Mua cải thảo chọn cây xanh hay trắng: Người trồng chỉ cách chọn chuẩn, đảm bảo rau tươi sạch

Chọn thực phẩm 22/12/2022 07:20

Hai loại cải thảo này sẽ có có khác biệt về hương vị cũng như thời gian bảo quản.

Cải thảo là loại rau quen thuộc, được nhiều người yêu thích. Cải thảo có thể dùng để xào, nấu canh, luộc, ăn lẩu, làm kim chi... Khi mua cải thảo, bạn sẽ thấy có 2 loại là cải thảo trắng và cải thảo có nhiều lá xanh. Hai loại này có hương vị và độ ngon khác nhau. Để chọn được loại cải thảo phù hợp, bạn hãy tham khảo những thông tin dưới đây.

Cải thảo trắng

Cải thảo có màu trắng nhạt hoặc màu hơi vàng nhẹ là cây cải thảo tươi và có vị giòn ngọt. Đây là loại cải thảo có thời gian sinh trưởng ngắn. Chúng sẽ chứa nhiều nước và có độ giòn ngọt hơn loại cải thảo xanh.

Vì chứa nhiều nước nên loại này cũng không bảo quản được lâu. Sau khi mua về, bạn nên chế biến rau càng sớm càng tốt, tránh để lâu làm rau bị thối hỏng.

Loại cải thảo này sẽ phù hợp để dùng trong các món canh, ăn lẩu, làm nhân bánh, xào...

Mua cải thảo chọn cây xanh hay trắng: Người trồng chỉ cách chọn chuẩn, đảm bảo rau tươi sạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cải thảo xanh

Cải thảo xanh là loại có thời gian sinh trưởng dài hơn. Chúng chứa nhiều chất xơ hơn nhưng ít nước hơn. Khi luộc, bạn sẽ thấy cải thảo trắng mềm, dễ ăn còn cải thảo xanh giòn, cảm nhận rõ những sợi thô, vị sẽ nhạt hơn một chút.

Do được thu hoạch muộn nên cải thảo xanh cứng hơn, ít nước hơn và bảo quản được lâu hơn. Vào mùa đông, bạn có thể yên tâm mua loại rau này để tích trữ và ăn dần.

Cải thảo xanh sẽ phù hợp để làm cách món như kim chi, dưa muối, nấu canh xương...

Tùy theo mục đích sử dụng mà bạn có thể chọn loại cải thảo phù hợp.

Mua cải thảo chọn cây xanh hay trắng: Người trồng chỉ cách chọn chuẩn, đảm bảo rau tươi sạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3 lưu ý để chọn cải thảo ngon

Độ cuốn của lá

Khi mua cải thảo, bạn hãy chú ý đến mức độ cuốn của lá. Những cây có lá cuộn vào nhau càng chặt càng ngon.

Dùng tay ấn thử vào thân cây thấy chắc và căng, trừ một vài lá bên ngoài có thể hơi lỏng lẻo một chút. Những cây cuốn chặt là những cây nhận đủ dinh dưỡng, có điều kiện phát triển tốt. Loại này sẽ ít bị thối và rỗng bên trong.

Tránh mua những cây có lá lỏng lẻo, cầm nhẹ tay. Bên trong có thể bị rỗng ruột hoặc bị sâu bệnh.

Mua cải thảo chọn cây xanh hay trắng: Người trồng chỉ cách chọn chuẩn, đảm bảo rau tươi sạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra gốc

Bạn nên nhìn vào phần gốc của cây cải tháo. Có thể dùng móng tay bấm vào gốc. Nếu để lại vết bấm rõ ràng và nước bắn ra nhiều chứng tỏ cải thảo còn tươi. Nếu gốc cứng, không dễ bấm thì chứng tỏ nó đã bị mất nước do để lâu.

Nếu gốc bị thối vàng nghĩa là cải thảo hỏng, không nên mua.

Cải thảo có đốm đen

Khi mua cải thảo, hãy để ý đến phần lá rau. Nếu cây chỉ có vài đốm đen nhỏ thì có thể ăn bình thường. Tuy nhiên, nếu cây có các đốm đen lớn hoặc có dấu hiệu thối rữa thì không được mua.

Mua cải thảo chọn cây xanh hay trắng: Người trồng chỉ cách chọn chuẩn, đảm bảo rau tươi sạch - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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