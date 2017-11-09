Thải độc cơ thể, da đẹp, dáng thon nhanh chóng nhờ uống sâm bí đao làm theo cách này

Chuyên gia nói gì 09/11/2017 13:48

Sâm bí đao là thức uống được nhiều chị em yêu thích nhờ tác dụng làm đẹp da, giúp giảm cân, mượt tóc… Bên cạnh đó, loại thức uống này còn giúp thanh nhiệt, mát gan, thải độc cơ thể vô cùng hiệu quả.

Nước sâm bí đao chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Hàm lượng cao canxi, sắt, vitamin B1, B2… rất có lợi cho da và tóc. Ngoài ra, nước bí đao còn giúp phòng và điều trị nhiều loại bệnh như: táo bón, cảm ho, hen suyễn, xơ cứng động mạch, tiểu đường, bệnh tim mạch, cao huyết áp…

Đối với những người thừa cân, sâm bí đao là loại thức uống không thể  bỏ qua bởi nó có tác dụng giảm mỡ thừa tích tụ trong cơ thể nhanh chóng, giúp giảm cân an toàn và hiệu quả.

Thải độc cơ thể, da đẹp, dáng thon nhanh chóng nhờ uống sâm bí đao làm theo cách này - Ảnh 1
Nước sâm bí đao có tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Để làm nước sâm bí đao, bạn chỉ cần chuẩn bị vài nguyên liệu với cách làm cực đơn giản. Còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!

Cách làm nước sâm bí đao

Chuẩn bị:

- 1 quả bí đao (nên lựa quả to và già để nước sâm bí đao ngon hơn)

- 10g thục địa khô (có thể mua ở tiệm thuốc bắc)

- 5 lá dứa

- 2 khúc mía

- 1/3 thìa cà phê muối

- 150g đường phèn hoặc đường trắng

- 2 lít nước lọc

Thải độc cơ thể, da đẹp, dáng thon nhanh chóng nhờ uống sâm bí đao làm theo cách này - Ảnh 2
Những nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh: Internet

Cách làm:

Bí đao đem rửa sạch, để nguyên vỏ, bỏ ruột rồi cắt thành từng khoanh tròn, mỗi khoanh dày khoảng 5mm. Bạn không cần gọt vỏ bí vì hàm lượng cao các loại vitamin đều nằm ở vỏ.

Thục địa khô đem thái nhỏ. Lá dứa rửa sạch rồi buộc lại thành bó. Mía rửa sạch rồi chẻ làm tư, đập dập.

Xếp mía dưới đáy nồi, cho các nguyên liệu gồm bí đao, thục địa, muối vào nồi rồi cho nước vào đun. Khi nước sôi thì hạ bớt lửa xuống, đun trong khoảng 45 phút. Lúc này, bí đao đã chín nhừ thì bạn cho phần lá dứa vào, đun thêm 5 phút để nước có hương thơm rồi tắt bếp.

Thải độc cơ thể, da đẹp, dáng thon nhanh chóng nhờ uống sâm bí đao làm theo cách này - Ảnh 3
Cách làm sâm bí đao rất đơn giản - Ảnh: Internet

Đậy nắp nồi, đợi đến khi nước sâm bí đao nguội hẳn thì lọc lấy nước, bỏ phần xác bí và lá dứa. Cho thêm đường phèn vào khuấy đều rồi đổ vào chai thủy tinh, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Nước sâm bí đao đạt yêu cầu sẽ có màu đỏ nâu, vị ngọt thanh mát, thơm mùi lá dứa.

Lưu ý: Bạn có thể gia giảm màu cho nước sâm bí đao bằng cách tăng hoặc giảm thục địa.

Chúc bạn thành công với cách làm nước sâm bí đao này nhé!

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