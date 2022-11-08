6 món đồ tưởng bình thường nhưng hóa ra "cả đống" vi khuẩn bám vào, muốn an toàn tốt nhất không nên sử dụng đến

Bạn có biết, bình đun nước trong khách sạn còn bẩn hơn cả bồn cầu.

Trong quy định dọn dẹp phòng khách sạn, kể cả những nơi cao cấp cũng không có yêu nhân viên phục vụ phải vệ sinh bình đun nước khi dọn phòng. Do đó, nếu không cần thiết, bạn nên tránh sử dụng vật dụng này.

Đa số các khách sạn đều trang bị bình đun nước cho từng phòng. Nhìn thoáng qua bạn có thể thấy chúng khá sạch sẽ, không có vấn đề gì. Tuy nhiên, chúng ta không thể biết được những vị khách thuê phòng trước đó đã làm gì với nó. Rất nhiều trường hợp sử dụng thiết bị này để nấu đồ ăn thậm chí là "luộc"... đồ lót.

Khăn tắm

Theo tiết lộ từ chính những người quản lý khách sạn, ngay cả trong khách sạn sang trọng, những chiếc khăn tắm và ga trải giường thực tế không được sạch sẽ như chúng ta tưởng.

Thực tế, trong số các vật dụng tại khách sạn chưa đạt chuẩn thì khăn tắm là một trong những thứ bẩn nhất. Những chiếc khăn tắm này được “luân phiên” từ cơ thể vị khách này đến cơ thể vị khách khác. Chúng mang vô số những mầm bệnh như hắc lào, lang ben, viêm da, mụn nhọt…

Những chiếc khăn này thường được giặt đồng loạt trong dung dịch nước tẩy mạnh nên vô cùng độc hại đối với làn da. Vì khối lượng khăn không đủ cung cấp cho số lượng khách lưu trú nên nhiều khách sạn chỉ phơi hoặc dùng lại khăn cũ mà không qua xử lý. Và đó là cơ hội cho các vi khuẩn bệnh truyền nhiễm xâm nhập vào cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Bàn chải và kem đánh răng

Việc sản xuất các loại kem đánh răng theo phương pháp thủ công, không có bao bì, nhãn mác và thường được dùng tại các khách sạn, nhà nghỉ sẽ không bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Điều đáng nói, dù chất lượng những loại kem đánh răng này chưa được kiểm chứng nhưng các khách sạn, nhà nghỉ lại mua về cho khách hàng mình sử dụng một cách “danh chính ngôn thuận”.

Với những sản xuất thủ công, các cơ sở sẽ không tuân theo các quy chuẩn đã được quy định. Điều đó sẽ dẫn tới các sản phẩm không diệt được khuẩn, thậm chí có thể gây tổn hại men răng, tổn hại xương khi hàm lượng fluo quá cao… vì vậy hãy sử dụng bàn chải và kem đánh răng mang theo khi đi du lịch nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Cốc thủy tinh

Cốc thủy tinh trong nhà nghỉ, khách sạn thường được vệ sinh qua loa. Chúng chỉ được trá ng qua với nước hoặc thậm chí dùng khăn bẩn để lau. Do đó, khi đi du lịch bạn nên sử dụng nước đóng chai thay vì dùng cốc để uống nước, súc miệng.

Tủ lạnh

Mỗi phòng của nhà nghỉ đều được trang bị tủ lạnh, tuy nhiên chúng lại không được vận hành xuyên suốt. Chỉ đến khi có khách thuê thì chúng mới được cắm vào ổ điện. Điều đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật vì tủ lạnh để một thời gian khá lâu mà không vận hành sẽ bám bẩn bởi các loại vi khuẩn và nấm mốc.

Để tránh tiếp tay cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, gây ra các chứng bệnh nguy hiểm, chúng ta tuyệt đối không nên để thức ăn, đồ uống vào đây.

Bồn tắm

Đây là nơi chị em nên hạn chế sử dụng. Hãy tắm gội dươi vòi hoa sen. Nguyên nhân là bồn tắm rất ít khi được vệ sinh. Nhìn thoáng qua trông chúng có vẻ sạch sẽ nhưng nhân viên dọn dẹp thường rất ít khi kỳ cọ cẩn thận như cách chúng ta vẫn làm ở nhà.