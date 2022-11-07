Bạn có thể bị ngộ độc thực phẩm nếu 'vô tình' kết hợp những thực phẩm này với cà rốt đấy, nhớ lưu ý thật kỹ nhé.
- Loại gia vị tuyệt vời được ưa chuộng số 1 của người Việt cũng là "bảo bối" chữa đau răng và tiêu độc hiệu quả
- 4 loại rau củ chứa nhiều năng lượng, gây béo phì không thua gì thịt cá
Thủy, hải sản có vỏ
Những thực phẩm như tôm, cua, hàu.... ăn kèm với cà rốt rất dễ ngộ độc, nguy hiểm. Nguyên nhân là trong vỏ các loài này chứa một lượng lớn asen hóa trị 5, kết hợp với vitamin C có trong rốt thành asen hóa trị 3. Hoạt chất này còn có tên gọi là thạch tín, chúng có lượng độc tố cực kỳ nguy hiểm.
Gan động vật
Khi nấu ăn bạn nên tuyệt đối không nấu chung cà rốt với gan của động vật. Nguyên nhân là trong gan động vật chứa rất nhiều các kim loại hàm lượng cao, đặc biệt là đồng và sắt. Lý do là trong cà rốt có chứa nhiều hàm lượng vitamin C có trong cà rốt sẽ làm oxy hóa mất các ion kim loại này. Bên cạnh đó, trong cà rốt có chứa nhiều chất cellulose và axít oxalic, việc ăn cà rốt kèm sẽ gây rối loạn sự hấp thu sắt.
Giấm
Nhiều người có thói quen làm món chua ngọt bằng cà rốt pha nước chấm có giấm chua. Tuy nhiên cà rốt chứa nhiều carotene khi carotene kết hợp với giấm chúng sẽ phá hủy các chất dinh dưỡng mà carotene đem lại cho sức khỏe. Vì vậy khi chế biến món ăn chúng ta không nên kết hợp giấm và cà rốt với nhau.
Cà chua
Cà chua chứa enzym phân giải vitamin C, khi dùng chung hai loại thực phẩm này sẽ làm giảm các thành phần dinh dưỡng của nhau.
Củ cải
Trong thành phần dinh dưỡng của củ cải trắng chứa lượng vitamin C cực cao, rất tốt cho sức khỏe của con người, trong cà rốt lại chứa một lượng chất phân giải enzim, vô hiệu hóa tác dụng của vitamin C, ăn cùng lúc sẽ phá hủy các thành phần dinh dưỡng.