4 loại gia vị trong bếp không thể thiếu vào đông của người Nhật

Quế là gia vị quen thuộc được sử dụng khi nấu ăn. Nhưng ít ai biết rằng, những dưỡng chất trong quế còn giúp giữ ấm và tăng sức đề kháng trong mùa lạnh. Theo Amy Richter – cử nhân Đại học bang Missouri (Mỹ), quế có tính ấm và chứa nhiều dinh dưỡng nên mang đến cảm giác dễ chịu, ấm cơ thể vào mùa đông.

Chất chống oxy hóa cùng các khoáng chất trong quế cũng giúp ngăn ngừa độc tố, cải thiện tuần hoàn máu và tăng sức đề kháng.

Trong y học hiện đại, quế thường được dùng trong điều trị các bệnh rối loạn tiêu hóa, cảm cúm, cảm lạnh, viêm phổi, cải thiện lưu thông máu và chữa chứng lạnh chân tay. Mới đây, quế còn được chứng minh là có tác dụng giống insulin, giúp ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường.

Người Nhật xem quế như “kháng sinh tự nhiên” rất an toàn cho sức khỏe. Sau khi chế biến xong, họ sẽ rắc một ít bột quế lên thực phẩm và ăn như bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau củ

Dù là mùa hè hay mùa đông thì rau củ vẫn là thực phẩm không bao giờ thiếu trên mâm cơm của người Nhật. Kirsty cho biết, mùa đông là thời điểm mà một số loại rau phát triển mạnh, giàu dinh dưỡng bậc nhất nên người Nhật luôn tận dụng để nạp thêm dinh dưỡng. Đây cũng là bí quyết giúp họ nâng cao sức khỏe dù ít tập thể dục.

Theo đó, một vài loại rau củ như cải xoăn, cà rốt, cải bắp, củ cải, súp lơ… đều đúng vụ vào mùa đông nên chúng cực giàu dưỡng chất. Chúng sở hữu nhiều chất chống oxy hóa cũng như khoáng chất giúp giữ ấm cơ thể, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, chống viêm và nâng cao sức đề kháng để chống lại các bệnh cảm lạnh.

Vào mùa đông, người Nhật thường ăn rau củ nấu canh, nấu súp hoặc hầm. Họ không bao giờ chiên xào rau nhiều vì sẽ khiến chúng ngấm đầy dầu mỡ, ăn vào sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Người Nhật cũng thích trộn salad và ăn rau sống để giữ nguyên hương vị và chất dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Gừng

Gừng có tính chất sinh nhiệt, góp phần giữ ấm cho cơ thể. Ngoài ra, nó còn tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường lưu thông máu. Gừng cũng có khả năng chữa các bệnh liên quan đến thời tiết lạnh như cảm cúm, ho, đau nhức xương khớp...

Một tách trà gừng kết hợp chút mật ong vào ngày mùa đông như này, là một lựa chọn hoàn hảo. Nên uống vào buổi sáng sau khi ăn.

Hạt vừng

Hạt vừng tuy nhỏ mà có “võ”. Chúng mang lại tác dụng dưỡng huyết, nhuận tràng, chữa táo bón, bổ ngũ tạng, ích khí, bền gân cốt, sáng mắt, tăng cường trí thông minh, chữa tê thấp, làm tóc mượt đen, da mặt đẹp,... Ngoài ra, với chất polyphenol cay có tác dụng sinh nhiệt, hạt vừng sẽ làm nóng cơ thể và giúp bạn cảm thấy ấm trong mùa đông.