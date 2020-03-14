Tìm hiểu khuôn mặt tròn hợp với kiểu tóc mái nào

Chăm sóc tóc 14/03/2020 05:15

Khuôn mặt tròn hợp với kiểu tóc mái nào? Mái dài, mái ngố, mái lệch hay mái thưa? Cùng đi tìm câu trả lời ngay trong bài viết này.

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Tìm hiểu khuôn mặt tròn hợp với kiểu tóc mái nào - Ảnh minh họa: Internet

Nhận dạng khuôn mặt tròn

Khuôn mặt tròn là gương mặt có chiều dài gương mặt và phần xương gò má gần bằng nhau. Ưu điểm của gương mặt tròn là nó làm cho bạn trông trẻ lâu hơn tuổi thật. Nếu bạn muốn gương mặt tròn trở nên thon gọn thì khi trang điểm bạn nên đánh phần phấn tối màu hai bên má để làm gương mặt trở nên thanh thoát hơn.

Khuôn mặt tròn hợp với kiểu tóc mái nào?

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Kiểu tóc mái thưa cho khuôn mặt tròn - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc mái thưa 

Đây là kiểu tóc khiến bạn có thể ăn gian tuổi nhất. Nó cũng là kiểu tóc được các bạn trẻ rất yêu thích và trở thành xu hướng hiện nay, kiểu tóc này phù hợp với mọi gương mặt, đặc biệt là khuôn mặt tròn. 

Tóc duỗi mái thưa

Bạn có thể kết hợp tóc dài cùng với mái thưa hơi dày một chút, đây là kiểu tóc không bao giờ bị lỗi thời và phù hợp với những cô nàng dịu dàng, yêu thích phong cách cổ điển. Đây cũng là kiểu tóc ghi điểm trong mắt các bậc phụ huynh.

Tóc mái thưa uốn xoăn

Các bạn gái có khuôn mặt tròn có thể để mái thưa sau đó uốn xoăn, kiểu tóc này sẽ mang đến cho bạn phong cách nhẹ nhàng nhưng cũng rất cá tính. Mái thưa uốn xoăn làm cho khuôn mặt bạn trở nên năng động và cũng độc đáo hơn.

Tóc mái thưa chẻ ngôi

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Tóc mái thưa chẻ ngôi - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một kiểu tóc khá nhiều cô gái e ngại vì nghĩ mình không phù hợp hay trông sẽ thật ngố khi chẻ mái giữa vầng trán với gương mặt tròn. Nhưng bạn hãy thử và thấy là mình đúng vì đây thực sự là một kiểu mái hợp với gương mặt tròn.

Với mái thưa chẻ ngôi bạn có thể để tóc dài hay tóc ngắn đều được, kết hợp với tóc nhuộm màu sáng để tạo điểm nhấn cho gương mặt sẽ làm cho các nàng trở nên sành điệu và cá tính hơn rất nhiều.

Tóc mái thưa chéo

Bạn có thể biến tấu một chút với kiểu tóc mái thưa, thay vì để mái thưa và thẳng trên trán các nàng có thể thử để ngọn tóc mái nhẹ về một bê để tạo sự mới mẻ.

Kiểu tóc mái ngố

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Tóc mái ngố cho gương mặt tròn - Ảnh minh họa: Internet

Tóc mái ngố là bạn thân của các cô nàng mặt tròn. Mái ngố giúp các nàng che đi góc mặt tròn, khiến bạn tự tin hơn. Tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý với kiểu mái ngố này vì nếu bạn muốn để kiểu mái này thì trước khi đi ra ngoài bạn hãy trang điểm nhẹ như vậy trông bạn sẽ không bị nhợt nhạt.

Tóc xoăn kết hợp với mái ngố dày

Những cô nàng có mái tóc dài và dày có thể thay đổi mái tóc của mình thành tóc xoăn kết hợp với mái ngố dày. Bạn có thể uốn xoăn lọn to ở phần đuôi tóc cùng với việc nhuộm tóc màu đỏ rượu vang và gam màu sáng. Thêm vào đó bạn kết hợp với kiểu tóc ngố lấy từ phần đỉnh đầu, dày và dài chấm ngang chân mày để gương mặt trở nên mới lạ và xinh xắn hơn.

Tóc ngang vai kết hợp mái ngố

Bạn để mái ngố hơi thưa và dài hơn lông mày một chút sau đó kết hợp với tóc ngang vai thẳng cùng với gam màu nâu hay đỏ rượu sẽ làm gương mặt tròn trở nên hiện đại và trẻ trung hơn.

Mái ngố kết hợp với tóc dài

Để làm kiểu mái này bạn hãy lấy một phần mái ngố dày từ đỉnh đầu, phủ hết phần chân mày kết hợp với mái tóc dài màu đen mượt. Có thể bạn đang nghĩ mái tóc này khá lạc hậu nhưng hãy thử để thấy bạn thay đổi như thế nào.

Một cô nàng với gương mặt tròn và mái tóc dài đen cùng mái ngố sẽ trở nên nổi bật và xinh đẹp giữa những mái tóc nhuộm màu cá tính.

Tóc mái lệch

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Tóc mái lệch cho khuôn mặt tròn - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một kiểu mái khá quen thuộc với mọi người nhưng bạn đừng lo vì bạn có thể kết hợp kiểu mái này với rất nhiều kiểu tóc khác nhau để tạo nên sự cuốn hút cho gương mặt của mình.

Tóc pixie mái lệch

Kiểu tóc này đặc biệt dành cho những cô nàng đam mê phong cách cá tính, phá cách và có đôi chút nổi loạn. Một mái tóc pixie ngắn kết hợp với tóc mái lệch chéo không những giúp cho những cô nàng mặt tròn che đi nhược điểm mà còn tăng thêm phần cá tính. Đây là một kiểu tóc khó tạo kiểu và cũng khó chăm sóc nên nếu các nàng yêu thích kiểu tóc này hãy đến nơi cắt tóc uy tín để tránh mái tóc của mình bị hy sinh.

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Tóc pixie mái lệch - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc ngắn kết hợp mái lệch

Nếu các nàng mặt tròn muốn khuôn mặt của mình thon gọn và thêm phần góc cạnh thì có thể kết hợp giữa tóc mái chéo với tóc ngắn hay tóc ngang vai.

Tóc mái lệch kết hợp với tóc dài xoăn

Đây là kiểu tóc mái dài lệch sang một bên và mái được tỉa dài dần theo chiều dài của tóc. Kết hợp cùng với kiểu mái này là tóc dài xoăn nhẹ nhàng ngang lưng làm tôn nên nét dịu dàng nữ tính của các nàng.

Bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi khuôn mặt tròn hợp với kiểu tóc mái nào. Tùy vào sở thích mà các nàng hãy lựa chọn cho mình kiểu tóc phù hợp, tăng thêm phần xinh xắn trẻ trung. Hy vọng với những chia sẻ trên có thể giúp các bạn lựa chọn cho mình được kiểu tóc phù hợp nhất.

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