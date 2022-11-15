Thử ngay 4 cách rửa nho đúng chuẩn vô cùng đơn giản - từ nay không còn lo về khâu làm sạch!

Mẹo vặt trong bếp 15/11/2022 16:44

Nhiều người vẫn hay lăn tăn khi ăn nho vì việc làm sạch phấn nho cũng như dư lượng thuốc trừ sâu rất mất thời gian, lại dễ bị dập làm mất ngon. Đừng lo, với 4 cách này bạn không cần phải lo lắng nho sẽ bị dập úng nữa.

Sử dụng nước muối ấm

Đầu tiên, bạn dùng kéo cắt hết cuống và tách từng quả nho ra, nhưng nên giữ một đoạn cuống nhỏ để nho tươi lâu hơn.

Tiếp đó, cho nho vào bát muối rồi rửa qua. Sau đó cho nho vào bát to, rắc muối lên và đổ thêm nước ấm, ngâm khoảng 15 phút, cứ 5 phút dùng tay khuấy đều nước.

Khi khuấy hãy nhẹ nhàng để tránh làm nho bị dập và phải cho nước ngập nho. Cuối cùng, đổ bỏ nước muối và rửa nho lại với nước sạch.

Thử ngay 4 cách rửa nho đúng chuẩn vô cùng đơn giản - từ nay không còn lo về khâu làm sạch! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rửa nho bằng baking soda và giấm

Đầu tiên chúng ta cũng cần cắt nho ra cho dễ rửa. Sau đó cho nho vào chậu và rắc baking soda lên khắp bề mặt rồi cho nước vào và dùng tay khuấy đều. Ngâm nho trong khoảng 3 phút rồi đổ đi và rửa lại bằng nước sạch.

Tiếp đó, chúng ta rửa nho lại hai lần bằng giấm. Lúc này, chúng ta cho nước sạch ngậm mặt nho, và cho thêm một thìa giấm vào rồi khuấy đều. Ngâm nho trong khoảng 3 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Như vậy là chúng ta đã hoàn toàn loại bỏ được hết bụi bẩn của nho.

Kem đánh răng

Đầu tiên cần cẩn thận tách từng trái nho ra khỏi chùm. Nên dùng kéo cắt cuống thật sát quả nho và tránh làm trầy xướt lớp vỏ. Lưu ý: không bứt nho vì như vậy dễ để lại lỗ hổng trên đầu quả nho, khiến quả nho dễ dàng bị hư thối. Việc tách nho ra khỏi cuống giúp chúng ta dễ dàng tẩy rửa sạch sẽ các loại côn trùng, chất bẩn dính trên vỏ. Sau khi cắt cuống, cho nho vào chậu rửa hoa quả. Bóp một ít kem đánh răng lên lòng bàn tay rồi chà xát cho tan đều, sau đó nhẹ nhàng rửa sạch từng quả nho. Lưu ý, cần phải rửa thật nhanh tay (trong vòng 5 phút) để tránh nho hút quá nhiều nước, dễ dàng nứt vỡ và hư thối. Sau khi rửa sạch nho bằng kem đánh răng, dùng nước dội lại nhiều lần cho thật sạch. Rửa cho đến khi không còn bọt kem bám trên vỏ quả. Bỏ nho vào rổ sạch để ráo nước. Đắp thêm một chiếc khăn khô sạch. Dùng tay lắc thật đều để mau ráo nước.

Sử dụng bột mì

Cách làm sẽ giúp nho trông sáng màu hơn và loại bỏ hoàn toàn được lớp phấn bám bên ngoài của nho. Rửa nho qua bằng nước sạch sau đó cho nho ngâm vào nước có hòa lẫn bột mì khoảng vài phút rồi vớt nho ra và rửa lại bằng nước sạch một lần nữa. Đây là cách làm an toàn và dễ thực hiện.

Thử ngay 4 cách rửa nho đúng chuẩn vô cùng đơn giản - từ nay không còn lo về khâu làm sạch! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
Loại thực phẩm là "vua đồ uống" được yêu thích hàng đầu của người Việt không ngờ lại mang cả công dụng chăm da lợi hại, tăng cường sức khỏe dẻo dai

Loại thực phẩm là "vua đồ uống" được yêu thích hàng đầu của người Việt không ngờ lại mang cả công dụng chăm da lợi hại, tăng cường sức khỏe dẻo dai

Hàng triệu người trên thế giới thích cà phê hơn bất kỳ thức uống nào khác. Thật vậy, có rất nhiều loại để bạn lựa chọn nhu cà phê espresso, có hoặc không có sữa, nóng, đá... Nhưng điều ấn tượng hơn nữa là loại đồ uống phổ biến này còn có rất nhiều công dụng ngoài việc uống.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo bếp mẹo rửa sạch nho rửa nho đơn giản

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 6 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 6 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?