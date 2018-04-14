Thường xuyên mắc phải 5 lỗi này thì bạn phải bỏ ngay nếu không muốn da mặt bị xấu đi

Chăm sóc da 14/04/2018 20:49

Da mặt bị xấu đi cũng do bạn chưa biết cách chăm sóc, lắng nghe làn da của mình và trên hết là chắc chắn bạn đang mắc phải những lỗi dưới đây.

Phụ nữ ai cũng từng gặp phải một vài tình trạng về da phổ biến như khô da, nám, tàn nhang, mụn trứng cá, mụn đầu đen,... Một số lý do khiến da gặp phải những vấn đề này xuất phát từ yếu tố di truyền, sự mất cân bằng hoóc môn hoặc các yếu tố khác như môi trường ô nhiễm, ánh sáng mặt trời,...

Khi da mặt gặp phải các vấn đề trên, đa số phụ nữ thường nghĩ điều đó khiến da mặt họ bị xấu đi và phải làm sao giải quyết thật nhanh chóng để da dẻ mịn màng, hồng hào. Tuy nhiên, nếu không biết xử lý đúng cách, rất có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn khiến da chỉ càng xấu đi mà không cải thiện được chút nào.

Do vậy, bạn phải ghi nhớ những thói quen thường gặp dưới đây để tránh làm da mặt xấu đi mỗi ngày.

Thường xuyên mắc phải 5 lỗi này thì bạn phải bỏ ngay nếu không muốn da mặt bị xấu đi - Ảnh 1

Da mặt bị xấu đi là bởi những bất cẩn khi chăm sóc da hàng ngày - Ảnh: Internet

Cố nặn mụn

Khi mụn chín, bạn nhìn thấy đầu nhân mụn trồi ra ngoài thì chắc hẳn bạn sẽ nghĩ mình có thể nặn mụn ngay. Tuy nhiên,t? việc tự nặn mụn có thể gây ra tình trạng nặn không hết nhân, khiến mụn sẽ mọc hết lần này tới lần khác ở cùng 1 vị trí đó. Ngoài ra, nặn mụn không đúng cách có thể làm nảy sinh tình trạng lây lan mụn ra những vùng da xung quanh, khiến mặt bạn càng nổi mụn nhiều hơn.

Vết thâm và sẹo sau khi nặn mụn tại nhà rất khó điều trị và hậu quả đó sẽ kéo dài khiến da mặt bạn trở nên kém sắc, da mặt ngày càng xấu và lỗ chân lông nở to. Đừng cố nặn mụn trước khi chúng tự bật ra khỏi da mặt hoặc hãy tới gặp chuyên gia, bác sĩ để lấy nhân mụn.

Thường xuyên mắc phải 5 lỗi này thì bạn phải bỏ ngay nếu không muốn da mặt bị xấu đi - Ảnh 2

Không nên cố nặn mụn - Ảnh: Internet

Không uống đủ nước

Nước rất quan trọng vì nước giúp cơ thể ngậm nước và dưỡng ẩm toàn thân. Các bác sĩ da liễu khuyến cáo nếu để cho da mất nước sẽ dẫn tới nguy cơ da lão hóa sớm, nhiều nếp nhăn, chảy xệ và lỗ chân lông to hơn. Vì vậy, khi không có nhiều thời gian đắp mặt nạ phục hồi làn da thì bạn nên bổ sung đầy đủ 2 lít nước cho cơ thể mỗi ngày.

Tẩy tế bào chết thường xuyên

Việc gì nhiều quá cũng không tốt. Tẩy tế bào chết cũng vậy, tuy việc này có thể giúp loại bỏ da chết và làm sạch sâu dưới bề mặt da, giúp da săn chắc và sáng mịn hơn. Nhưng việc chà xát quá nhiều lần có thể khiến da bị tổn thương, dễ kích ứng với môi trường xung quanh và dễ sinh mụn.

Tẩy da chết chỉ nên khoảng 2-3 lần mỗi tuần và bạn tốt nhất nên sử dụng những sản phẩm tự làm từ thiên nhiên để tránh khiến da bong tróc và dị ứng.

Thường xuyên mắc phải 5 lỗi này thì bạn phải bỏ ngay nếu không muốn da mặt bị xấu đi - Ảnh 3

Tẩy tế bào chết cũng cần đúng cách và đều đặn - Ảnh: Internet

Không ngủ đủ giấc

Những nàng cú đêm thường không để da có thời gian nghỉ ngơi. Việc thiếu ngủ thường xuyên dẫn tới nguy cơ gây bít tắc lỗ chân lông, lão hóa và mụn trứng cá. Hãy chú ý nghỉ ngơi và ngủ dủ 7-8 tiếng mỗi ngày.

Không vệ sinh kính mắt

Nếu bạn là nàng bốn mắt thì chắc chắn phải vệ sinh kính thường xuyên, bởi nếu không, bụi bẩn và vi khuẩn bám trên kính sẽ gây ra mụn trứng cá và ti tỉ các loại mụn ẩn khác dưới da.

Đã che chắn thì không cần bôi kem chống nắng

Nhiều chị em cho rằng chỉ cần mặc áo chống nắng và đeo khẩu trang là có thể ra đường mà không cần bôi kem chống nắng. Nhưng đó là quan niệm hoàn toàn sai lệch, bởi lẽ tia UV vẫn có thể xuyên qua vải. Hơn nữa, vùng da trán thường ít được che chắn, sẽ dễ dàng bị lão hóa hơn các vùng da khác trên mặt.

Do vậy, nếu lười thoa kem chống nắng, bạn ít nhất cũng nên thoa kem dưỡng ẩm và kem trang điểm chứa thành phần chống nắng. Hoặc cách nhanh nhất, bạn có thể trực tiếp trộn kem chống nắng vào các loại kem bôi mặt. Đừng quên thoa kem chống nắng khi ra đường bạn nhé!

Chỉ đơn giản là rửa mặt thôi nhưng sai một ly là làn da xấu đi một dặm

Chỉ đơn giản là rửa mặt thôi nhưng sai một ly là làn da xấu đi một dặm

Không phải cứ rửa mặt thật sạch hay thật nhiều thì da sẽ đẹp, căng mịn và sáng bóng đâu nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 42 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày