Thường xuyên mắc phải 5 lỗi này thì bạn phải bỏ ngay nếu không muốn da mặt bị xấu đi

Khi da mặt gặp phải các vấn đề trên, đa số phụ nữ thường nghĩ điều đó khiến da mặt họ bị xấu đi và phải làm sao giải quyết thật nhanh chóng để da dẻ mịn màng, hồng hào. Tuy nhiên, nếu không biết xử lý đúng cách, rất có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn khiến da chỉ càng xấu đi mà không cải thiện được chút nào.

Phụ nữ ai cũng từng gặp phải một vài tình trạng về da phổ biến như khô da, nám, tàn nhang, mụn trứng cá, mụn đầu đen,... Một số lý do khiến da gặp phải những vấn đề này xuất phát từ yếu tố di truyền, sự mất cân bằng hoóc môn hoặc các yếu tố khác như môi trường ô nhiễm, ánh sáng mặt trời,...

Do vậy, bạn phải ghi nhớ những thói quen thường gặp dưới đây để tránh làm da mặt xấu đi mỗi ngày.

Da mặt bị xấu đi là bởi những bất cẩn khi chăm sóc da hàng ngày - Ảnh: Internet

Cố nặn mụn

Khi mụn chín, bạn nhìn thấy đầu nhân mụn trồi ra ngoài thì chắc hẳn bạn sẽ nghĩ mình có thể nặn mụn ngay. Tuy nhiên,t? việc tự nặn mụn có thể gây ra tình trạng nặn không hết nhân, khiến mụn sẽ mọc hết lần này tới lần khác ở cùng 1 vị trí đó. Ngoài ra, nặn mụn không đúng cách có thể làm nảy sinh tình trạng lây lan mụn ra những vùng da xung quanh, khiến mặt bạn càng nổi mụn nhiều hơn.

Vết thâm và sẹo sau khi nặn mụn tại nhà rất khó điều trị và hậu quả đó sẽ kéo dài khiến da mặt bạn trở nên kém sắc, da mặt ngày càng xấu và lỗ chân lông nở to. Đừng cố nặn mụn trước khi chúng tự bật ra khỏi da mặt hoặc hãy tới gặp chuyên gia, bác sĩ để lấy nhân mụn.

Không nên cố nặn mụn - Ảnh: Internet

Không uống đủ nước

Nước rất quan trọng vì nước giúp cơ thể ngậm nước và dưỡng ẩm toàn thân. Các bác sĩ da liễu khuyến cáo nếu để cho da mất nước sẽ dẫn tới nguy cơ da lão hóa sớm, nhiều nếp nhăn, chảy xệ và lỗ chân lông to hơn. Vì vậy, khi không có nhiều thời gian đắp mặt nạ phục hồi làn da thì bạn nên bổ sung đầy đủ 2 lít nước cho cơ thể mỗi ngày.

Tẩy tế bào chết thường xuyên

Việc gì nhiều quá cũng không tốt. Tẩy tế bào chết cũng vậy, tuy việc này có thể giúp loại bỏ da chết và làm sạch sâu dưới bề mặt da, giúp da săn chắc và sáng mịn hơn. Nhưng việc chà xát quá nhiều lần có thể khiến da bị tổn thương, dễ kích ứng với môi trường xung quanh và dễ sinh mụn.

Tẩy da chết chỉ nên khoảng 2-3 lần mỗi tuần và bạn tốt nhất nên sử dụng những sản phẩm tự làm từ thiên nhiên để tránh khiến da bong tróc và dị ứng.

Tẩy tế bào chết cũng cần đúng cách và đều đặn - Ảnh: Internet

Không ngủ đủ giấc

Những nàng cú đêm thường không để da có thời gian nghỉ ngơi. Việc thiếu ngủ thường xuyên dẫn tới nguy cơ gây bít tắc lỗ chân lông, lão hóa và mụn trứng cá. Hãy chú ý nghỉ ngơi và ngủ dủ 7-8 tiếng mỗi ngày.

Không vệ sinh kính mắt

Nếu bạn là nàng bốn mắt thì chắc chắn phải vệ sinh kính thường xuyên, bởi nếu không, bụi bẩn và vi khuẩn bám trên kính sẽ gây ra mụn trứng cá và ti tỉ các loại mụn ẩn khác dưới da.

Đã che chắn thì không cần bôi kem chống nắng

Nhiều chị em cho rằng chỉ cần mặc áo chống nắng và đeo khẩu trang là có thể ra đường mà không cần bôi kem chống nắng. Nhưng đó là quan niệm hoàn toàn sai lệch, bởi lẽ tia UV vẫn có thể xuyên qua vải. Hơn nữa, vùng da trán thường ít được che chắn, sẽ dễ dàng bị lão hóa hơn các vùng da khác trên mặt.

Do vậy, nếu lười thoa kem chống nắng, bạn ít nhất cũng nên thoa kem dưỡng ẩm và kem trang điểm chứa thành phần chống nắng. Hoặc cách nhanh nhất, bạn có thể trực tiếp trộn kem chống nắng vào các loại kem bôi mặt. Đừng quên thoa kem chống nắng khi ra đường bạn nhé!