Nấu ăn bị mặn đừng vội thêm nước, thêm ngay 6 thứ để "chữa cháy" cho món ăn

Đối với các món canh, súp bị mặn, bạn có thể sử dụng lòng trắng trứng gà hoặc trứng vịt còn nguyên, không đánh tan để làm giảm vị mặn. Hãy cho lòng trắng trứng vào nồi và để sôi 5 phút. Sau đó, vớt lòng trắng trứng ra ngoài. Vị mặn sẽ được hút đi rất nhiều. Tùy theo lượng đồ ăn, bạn có thể cân nhắc số lượng lòng trắng trứng cần sử dụng cho phù hợp.

Chanh tươi là thực phẩm quen thuộc, sẵn có trong tủ lạnh của nhiều gia đình, do đó, khi món ăn của bạn chẳng may bị mặn, hãy sử dụng nước cốt chanh tươi cho vào một lượng vừa đủ từ 1/2 đến 1 thìa nhỏ sẽ phát huy tác dụng rất hiệu quả trong việc giảm bớt vị mặn mà không làm ảnh hưởng đến mùi vị đặc trưng của món ăn, nó đặc biệt thích hợp đối với những món canh, kho nhiều nước đấy nhé. Tuy nhiên, đối với những món ăn mà thành phần chế biến có sữa thì bạn không được dùng chanh để “giải cứu” đâu vì dưới tác dụng của chanh, sữa sẽ bị kết tủa ngay lập tức.

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Dùng sữa chua nguyên chất hoặc cà chua

Với các sản phẩm làm từ sữa (kem tươi, phô mai...) mà không thể dùng nước chanh tươi để làm nhạt thì hãy sử dụng sữa chua nguyên chất để tăng độ chua và làm dịu độ mặn của đồ ăn. Với cà chua, hãy cắt lát dày, thả vào món ăn khoảng 15-20 phút trước khi ăn để cà chua phát huy tác dụng vừa hút bớt muối vừa giúp điều hòa mùi vị của đồ ăn.

Khoai tây

Đối với các món ăn bị mặn, bạn có thể sử dụng khoai tây sống để cứu chữa. Hãy cho vài lát khoai tây sống vào nồi canh hoặc món xào bị mặn. Để chúng trong nồi ít nhất 15 phút. Những lát khoai tây có khả năng hút muối rất hiệu quả. Sau đó, bạn chỉ cần vớt khoai tây ra, nêm thêm bột ngọt, đường... cho phù hợp với khẩu vị.

Dùng cà chua

Nếu không có chanh, sữa chua hay khoai tây, bạn cũng có thể sử dụng cà chua cắt lát dày cho vào món ăn và ngâm trong đó từ 15 đến 20 phút, vị chua tự nhiên của cà chua sẽ trung hòa vị mặn của món ăn, đến khi bắt đầu dùng bữa bạn mới vớt cà chua ra nhé. Tuy nhiên sử dụng cà chua sẽ không hiệu quả bằng những phương pháp trên vì chất chua của cà chua rất nhẹ dịu. Trường hợp không có những nguyên liệu trên bạn hãy sử dụng đến cà chua.

Dùng đường hoặc mật ong

Nếu đồ ăn bị mặn, bạn có thể dùng vị ngọt để trung hòa, lúc này đường hoặc mật ong chính là sự lựa chọn tuyệt vời để vừa làm giảm độ mặn của muối, vừa khiến món ăn ngon hơn.