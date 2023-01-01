Bác sĩ tiết lộ top 3 loại rau bổ hơn thịt, rẻ hơn thuốc, ăn thường xuyên rất tốt cho sức khỏe

Đậu xanh sau khi làm thành giá đỗ, dinh dưỡng càng thêm phong phú. Trong đó, caroten tăng gấp 3 lần, vitamin B1 tăng gấp 4 lần, vitamin C tăng gấp 4-5 lần.

Hơn nữa, giá đỗ được bán với giá rất rẻ nhưng lại có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, giải khát, tiêu thực. Ăn nhiều giá đỗ giúp bảo vệ các tế bào của cơ thể, ngăn ngừa quá trình lão hóa, kéo dài tuổi thọ.

Rau giá đỗ có chứa nhiều chất béo và năng lượng thấp. Đồng thời giá đỗ chứa nước và chất xơ nhiều hơn nên thường ăn giá đỗ không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn tốt cho việc làm đẹp dáng.

Ngoài ra, giá đỗ còn chứa một lượng lớn vitamin và khoáng chất giúp bảo vệ mạch máu, giúp máu lưu thông trơn tru hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Rau dền

Rau dền là loại rau phổ biến trong các bữa ăn của mọi gia đình. Rau dền có vị ngọt, tính mát, chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Không chỉ vậy, rau dền còn có hàm lượng chất sắt rất cao. Đây là một trong những loại thực phẩm cung cấp chất sắt phổ biến nhất hiện nay đối với các gia đình Việt Nam.

Rau dền khá phổ biến trong các bữa ăn của gia đình. Nó được ví là loại rau “trường thọ”, “bổ hơn thịt, rẻ hơn thuốc”. Đây là loại rau có hàm lượng chất sắt cao nhất trong các loại rau tươi. Sử dụng rau dền có thể giúp giảm viêm, tốt cho xương, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, đái tháo đường,…

Ảnh minh họa: Internet

Rau lá hẹ

Rau lá hẹ không chỉ được dùng nhiều trong các món ăn mà còn là cây thuốc chữa được nhiều bệnh. Lá hẹ có dược tính mạnh và có mùi hương rất đặc trưng.

Lá hẹ được mệnh danh là rau của thận giúp nuôi dưỡng và thúc đẩy tiêu hóa. Rau có chứa nhiều vitamin và chất xơ thô, có tác dụng trị táo bón, ngăn ngừa ung thư ruột kết. Bên cạnh đó, lá hẹ cũng có công dụng làm tan huyết ứ, thúc đẩy tuần hoàn máu và giải độc. Với lá hẹ bạn có thể nấu canh với tôm hoặc thịt, xào trứng,…

Theo Đông y, cây rau lá hẹ có tác dụng làm thuốc. Lá hẹ để sống có tính nhiệt, nấu chín thì ôn, vị cay; vào các kinh Can, Vị, Thận. Có tác dụng ôn trung, hành khí, tán ứ và giải độc. Thường dùng chữa ngực đau tức, nấc, ngã chấn thương,…

Gốc rễ hẹ có tính ấm, vị cay, có tác dụng ôn trung, hành khí, tán ứ, thường dùng chữa ngực bụng đau tức do thực tích, đới hạ, các chứng ngứa,…