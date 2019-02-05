Xông hơi với sả theo cách này trước khi ngủ, da mặt mịn căng, trắng hồng, không lo sần sùi sau Tết

Chăm sóc da 05/02/2019 19:43

Dù bận rộn vui chơi đến mấy, bạn vẫn nên xông hơi với sả theo cách dưới đây để đào thải độc tố giúp làn da mịn màng, căng mướt suốt dịp Tết.

Vui chơi, tiệc tùng thả ga khiến làn da mệt mỏi, tích tụ độc tố và trở nên sần sùi, xỉn màu, thậm chí là nổi đầy mụn. Để điều này không diễn ra, bạn nên áp dụng các biện pháp thải độc, chăm sóc đúng đắn như xông hơi với nguyên liệu tự nhiên. 

Dưới đây là công thức xông hơi da mặt bằng sả cực kỳ hiệu quả trong việc đào thải độc tố cho da.

Xông hơi với sả theo cách này trước khi ngủ, da mặt mịn căng, trắng hồng, không lo sần sùi sau Tết - Ảnh 1
Xông hơi da mặt bằng các nguyên liệu tự nhiên là bí quyết làm đẹp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Phương pháp xông hơi da mặt bằng sả

Nguyên liệu cần có:

- 2 nhánh sả

- 1 quả chanh tươi

- Vài lá trà xanh hoặc bạc hà

- 1 muỗng canh muối biển

- Vài giọt tinh dầu (nếu thích)

- 2 lít nước tinh khiết

Cách thực hiện:

Đầu tiên, hãy rửa sạch tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị sau đó để ra rổ cho ráo nước. Đun 2 lít nước trên nồi, hòa tan muối biển vào. Khi nước bắt đầu sôi, cho sả đập dập, lá trà xanh, tinh dầu và chanh tươi thái lát vào. Đậy nắp khoảng 2 phút thì có thể sử dụng.

Xông hơi với sả theo cách này trước khi ngủ, da mặt mịn căng, trắng hồng, không lo sần sùi sau Tết - Ảnh 2
Hỗn hợp nước xông hơi da mặt từ sả, chanh, trà xanh - Ảnh: Internet

Đặt nồi nước xông ở vị trí an toàn nhất, dùng khăn đủ lớn để che đầu và bắt đầu xông hơi. Lưu ý giữ khoảng cách tốt để da mặt đón được hơi nước mà không bị rát, nóng. 

Ngồi xông hỏi khoảng 7 - 10 phút thì dừng lại, dùng bông tẩy trang để lau nhẹ nhàng khắp khuôn mặt để lấy đi cặn bã da đã tiết ra. Lấy đá lạnh mát xa nhẹ nhàng. Trước khi đi ngủ, hãy sử dụng toner và kem dưỡng ẩm để bảo vệ làn da.

Tác dụng của phương pháp xông hơi da mặt

Xông hơi làm lỗ chân lông mở rộng, đẩy toàn bộ bụi bẩn, độc tố và bã nhờn tự nhiên ra, nhờ đó làn da trở nên sạch sẽ, thông thoáng và không bị tác nhân xấu xâm nhập.

Trong công thức này, sả, chanh và muối biển cung cấp kháng khuẩn, chất chống viêm giúp ngăn ngừa, điều trị mụn hữu hiệu.

Hơn nữa, chanh còn giàu vitamin C, dưỡng chất có khả năng tăng cường tái tạo collagen giúp làn da căng mịn, đàn hồi tốt. 

Xông hơi với sả theo cách này trước khi ngủ, da mặt mịn căng, trắng hồng, không lo sần sùi sau Tết - Ảnh 3
Hiệu quả thải độc từ phương pháp xông hơi chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh: Internet

Tinh dầu trà xanh giàu chất chống oxy hóa có khả năng ngăn ngừa lão hóa, ức chế sản sinh hắc sắc tố melanin, hạn chế hình thành nếp nhăn giúp duy trì làn da tươi trẻ hiệu quả.

Không chỉ thải sạch độc tố, xông hơi còn là cách hữu hiệu để nuôi dưỡng làn da trắng mịn, hồng hào tràn đầy sức sống.

Tết này, căng thẳng, mệt mỏi vì việc nhà cộng với chế độ dinh dưỡng thất thường, thói quen chăm sóc không chỉn chu như ngày thường dễ khiến làn da mệt mỏi, nổi mụn. Hãy áp dụng phương pháp xông hơi mặt bằng sả này để bảo vệ làn da luôn khỏe đẹp, căng mịn và tươi tắn.

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Xông hơi mặt là một trong những phương thức làm đẹp được các nàng ưu ái sử dụng.

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