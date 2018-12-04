Xông hơi mặt bằng lá bạc hà không chỉ đào thải độc tố, bụi bẩn sâu trong lỗ chân lông mà còn cung cấp kháng khuẩn giúp làn da ngăn ngừa mụn, trẻ hóa cực kỳ hiệu quả.
- Công thức xông hơi từ sả và chanh giúp chị em đánh bay mụn, nhanh chóng lấy lại làn da trắng mịn, hồng hào
- Tuyệt chiêu xông mặt trị mụn bằng sả và chanh đem lại kết quả sau một đêm
Xông hơi là một trong những phương pháp thải độc cho làn da lẫn sức khỏe hữu hiệu nhất. Do đó, nếu đang tìm kiếm cách để phục hồi da mặt nhanh chóng, đơn giản và rẻ tiền, chắn chắn bạn đừng bỏ qua xông hơi.
Theo nghiên cứu, thêm những loại lá như bạc hà, diếp cá, trà xanh hay các nguyên liệu tự nhiên khác như chanh, gừng, sả... sẽ làm tăng hiệu quả đào thải độc tố, nuôi dưỡng làn da.
Bài viết sẽ chia sẻ đến mọi người công thức xông hơi từ lá bạc hà ngay tại nhà.
Công thức xông hơi từ lá bạc hà
Nguyên liệu cần có:
- 20 lá bạc hà
- Nửa quả chanh
- 1 nhánh sả
- 2 lít nước
Cách thực hiện:
Đun 2 lít nước trong nồi. Trong lúc đun, rửa sạch lá bạc hà, sả và chanh. Đối với lá bạc hà, bạn cần vò hơi dập, còn sả và chanh thì thái lát mỏng.
Đợi đến khi nước sôi, thả lần lượt sả, lá bạc hà và chanh vào rồi đậy nắp khoảng 3 phút.
Dùng bông thấm nước ấm lau nhẹ nhàng khắp khuôn mặt để lỗ chân lông mềm ra. Lấy chiếc khăn lớn phủ kín khắp đầu, cúi mặt để đó hơi nước. Lưu ý khoảng cách để điều chỉnh lượng nhiệt, tránh tình trạng bỏng rát da.
Ngồi xông hơi khoảng 7 đến 10 phút thì dừng lại. Sau đó, lấy bông sạch lau nhẹ bề mặt da để lấy đi lượng bụi bẩn, bã nhờn tiết ra rồi rửa lại bằng nước mát. Cuối cùng, lấy viên đá lạnh mát xa theo chuyển động tròn khắp khuôn mặt để se khít lỗ chân lông là hoàn thành.
Tác dụng của phương pháp xông hơi lá bạc hà
Hơi nước làm mở lỗ chân lông, từ đây hỗ trợ đẩy lượng mồ hôi, bã nhờn và bụi bẩn đã tích tụ một cách triệt để. Điều này cộng với lượng kháng khuẩn, chống viêm trong lá bạc hà hỗ trợ điều trị tận gốc và ngăn ngừa mụn quay trở lại, cũng như hạn chế kích ứng, dị ứng hay mẩn đỏ da.
Hàm lượng axit citric, vitamin C trong chanh có khả năng loại bỏ tế bào chết, những dư lượng "cứng đầu" giúp làn da sạch thoáng hoàn toàn, trở nên trắng mịn, khỏe đẹp. Ngoài ra, vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa mạnh mẽ có tác dụng đẩy lùi lão hóa, trẻ hóa làn da tự nhiên.
Trong khi đó, sả rất dồi dào tinh dầu tự nhiên có khả năng làm dịu làn da kích ứng, xóa tan các nhược điểm giúp bạn sở hữu làn da hoàn hảo.
Chăm chỉ xông hơi khuôn mặt theo công thức từ lá bạc hà trên tối đa 2 lần mỗi tuần, chắc chắn, bạn sẽ sở hữu làn da hoàn hảo, không chì vết một cách dễ dàng.