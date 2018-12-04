Theo nghiên cứu, thêm những loại lá như bạc hà, diếp cá, trà xanh hay các nguyên liệu tự nhiên khác như chanh, gừng, sả... sẽ làm tăng hiệu quả đào thải độc tố, nuôi dưỡng làn da.

Xông hơi là một trong những phương pháp thải độc cho làn da lẫn sức khỏe hữu hiệu nhất. Do đó, nếu đang tìm kiếm cách để phục hồi da mặt nhanh chóng, đơn giản và rẻ tiền, chắn chắn bạn đừng bỏ qua xông hơi.

Bài viết sẽ chia sẻ đến mọi người công thức xông hơi từ lá bạc hà ngay tại nhà.

- 20 lá bạc hà

- Nửa quả chanh

- 1 nhánh sả

- 2 lít nước

Cách thực hiện:

Đun 2 lít nước trong nồi. Trong lúc đun, rửa sạch lá bạc hà, sả và chanh. Đối với lá bạc hà, bạn cần vò hơi dập, còn sả và chanh thì thái lát mỏng.

Đợi đến khi nước sôi, thả lần lượt sả, lá bạc hà và chanh vào rồi đậy nắp khoảng 3 phút.

Dùng bông thấm nước ấm lau nhẹ nhàng khắp khuôn mặt để lỗ chân lông mềm ra. Lấy chiếc khăn lớn phủ kín khắp đầu, cúi mặt để đó hơi nước. Lưu ý khoảng cách để điều chỉnh lượng nhiệt, tránh tình trạng bỏng rát da.

Lá bạc hà rất giàu tinh dầu tự nhiên, kháng khuẩn và chống viêm có khả năng bảo vệ làn da khỏi mụn, viêm, kích ứng - Ảnh: Internet

Ngồi xông hơi khoảng 7 đến 10 phút thì dừng lại. Sau đó, lấy bông sạch lau nhẹ bề mặt da để lấy đi lượng bụi bẩn, bã nhờn tiết ra rồi rửa lại bằng nước mát. Cuối cùng, lấy viên đá lạnh mát xa theo chuyển động tròn khắp khuôn mặt để se khít lỗ chân lông là hoàn thành.

Tác dụng của phương pháp xông hơi lá bạc hà

Hơi nước làm mở lỗ chân lông, từ đây hỗ trợ đẩy lượng mồ hôi, bã nhờn và bụi bẩn đã tích tụ một cách triệt để. Điều này cộng với lượng kháng khuẩn, chống viêm trong lá bạc hà hỗ trợ điều trị tận gốc và ngăn ngừa mụn quay trở lại, cũng như hạn chế kích ứng, dị ứng hay mẩn đỏ da.

Lá bạc hà tăng cường sức khỏe và vẻ đẹp của làn da - Ảnh: Internet

Hàm lượng axit citric, vitamin C trong chanh có khả năng loại bỏ tế bào chết, những dư lượng "cứng đầu" giúp làn da sạch thoáng hoàn toàn, trở nên trắng mịn, khỏe đẹp. Ngoài ra, vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa mạnh mẽ có tác dụng đẩy lùi lão hóa, trẻ hóa làn da tự nhiên.

Chanh kích thích tẩy tế bào chết, tái tạo làn da mới tươi trẻ, căng mịn - Ảnh: Internet

Trong khi đó, sả rất dồi dào tinh dầu tự nhiên có khả năng làm dịu làn da kích ứng, xóa tan các nhược điểm giúp bạn sở hữu làn da hoàn hảo.

Chăm chỉ xông hơi khuôn mặt theo công thức từ lá bạc hà trên tối đa 2 lần mỗi tuần, chắc chắn, bạn sẽ sở hữu làn da hoàn hảo, không chì vết một cách dễ dàng.