bàn thờ vào những ngày đầu năm mới.

Bí quyết lựa chọn dưa hấu chưng Tết vừa đẹp vừa ngon chị em nội trợ nào cũng phải biết - Ảnh 1
Dưa hấu là loại trái cây luôn được chưng trong những ngày đầu năm mới ở mỗi gia đình người Việt - Ảnh minh họa: Internet

Để giúp chị em chọn được những trái dưa hấu vừa đẹp vừa ngon mang lại nhiều điều may mắn cho cả gia đình vào dịp Tết, chúng tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm chọn dưa sau đây.

Cách lựa chọn dưa hấu đẹp, ngon ngọt

Vỏ dưa

Nếu vỏ dưa căng bóng và sờ thấy láng mịn, đó chính là dấu hiệu của một trái dưa ngon ngọt. Ngoài ra, bạn nên chọn những trái có sọc trên vỏ song song, rõ ràng, không lộn xộn.

Cuống dưa

Dưa hấu chín ngon có cuống khô, teo nhỏ và héo. Những trái dưa cuống còn tươi và xanh nghĩa là chưa chín, ruột sẽ có màu đỏ nhạt hay hồng và ăn không ngon.

Núm dưa

Nhiều người thường bỏ qua phần núm dưa hấu nhưng đây là nơi cần chú ý để nhận biết những trái dưa ngon ngọt.

Bí quyết lựa chọn dưa hấu chưng Tết vừa đẹp vừa ngon chị em nội trợ nào cũng phải biết - Ảnh 2
Núm dưa hấu càng nhỏ dưa càng ngon và ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Núm dưa càng nhỏ, dưa hấu càng ngon và có màu đỏ đẹp mắt. Đặc biệt, nếu núm dưa lõm sâu vào trong, độ ngọt của dưa sẽ càng đậm đà hơn.

Âm thanh

Bạn có thể dùng tay gõ vào trái dưa hấu. Nếu phát ra tiếng kêu đanh là dưa già và đã chín. Nếu phát ra tiếng nhẹ, bộp bộp là trái bị non, hoặc chín nẫu bên trong.

Cân nặng

Nếu thường mua dưa hấu, bạn sẽ quen ước lượng cân nặng và điều rất có ích trong việc chọn được những trái dưa ngon. Trái nào nhỏ nhưng nặng tức đã già, vì thế sẽ ngon và mọng nước.

Nếu dưa nhẹ hơn so với ước lượng của bạn, rất có thể đó sẽ là trái dưa bị xốp, không ngon.

Một số mẹo nhận biết dưa hấu không bị tiêm thuốc

Vào dịp Tết nhu cầu mua dưa hấu tăng cao, vì thế một số người tiêm hóa chất độc hại để ép dưa chín nhanh. Bên cạnh việc chọn những trái dưa hấu đẹp và ngon, chị em cần biết cách phân biệt đâu là dưa không tiêm thuốc để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trong dịp Tết. 

Dưa hấu chín tự nhiên sẽ có 2 đầu khá cân xứng, còn dưa tiêm thuốc thì không, đầu này to đầu kia lại nhỏ. Ngoài ra, cuống dưa hơi lõm vào bên trong.

Bí quyết lựa chọn dưa hấu chưng Tết vừa đẹp vừa ngon chị em nội trợ nào cũng phải biết - Ảnh 3
Những trái dưa hấu bị tiêm thuốc ép chín có các đường sọc mờ nhạt trên vỏ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, dưa hấu tiêm hóa chất ép chín vẫn còn lớp lông nhung bên ngoài, vỏ sẫm màu và hoa văn mờ nhạt.

Với những cách lựa chọn dưa hấu ngon và không tiêm thuốc trên, chị em nội trợ sẽ có những trái dưa đẹp để chưng Tết cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe.

Thải độc gan, làm sạch thận cực hiệu quả với phần vứt đi của quả dưa hấu

Thải độc gan, làm sạch thận cực hiệu quả với phần vứt đi của quả dưa hấu

Dưa hấu là loại trái cây được nhiều người yêu thích. Đa số chúng ta khi ăn loại quả này thường vứt hạt mà không hề biết rằng hạt dưa hấu có thể mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   cách lựa chọn dưa hấu ngon cách lựa chọn dưa hấu ngon ngày Tết mẹo phân biệt dưa hấu không bị tiêm thuốc cách chọn dưa hấu ngon

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 44 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 44 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 59 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang