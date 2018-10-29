Trích 2 viên vitamin E vào hỗn hợp nước này để xông hơi mặt, loại sạch độc tố tích tụ giúp da khỏe đẹp, trắng hồng tự nhiên

Chăm sóc da 29/10/2018 14:09

Thực hiện phương pháp xông hơi mặt bằng vitamin E, trà xanh, sả, bạc hà và chanh tươi mỗi tuần, bạn sẽ sở hữu làn da mềm mịn, trắng hồng tự nhiên mà chẳng cần tốn kém.

Kết hợp vitamin E với các nguyên liệu tự nhiên theo công thức sau đây để xông hơi mặt 1 lần mỗi tuần, bạn sẽ đào thải sạch bụi bẩn, độc tố tích tụ sâu trong lỗ chân lông giúp da khỏe đẹp, hoàn hảo. 

Công thức xông hơi da mặt bằng vitamin E

Nguyên liệu cần có:

- 2 viên vitamin E

- Vài lá trà xanh

- 1 nhánh sả

- 1 quả chanh tươi

- 1 muỗng cà phê muối biển

- Vỏ bưởi

- Vài lá bạc hà tươi

- 1 lít nước

Cách thực hiện: 

Bước 1: Cho 1 lít nước vào nồi, đun sôi. 

Bước 2: Rửa sạch các nguyên liệu đã chuẩn bị, thêm chúng vào khi nước trong nồi bắt đầu nổi bọt khí. Lưu ý, lá trà xanh nên vò hơi dập, sả đập nát, chanh tươi thái lát mỏng. 

Bước 3: Đợi hỗn hợp sôi trong 3 - 5 phút thì tắt bếp rồi trích dịch 2 viên vitamin E vào và khuấy đều. Sau đó, đặt nồi ở vị trí phù hợp và an toàn sau đó bắt đầu xông hơi.

Trích 2 viên vitamin E vào hỗn hợp nước này để xông hơi mặt, loại sạch độc tố tích tụ giúp da khỏe đẹp, trắng hồng tự nhiên - Ảnh 1
Các nguyên liệu trong công thức xông hơi kết hợp với vitamin E này đều rất quen thuộc, dễ tìm và an toàn đối với làn da - Ảnh: Internet

Bước 4: Lấy chiếc khăn bông mềm phủ kín đầu, cúi mặt đế đón hơi nước đang bốc hơi lên. Chú ý khoảng cách để đảm bảo da mặt không bị bỏng. 

Bước 5: Điều chỉnh vị trí phù hợp khi nhiệt độ hơi nước giảm dần, xông hơi trong khoảng 7 đến 10 phút thì dừng lại. 

Trích 2 viên vitamin E vào hỗn hợp nước này để xông hơi mặt, loại sạch độc tố tích tụ giúp da khỏe đẹp, trắng hồng tự nhiên - Ảnh 2
Chăm chỉ xông hơi da mặt bằng vitamin E mỗi tuần, điều kỳ diệu sẽ đến với bạn - Ảnh: Internet

Bước 6: Lấy bông tẩy trang nhẹ nhàng lau khô da mặt và lấy đi bụi bẩn, bã nhờn lỗ chân lông tiết ra. 

Bước 7: Mát xa khuôn mặt bằng viên đá lạnh nhằm kích thích se khít lỗ chân lông. Đợi da khô thì thoa lên một ít kem dưỡng ẩm là hoàn thành. 

Trích 2 viên vitamin E vào hỗn hợp nước này để xông hơi mặt, loại sạch độc tố tích tụ giúp da khỏe đẹp, trắng hồng tự nhiên - Ảnh 3
Da mặt mịn màng, căng hồng nhờ xông hơi thường xuyên bằng vitamin E - Ảnh: Internet

Tác dụng của xông hơi da mặt bằng vitamin E

Vitamin E là dưỡng chất cần thiết cho làn da mềm mịn, trắng hồng vì khả năng cung cấp độ ẩm tuyệt vời. Loại chất này góp phần kích thích sản sinh tế bào mới, duy trì vẻ căng mịn, tươi trẻ, đồng thời cải thiện tông da.

Chưa hết, vitamin E hoạt động tương tự như chất chống oxy hóa vô cùng mạnh mẽ, điều này hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hóa cùng các dấu hiệu kèm theo như nếp nhăn, chảy xệ, da kém săn chắc... 

Các nguyên liệu tự nhiên trong công thức này như chanh, sả, bạc hà tươi, vỏ bưởi đều giàu chất kháng khuẩn, chống viêm giúp điều trị, cũng như ngăn ngừa mụn, viêm da. 

Lá trà xanh cung cấp thêm lượng lớn chất chống oxy hóa góp phần nâng cao hiệu quả đẩy lùi dấu hiệu của tuổi tác xuất hiện trên da mặt. 

Khi kết hợp nguyên liệu bổ dưỡng trên để xông hơi, độc tố, bụi bẩn sẽ được thải ra và tiêu diệt toàn bộ, điều này vừa giúp làn da khỏe mạnh vừa duy trì vẻ đẹp hoàn hảo.

Trích 2 viên vitamin E vào hỗn hợp nước này để xông hơi mặt, loại sạch độc tố tích tụ giúp da khỏe đẹp, trắng hồng tự nhiên - Ảnh 4
Với công thức đơn giản, phương pháp xông hơi bằng vitamin E mang đến vô vàn tác dụng đối với làn da - Ảnh: Internet

Chăm chỉ dành ra 20 phút mỗi tuần để xông hơi mặt theo công thức từ vitamin E này, bạn sẽ sở hữu làn da không tì vết mà mọi cô gái đều ao ước.

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