Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn công thức xông hơi da mặt bằng các nguyên liệu tự nhiên quen thuộc ngay tại nhà.
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Xông hơi là phương pháp giải phóng độc tố khỏi da, làm sạch hoàn toàn bụi bẩn và cặn bã nằm sâu trong lỗ chân lông. Điều này không chỉ tăng cường sức khỏe làn da mà còn cho phép dưỡng chất từ mỹ phẩm thẩm thấu sâu hơn vào da. Chính vì vậy, định kỳ mỗi tuần, bạn nên xông hơi da mặt theo công thức sau đây.
Cách xông hơi da mặt tại nhà
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- 1 muỗng canh baking soda
- 3 muỗng canh giấm táo
- Một số loại thảo mộc theo ý thích
- Nước nóng
Cách thực hiện:
Bước 1: Làm sạch sâu làn da
Baking soda và nước là tất cả những gì bạn cần để làm sạch sâu lỗ chân lông, đồng thời tẩy da chết nhẹ nhàng.
Đầu tiên, trộn 1 muỗng canh baking soda với một muỗng canh nước lọc để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Theo chuyển động tròn, mát xa hỗn hợp vừa làm lên khắp khuôn mặt trong 1 phút, sau đó rửa sạch.
Bước 2: Xông hơi
Đun sôi 2 lít nước, sau đó thêm các nguyên liệu thảo mộc mà bạn đã chuẩn bị vào, có thể thay thế bằng tinh dầu.
Theo các chuyên gia, rau mùi tây hoạt động như một chất làm se tự nhiên giúp loại bỏ độc tố và tạp chất trong lỗ chân lông rất hiệu quả. Nếu sở hữu làn da khô hoặc nhạy cảm, hãy thử một thành phần làm dịu như hoa cúc. Ngoài ra, rễ cam thảo và lá bạc hà cũng là những chất khử độc tuyệt vời phù hợp với mọi loại da.
Thêm thảo mộc vào nước khoảng 3 phút là có thể xông hơi được. Sử dụng chiếc khăn lớn trùm kín đầu để giữ cho hơi nước không thoát ra ngoài. Lưu ý giữ khoảng cách thật tốt để da mặt không bị bỏng, đồng thời đón được toàn bộ hơi nước chứa dưỡng chất.
Xông hơi khoảng 7 - 10 phút là hoàn thành.
Bước 3: Làm khô
Vỗ nhẹ cho da khô bằng khăn sạch, tốt nhất là khăn bông mềm mại và nhẹ nhàng. Tránh dùng khăn chà sát vì có thể gây tổn thương da.
Bước 4: Làm sạch da một lần nữa
Sau khi xông hơi, bụi bẩn và tạp chất sẽ thoát ra khỏi lỗ chân lông, do đó, hãy lau sạch chúng bằng toner. Nếu không có sẵn toner, bạn có thể sử dụng giấm táo. Đây là một chất khử trùng và kháng khuẩn giúp cân bằng độ pH cho làn da rất hữu hiệu.
Bạn chỉ cần trộn giấm táo và nước lọc theo tỉ lệ đồng nhất và sử dụng miếng bông tẩy trang để làm sạch da.
Bước 5: Dưỡng ẩm
Kết thúc quá trình xông hơi da mặt là thoa kem dưỡng ẩm dịu nhẹ có kết cấu mỏng. Nếu bạn muốn chăm sóc da hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên, hãy sử dụng các loại tinh dầu nguyên chất đã qua khử trùng.
Áp dụng 5 bước xông hơi da mặt này mỗi tuần một lần sẽ giúp bạn sở hữu làn da khỏe đẹp, không tì vết một cách dễ dàng.