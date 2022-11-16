5 thực phẩm đại kỵ với hành tây, kết hợp chung coi chừng ngộ độc hại thân

Chọn thực phẩm 16/11/2022 06:50

Khi ăn hành tây, bạn cần lưu ý tránh kết hợp với 5 loại thực phẩm này để bảo toàn sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Trong thịt cá có chứa rất nhiều dưỡng chất và giàu protein, cực tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, khi bạn kết hợp cá chung với hành tây sẽ khiến cho protein của cá bị kết tủa, lắng đọng ở dạ dày. Từ đó, nó không những làm giảm dưỡng chất mà còn gây ra tình trạng khó tiêu và đầy bụng sau khi ăn. 

5 thực phẩm đại kỵ với hành tây, kết hợp chung coi chừng ngộ độc hại thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong

Người nội trợ khi nấu ăn hoặc làm đồ uống dinh dưỡng với hành tây, tuyệt đối không cho thêm mật ong vào món ăn, đồ uống. Bởi sự kết hợp tưởng chừng vô hại này có thể tạo ra chất gây tổn thương cho vùng mắt, nếu ăn lượng lớn, người dùng có thể bị mù.

Cho nên, để bảo vệ mắt, khi chế biến món ăn, món nào đã dùng mật ong thì không dùng thêm hành tây và ngược lại.

Ngoài ra, bác sĩ khuyến cáo không nên ăn hành tây quá nhiều cùng một lúc, điều này dễ gây ra các vấn đề về thị lực và sốt.

Rong biển

Trong hành tây có chứa nhiều Axit oxalic, do vậy khi ăn hoặc nấu hành tây chung với rong biển chứa nhiều Canxi - I-ốt, sẽ tạo ra chất Canxi-Oxalate có thể tạo nguy cơ hình thành sỏi trong thận. Vì vậy, bạn hãy nhớ đừng nấu hành tây với rong biển.

5 thực phẩm đại kỵ với hành tây, kết hợp chung coi chừng ngộ độc hại thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thịt cóc

Các chuyên gia cảnh báo, việc ăn thịt cóc ăn chung với hành tây sẽ sinh độc, không đem lại bất kì lợi ích nào dành cho sức khỏe. Trong trường hợp không mau hoặc lỡ ăn hai thực phẩm này cùng một lúc, bạn nên sắc ngay 50 gram rau má đề lấy nước uống để giải độc.

Tôm

Hành tây kết hợp với tôm sẽ hình thành canxi oxalate, làm gia tăng nguy cơ hình thành sỏi canxi-oxalate. Do đó, khi nấu ăn, dù thích tôm đến mấy, cũng không nên nấu chung với loại thực phẩm này.

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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe không kết hợp hành tây với thực phẩm

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