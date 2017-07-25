Trong phần dưới đây, hãy cùng tìm hiểu một số công thức tẩy tế bào chết cho môi bằng kem đánh răng hiệu quả nhất hiện nay nhé. Chắc chắn, bạn sẽ không muốn bỏ tiền ra mua mật ong hay yến mạch nữa vì giờ đây chỉ cần dùng kem đánh răng là bạn đã có thể tẩy da chết cho môi và giữ môi căng mịn.

Kem đáng răng có chứa có chất hóa học hữu ích giúp diệt khuẩn, chống viêm và là chất làm sạch hiệu quả. Ngoài công dụng chính là làm sạch răng, cho hơi thở thơm tho và tiêu diệt vi khuẩn bám trên răng thì kem đánh răng còn được sử dụng nhiều để tẩy tế bào chết cho môi và da mặt. Do vậy, từ lâu, đồ dùng này đã được nhiều chị em ưu ái xếp vào danh sách “mỹ phẩm” vừa rẻ vừa tiện dụng.

Cách đơn giản nhất đó là bôi kem đánh răng trực tiếp lên môi, cụ thể cách làm như sau:

Bước 1: Chọn loại kem đánh răng mềm mịn, không có quá nhiều bạc hà.

Bước 2: Tẩy trang môi, đảm bảo không còn vết son. Sau đó, lấy một ít kem đánh răng cho vào tay và nhẹ nhàng thoa đều lên môi. Tiếp tục massage môi theo chiều từ trên xuống dưới.

Bước 3: Rửa sạch môi bằng nước ấm và dùng khăn mềm lau khô môi.

2. Hỗn hợp muối + kem đánh răng tẩy tế bào chết cho môi

Tẩy tế bào chết cho môi bằng kem đánh răng theo phương pháp này yêu cầu bạn sử dụng thêm một chút muối biển. Nhờ có tính kháng khuẩn và làm sạch cao nên khi massage môi bằng muối sẽ giúp cho lớp da chết dễ bong tróc hơn và làm môi mềm mịn trở lại.

Bước 1: Cho một ít kem đánh răng vào bát rồi cho thêm một ít muối. Sau đó, trộn đều để muối tan hết.

Bước 2: Cho một ít nước lạnh lên môi để tạo độ ẩm cho môi và giúp lỗ chân lông giãn nở. Sau đó, thoa hỗn hợp đã chuẩn bị lên môi và mát xa nhẹ nhàng. Không nên chà xát quá mạnh vì có thể khiến những vùng môi bị nứt nẻ bị tổn thương và khiến vi khuẩn có cơ hội xâm nhập.

Bước 3: Rửa sạch môi bằng nước ấm. Sau đó, dùng khăn mềm lau khô môi và thoa thêm một lớp Vaseline hoặc son dưỡng ẩm.

Một số lưu ý khi tẩy tế bào chết cho môi bằng kem đánh răng

Hiện nay có rất nhiều bài viết chia sẻ cách tự làm kem tẩy tế bào chết cho môi bằng kem đánh răng. Thực tế, các công thức này có mang lại hiệu quả nhưng chỉ với một số người nhất định. Không phải ai áp dụng cũng thành công bởi đôi môi của mỗi người có đặc tính khác nhau, khả năng kích ứng khác nhau nên chẳng ai giống ai cả.

Thêm vào đó, nhiều nghiên cứu cũng khẳng định rằng trong kem đánh răng có một số thành phần không hẳn là có lợi do da nếu lạm dụng để tẩy tế bào chết cho môi hay trị mụn.

Triclosan có trong kem đánh răng khi tiếp xúc với môi có thể xâm nhập vào cơ thể, gây cản trở hoạt động của tuyến giáp, rối loạn nội tiết tố và gây ung thư.

Sodium Laurul Sulfate, hay còn gọi là SLS có tác dụng tạo bọt và giúp kem đánh răng đặc hơn. Tuy nhiên, loại chất này gây kích ứng da và cũng là chất được dùng nhiều để làm thuốc diệt cỏ.

Nhiều người sau khi tẩy tế bào chết cho môi bằng kem đánh răng thường cho biết rằng môi khô hơn. Điều này là do tác dụng phụ của Flo khi bôi quá nhiều kem đánh răng lên môi. Do vậy, chị em nên sử dụng đúng liều lượng đã được khuyến nghị.

Cũng giống như việc sử dụng các nguyên liệu khác, tẩy tế bào chết cho môi bằng kem đánh răng là phương pháp đòi hỏi bạn phải thực hiện đều đặn hàng tuần nếu muốn môi luôn hồng hào và mềm mại. Hãy thử áp dụng các công thức trên ngay từ hôm nay và cảm nhận lợi ích tuyệt vời của kem đánh răng nhé.