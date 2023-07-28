6 loại thực phẩm giúp cơ thể bạn có mùi thơm tự nhiên, ai đứng bên cạnh cũng phải ngất ngây

Ngải đắng là loại thảo mộc mang lại hương thơm tự nhiên dễ chịu cho cơ thể nhờ các hợp chất thơm như diosmetin, apigenin và luteolin. Còn tính chất kháng khuẩn có hiệu quả trong việc ngăn ngừa vi khuẩn gây hại cho da, do đó có thể đánh bay mùi cơ thể.

Công thức :Ngâm 1 thìa ngải tím khô hoặc ngải tươi trong 1 cốc nước nóng khoảng 5 phút. Nếu bạn định tắm thì có thể đun nước lá ngải cứu tươi hoặc khô rồi pha với nước lạnh để tắm sẽ giúp khử mùi hôi cơ thể một cách vô cùng hiệu quả.

Giống như tính chất của cà chua, ngải tím cũng có tác dụng hạn chế hoạt động của tuyến mồ hôi, loại bỏ chất độc hại ra khỏi cơ thể, cải thiện sức khỏe răng miệng.

Bạch đậu khấu

Hãy thử sử dụng bột bạch đậu khấu làm gia vị cho các món ăn trên mâm cơm của bạn. Bạch đậu khấu sẽ giúp cơ thể bạn có hương thơm tự nhiên dễ chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Trà xanh giàu chất chống oxy hoá là một loại đồ uống độc đáo có thể giúp ngăn ngừa hơi thở hôi, mùi cơ thể và mùi hôi từ bàn chân.

Trà xanh hỗ trợ giải độc bằng cách hỗ trợ sản xuất glutathione, một chất chống oxy hóa có tác dụng vận chuyển loại bỏ độc tố độc hại ra khỏi cơ thể. Các chất độc càng ít, cơ thể bạn càng không có mùi hôi.

Ảnh minh họa: Internet

Hương thảo

Hương thảo chứa menthol và chlorophyll, các chất này rất hiệu quả trong việc bảo vệ cơ thể khỏi các vi khuẩn gây mùi, do đó hương thảo có thể được sử dụng như một nguyên liệu khử mùi tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Lá xô thơm

Cây xô thơm là một loại thảo mộc có thể giúp cơ thể bạn có mùi ngọt ngào và dễ chịu nhờ có các hợp chất thơm như diosmetin, apigenin và luteolin. Tác dụng kháng khuẩn của nó cũng là lý do có thể ngăn ngừa vi khuẩn nhân lên trên da, do đó loại bỏ mùi cơ thể.

Thêm vào đó, loại thảo mộc này làm giảm hoạt động của tuyến mồ hôi, hỗ trợ việc thải độc tố khỏi cơ thể, nhờ đó bạn ít đổ mồ hôi và cơ thể thơm tho hơn.

Uống trà từ cây xô thơn 1-2 lần/ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Bạc hà

Bạc hà có tính kháng khuẩn và khử mùi mạnh, giúp cơ thể và hơi thở của bạn có mùi hương thơm mát sảng khoái. Bạn cũng có thể dễ dàng sử dụng bạc hà như một gia vị cho các món ăn hằng ngày.