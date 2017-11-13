Thải độc gan, làm sạch thận cực hiệu quả với phần vứt đi của quả dưa hấu

Chuyên gia nói gì 13/11/2017 17:21

Dưa hấu là loại trái cây được nhiều người yêu thích. Đa số chúng ta khi ăn loại quả này thường vứt hạt mà không hề biết rằng hạt dưa hấu có thể mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Dưa hấu là một trong những loại quả giúp bổ sung nước cho cơ thể và thải độc rất tốt. Hàm lượng cao chất xơ và chất chống oxy hóa tự nhiên có trong dưa hấu giúp điều trị nhiều loại bệnh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hạt dưa hấu cũng có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Hạt dưa hấu có tác dụng gì?

Hạt dưa hấu chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu giúp bảo vệ hệ tim mạch, thải độc gan, làm sạch thận… Chúng ta có thể dùng hạt dưa hấu để chế biến thành trà, uống hàng ngày để phòng và điều trị một số bệnh.

Cách làm trà hạt dưa hấu rất đơn giản. Bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 40 hạt dưa hấu và 1 lít nước.

Thải độc gan, làm sạch thận cực hiệu quả với phần vứt đi của quả dưa hấu - Ảnh 1
Hạt dưa hấu có mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Hạt dưa hấu tươi đem xay nhỏ rồi cho vào bình, đổ vào 1 lít nước đã đun sôi. Đậy nắp bình lại, đợi đến khi trà nguội bớt là có thể dùng. Mỗi buổi sáng trước khi ăn, bạn có thể uống 1 cốc trà hạt dưa. Sau đó 30 phút bạn có thể ăn sáng.

Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời khi dùng trà hạt dưa hấu:

Thải độc gan

Trà hạt dưa hấu có khả năng chống sưng viêm, làm sạch và cải thiện chức năng của gan. Sử dụng loại trà này mỗi ngày sẽ giúp đẩy nhanh quá trình đào thải các độc tố tích tụ ở gan, giảm hàm lượng cholesterol và chất béo dư thừa trong cơ thể.

Làm sạch thận

Trà hạt dưa hấu giúp thanh nhiệt, lợi tiểu, làm sạch thận bằng cách loại bỏ các độc tố tích tụ thông qua đường tiểu. Bên cạnh đó, trà dưa hấu còn có khả năng điều tiết lượng nước trong cơ thể, loại bỏ các kim loại nặng, giúp làm sạch đường tiết niệu và giảm nguy cơ viêm nhiễm.

Thải độc gan, làm sạch thận cực hiệu quả với phần vứt đi của quả dưa hấu - Ảnh 2
Trà hạt dưa hấu giúp phòng và trị nhiều loại bệnh - Ảnh: Internet

Bảo vệ hệ tim mạch

Hạt dưa hấu có chứa arginine, một loại axit amino giúp ổn định huyết áp, tăng tuần hoàn máu, cải thiện chức năng tim, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng cao vitamin A và C có trong hạt dưa hấu giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Ngoài ra, hạt dưa hấu còn chứa sắt và magiê. Hai chất này có khả năng hỗ trợ quá trình sản sinh tế bào hồng cầu, giúp chống lại các tác nhân gây viêm nhiễm từ bên ngoài.

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