4 loại rau 'giúp sống lâu' có ở Việt Nam nhưng không ai biết, có loại mọc dại bị vứt bỏ thường xuyên

Các nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, rau sam chứa nhiều canxi, phốt pho, sắt, caroten và các vitamin nhóm B, C. Đặc biệt, trong rau sam còn chứa lượng Omega-3 rất dồi rào, không kém gì dầu cá.

Rau chân vịt

Khi bạn đang tìm kiếm những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, các loại rau lá xanh (như rau chân vịt, cải xoăn, rau arugula...) luôn là lựa chọn tốt.

Rau lá xanh nói chung có liên quan đến việc làm chậm quá trình suy giảm nhận thức do các chất dinh dưỡng và hợp chất hoạt tính sinh học như lutein, beta-carotene, nitrat và folate. Nhưng đặc biệt, rau cải bó xôi được cho là có thể giúp giảm huyết áp vì hàm lượng kali cao hơn. Ngoài ra, một nghiên cứu còn phát hiện ra rằng ăn loại rau này hàng ngày làm tăng mức lutein, có thể trực tiếp hỗ trợ giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng - một tình trạng liên quan đến tuổi tác của mắt.

Cải xoăn (kale)

Nói về các loại rau lá xanh, cải xoăn là một lựa chọn tuyệt vời khác có thể giúp chống lão hóa khỏe mạnh. Các loại rau lá xanh (bao gồm cải xoăn) đã được chứng minh là làm giảm và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức do tuổi tác nhờ hàm lượng chất dinh dưỡng mạnh mẽ.

Các loại rau lá xanh như cải xoăn cũng được chứng minh là hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và một nghiên cứu cho thấy nước ép cải xoăn có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành.

Rau lang

Đây là loại rau quá phổ biến ở Việt Nam, nhưng không được dùng thường xuyên, thậm chí nhiều nơi còn lấy để làm thức ăn chăn nuôi. Tại Nhật Bản, người dân ví rau lang là “rau trường thọ”, có giá khá đắt đỏ, thậm chí phải có điều kiện mới sử dụng được loại rau này.

Vì sao rau lang lại được ví là rau trường thọ? Các nhà khoa học đã nghiên cứu và chỉ ra, dinh dưỡng trong rau khoai lang tốt hơn nhiều so với củ khoai lang. Loại rau này được xem là kho tàng vitamin, bởi lượng vitamin B2 trong rau khoai lang nhiều gấp 10 lần so với củ khoai lang. Ngoài ra, loại rau này cũng rất giàu chất xơ, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa...

Nếu thường xuyên ăn rau khoai lang, nội tạng sẽ được thanh lọc và bảo vệ rất tốt. Ngoài ra, lá khoai lang còn giúp bảo vệ thị lực, ngăn ngừa bệnh tim mạch, giúp hạ huyết áp và ổn định lượng đường trong máu, nâng cao khả năng miễn dịch cho cơ thể. Nhờ chứa nhiều vitamin K, rau này còn có tác dụng giảm nguy cơ ung thư ruột kết, tuyến tiền liệt, mũi, miệng, dạ. Với nhiều tác dụng với cơ thể, các chuyên gia khuyến cáo nên ăn rau khoang lang nhiều hơn 4 lần/tuần.