Da vàng nên nhuộm tóc màu gì cho sáng da?

Một mái tóc nhuộm đẹp không chỉ đơn giản là lựa chọn màu tóc hợp xu hướng mà còn là sự phù hợp với màu da. Điều này sẽ giúp da của bạn sáng lên, từ đó gương mặt sẽ trông nổi bật hơn rất nhiều. Nếu các nàng đang đắn đo không biết da vàng nên nhuộm tóc màu gì cho đẹp thì hãy tham khảo ngay những gợi ý sau đây.

Làm sao bạn biết được da mình thuộc tông nào? Đơn giản thôi, các bạn chỉ việc lật ngửa cổ tay, nhìn vào những mạch máu dưới ánh nắng mặt trời.

Nếu muốn chọn được một màu tóc nhuộm vừa thời thượng, vừa phù hợp thì trước hết, bạn cần hiểu về màu da của mình.

Tông da lạnh: Các mạch máu sẽ có màu xanh dương. Những cô nàng có làn da thuộc tông này thường có làn da trắng hồng hoặc trắng tái. Tuy nhiên, đây lại chính là làn da dễ thử nghiệm các màu sắc nổi bật khác nhau nhất.

Tông da ấm: Các mạch máu thường có màu tím và màu xanh. Những cô gái sở hữu làn da vàng, màu da thường trắng từ cấp độ bình thường đến ngăm vàng.

Cách xác định tông da - Ảnh minh họa: Internet

Tông da trung tính: Các mạch máu thường có màu xanh dương, xanh lá hoặc tím. Các cô gái sở hữu tông da này vô cùng may mắn vì nó phù hợp với hầu hết các màu sắc.

Bước 2: Chọn đúng màu tóc làm sáng da

Với làn da trắng:

Những cô gái có làn da trắng lạnh nên chọn màu tóc nhuộm thiên về tông lạnh như màu khói, nâu khói, vàng hồng, nâu hồng, bạch kim, xanh rêu, vàng chanh.

Nếu là da trắng ấm hoặc trung tính thì nên chọn màu nhuộm tóc là trung tính như nâu hạt dẻ, đỏ cam, nâu cam. Chúng sẽ giúp da bạn trắng sáng hơn, không bị xỉn màu.

Với làn da trung bình:

Các nàng có làn da trung bình thường là tone da ấm hoặc trung tính.

Nếu da bạn có thiên hướng tái xanh thì nên chọn màu tóc nhuộm nâu đỏ hoặc nâu ánh đồng. Màu nâu trung tính không những không làm da bạn tối đi mà còn tăng thêm phần sức sống.

Lựa chọn màu tóc làm sáng da - Ảnh minh họa: Internet

Nếu da bạn hơi tối màu, có thiên hướng hơi vàng thì nên chọn những màu nâu hạt dẻ, nâu chocolate sẽ rất phù hợp.

Với làn da ngăm, sẫm màu:

Bạn nên tránh xa các màu tóc nhuộm nổi bật hoặc sáng quá.

Nên lựa chọn màu nâu cà phê, nâu hạt dẻ đậm, nâu đỏ, nâu đen. Chúng sẽ giúp làn da của bạn sáng hơn vài tone.

Da vàng nên nhuộm tóc màu gì để sáng da?

Nâu hạt dẻ

Da trắng vàng nên nhuộm tóc màu gì? Nâu hạt dẻ chính là màu tóc phù hợp nhất và không bao giờ lỗi mốt. Một màu nâu hạt dẻ nhạt không quá nổi bật nhưng cũng không quá tối, đem đến sự nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp nữ tính.

Tóc màu nâu hạt dẻ hợp với da trắng vàng - Ảnh minh họa: Internet

Màu tóc nhuộm này cực kỳ phù hợp với các cô nàng công sở hoặc còn bỡ ngỡ chưa biết lựa chọn màu tóc nào khi lần đầu tiên nhuộm tóc.

Nâu mật ong

Da hơi vàng nên nhuộm tóc màu gì? Nâu mật ong chính là một trong những tone màu nhuộm tóc giúp sáng da siêu đỉnh. Hơn thế nữa, màu nhuộm này còn giúp mái tóc trông mềm mượt và tràn trề sức sống hơn.

Những sợi tóc nâu vàng óng ánh sẽ giúp bạn trông nổi bật hơn khi đi dưới nắng vàng. Bạn cũng đừng lo nó sẽ lố, thực tế là nó không hề lòe loẹt mà còn rất nữ tính, nhẹ nhàng.

Nâu ánh hồng

Tóc màu nâu ánh hồng cho cô nàng da ngăm vàng - Ảnh minh họa: Internet

Da ngăm vàng nên nhuộm tóc màu gì? Nếu bạn là một cô nàng có làn da ngăm vàng, sở hữu tính cách ngọt ngào và muốn có một kiểu tóc với màu nhuộm nổi bật, sáng da hơn thì màu nâu ánh hồng chính là màu sắc đáng để bạn lưu tâm.

Đây là màu tóc hot pha trộn giữa màu nâu, hồng và cam. Tuy nhiên, điểm trừ của màu nhuộm này chính là dễ phai. Do đó, hãy lưu ý khi lựa chọn loại dầu gội dành riêng cho tóc sáng màu.

>>> Xem thêm:

- Mách bạn cách nhuộm tóc bằng nguyên liệu tự nhiên vừa đẹp vừa an toàn với chi phí siêu rẻ

Nâu đỏ

Da vàng xanh nên nhuộm tóc màu gì? Màu nâu đỏ luôn là màu tóc được ưa thích nhất trong những năm gần đây đối với những cô nàng da vàng châu Á. Màu tóc này không chỉ làm nổi bật làn da của bạn mà còn thích hợp để tạo rất nhiều kiểu tóc khác nhau.

Tóc màu nâu đỏ cho cô nàng da vàng xanh nhiều sức sống hơn - Ảnh minh họa: Internet

Sắc đỏ trên tóc giúp làn da trở nên hồng hào, rạng rỡ hơn. Khi ra ngoài trời, màu nâu sẫm sẽ ánh lên những lớp đỏ đầy thu hút. Những nàng có làn da vàng xanh nên chọn màu nâu đỏ để trông có sức sống mạnh mẽ hơn. Ham hố màu quá tươi và chói sẽ gây phản tác dụng, khiến vẻ bề ngoài của bạn trông xám xịt hơn đấy.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi da vàng nên nhuộm tóc màu gì cho sáng da và đẹp? Mong rằng qua bài viết, bạn sẽ có thêm những lựa chọn tuyệt vời cho mái tóc của mình. Chúc bạn luôn rạng ngời với kiểu tóc ưng ý.