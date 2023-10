6 loại thực phẩm cực tốt cho phổi: cải thiện chức năng phổi, giảm huyết áp và tối ưu hóa quá trình hấp thụ oxy, tốt cho hậu COVID

Ảnh minh họa: Internet

Ớt

Ớt là một trong những nguồn thực phẩm giàu vitamin C nhất. Bổ sung đủ vitamin C rất quan trọng đối với những người hút thuốc. Trên thực tế, do tác hại của khói thuốc lá đối với các kho dự trữ chất chống oxy hóa của cơ thể, những người hút thuốc nên tiêu thụ thêm 35 mg vitamin C mỗi ngày.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc có lượng vitamin C cao có chức năng phổi tốt hơn những người có lượng vitamin C thấp hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị nên tiêu thụ một quả ớt đỏ ngọt cỡ trung bình (khoảng 119 gram) sẽ cung cấp 169% lượng vitamin C.

Cần tây

Giữ cân bằng các chất hóa học và điện giải như natri và magiê được cho là một trong những yếu tố quan trọng giải độc cơ thể. Cần tây là một nguồn giàu natri hữu cơ giúp loại bỏ carbon dioxide từ cơ thể tốt hơn. Do đó, cần tây có lợi cho người bị hen suyễn. Vì vậy, nên thêm nước ép cần tây tươi vào chế độ dinh dưỡng, vì nước ép cần tây chứa hàm lượng cao vitamin C giúp giảm viêm ở phổi.

Trà xanh

Trà xanh là loại nước vô cùng tốt cho cơ thể, giúp ngăn ngừa nhiều bệnh tật.

Trà xanh có chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechin và có thể hỗ trợ trong việc thúc đẩy hệ thống miễn dịch, tăng cường quá trình trao đổi chất của cơ thể bạn, kể cả quá trình lọc thải ở phổi.

Bắp cải tím

Bắp cải tím là một nguồn cung cấp anthocyanin phong phú. Những sắc tố thực vật này làm cho bắp cải tím có màu sắc sặc sỡ. Việc hấp thụ anthocyanin có thể làm chậm sự suy giảm của chức năng phổi.

Bên cạnh đó, bắp cải tím chứa nhiều chất xơ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người tiêu thụ nhiều chất xơ có chức năng phổi tốt hơn những người tiêu thụ lượng chất xơ thấp.

Cà rốt

Trong cà rốt có vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa như lycopene, có thể cải thiện sức khỏe phổi và làm giảm nguy cơ mắc bệnh phổi. Các nhà nghiên cứu cho rằng, chỉ một vài củ cà rốt trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ ung thư phổi khoảng 50%