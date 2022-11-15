Thử ngay 4 cách rửa nho đúng chuẩn vô cùng đơn giản - từ nay không còn lo về khâu làm sạch!

Tiếp đó, cho nho vào bát muối rồi rửa qua. Sau đó cho nho vào bát to, rắc muối lên và đổ thêm nước ấm, ngâm khoảng 15 phút, cứ 5 phút dùng tay khuấy đều nước.

Đầu tiên, bạn dùng kéo cắt hết cuống và tách từng quả nho ra, nhưng nên giữ một đoạn cuống nhỏ để nho tươi lâu hơn.

Khi khuấy hãy nhẹ nhàng để tránh làm nho bị dập và phải cho nước ngập nho. Cuối cùng, đổ bỏ nước muối và rửa nho lại với nước sạch.

Đầu tiên chúng ta cũng cần cắt nho ra cho dễ rửa. Sau đó cho nho vào chậu và rắc baking soda lên khắp bề mặt rồi cho nước vào và dùng tay khuấy đều. Ngâm nho trong khoảng 3 phút rồi đổ đi và rửa lại bằng nước sạch.

Tiếp đó, chúng ta rửa nho lại hai lần bằng giấm. Lúc này, chúng ta cho nước sạch ngậm mặt nho, và cho thêm một thìa giấm vào rồi khuấy đều. Ngâm nho trong khoảng 3 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Như vậy là chúng ta đã hoàn toàn loại bỏ được hết bụi bẩn của nho.

Kem đánh răng

Đầu tiên cần cẩn thận tách từng trái nho ra khỏi chùm. Nên dùng kéo cắt cuống thật sát quả nho và tránh làm trầy xướt lớp vỏ. Lưu ý: không bứt nho vì như vậy dễ để lại lỗ hổng trên đầu quả nho, khiến quả nho dễ dàng bị hư thối. Việc tách nho ra khỏi cuống giúp chúng ta dễ dàng tẩy rửa sạch sẽ các loại côn trùng, chất bẩn dính trên vỏ. Sau khi cắt cuống, cho nho vào chậu rửa hoa quả. Bóp một ít kem đánh răng lên lòng bàn tay rồi chà xát cho tan đều, sau đó nhẹ nhàng rửa sạch từng quả nho. Lưu ý, cần phải rửa thật nhanh tay (trong vòng 5 phút) để tránh nho hút quá nhiều nước, dễ dàng nứt vỡ và hư thối. Sau khi rửa sạch nho bằng kem đánh răng, dùng nước dội lại nhiều lần cho thật sạch. Rửa cho đến khi không còn bọt kem bám trên vỏ quả. Bỏ nho vào rổ sạch để ráo nước. Đắp thêm một chiếc khăn khô sạch. Dùng tay lắc thật đều để mau ráo nước.

Sử dụng bột mì

Cách làm sẽ giúp nho trông sáng màu hơn và loại bỏ hoàn toàn được lớp phấn bám bên ngoài của nho. Rửa nho qua bằng nước sạch sau đó cho nho ngâm vào nước có hòa lẫn bột mì khoảng vài phút rồi vớt nho ra và rửa lại bằng nước sạch một lần nữa. Đây là cách làm an toàn và dễ thực hiện.