8 loại trái cây giúp tăng cường sức khỏe cho thận, thanh lọc hết những tạp chất gây hại sức khỏe

Dưa hấu có tác dụng như 1 chiếc "rây" giúp thanh lọc thận của bạn khỏi các độc tố tích tụ trong cơ thể từ nhiều yếu tố khác nhau. Điều này làm cho nó trở thành một trong những trái cây mà bạn cần ăn để giữ cho thận khỏe mạnh.

Dứa Người suy thận nên hạn chế các thực phẩm giàu kali, natri, phốt pho và cholesterol. Một trong những gợi ý tuyệt vời cho người bệnh chính là quả dứa. Dứa nhiều nước, giàu khoáng chất và chất chống oxy hóa, ít Kali hỗ trợ tốt cho việc cải thiện tình trạng bệnh. Dứa cũng có khả năng làm sạch thận, chống viêm giúp các tổn thương bên trong cơ thể nhanh lành. Do đó, người bệnh nên bổ sung thực phẩm này vào bữa ăn hàng ngày để phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tốt nhất.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy, nho thậm chí có thể hoạt động trong việc đảo ngược tổn thương thận, trong khi đó phần lớn các thực phẩm khác không thể làm được. Điều này khiến cho nó trở thành một trong những trái cây mà bạn cần ăn để giữ cho thận khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Táo xanh

Táo xanh rất giàu chất chống oxy hóa, các hợp chất chống viêm… đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chức năng thận của bạn. Hơn nữa, pectin có trong táo cũng giúp làm giảm đáng kể nguy cơ tổn thương thận theo thời gian.

Dâu tây

Dâu tây chứa chất chống oxy hoá được gọi là anthocyanins và ellagitannin sẽ giúp bảo vệ thận khỏi bị oxy hóa bằng cách loại bỏ các gốc tự do có hại gây ra tổn thương thận do tiếp xúc thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Bưởi



Bưởi cực kỳ giàu vitamin C, có tác dụng nâng cao sức đề kháng, giảm lượng mỡ trong máu, giảm quá trình hấp thụ đường huyết. Không chỉ vậy, bưởi còn tốt cho người đang điều trị tiểu đường, hạn chế tình trạng suy thận, ngăn chặn bệnh sỏi thận. Người bệnh có thể ăn trực tiếp, ép lấy nước hoặc dùng bưởi để chế biến thành một số món ăn yêu thích để sử dụng.

Chuối

Không còn nghi ngờ gì nữa, chuối là một trong những loại quả bạn cần ăn để giữ cho thận khỏe mạnh. Điều này là do lượng kali và chất dinh dưỡng khác dễ dàng có sẵn trong loại trái cây này.

Đu đủ



Đu đủ tính mát, vị ngọt, nhiều nước, vitamin, ít Kali và là một trong những loại trái cây mà người bệnh suy thận có thể sử dụng. Bạn có thể dùng đu đủ chín ăn giải nhiệt mỗi ngày hoặc dùng đu đủ sống để làm gỏi, trộn salad với các món ăn khác. Ngoài ra, có thể làm sinh tố đu đủ chín để dễ sử dụng hơn.