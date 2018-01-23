Thoa mật ong lên mặt mà mắc phải 5 sai lầm này thì dùng 1 xấu 10, da ngày càng sần sùi, đầy mụn

Dùng mật ong thoa lên mặt thường xuyên nhưng làn da không cải thiện mà ngày càng xấu đi, chắc chắn bạn đã mắc phải 5 sai lầm dưới đây.

Tuy là nguyên liệu tự nhiên lành mạnh nhưng không phải dùng thế nào mật ong cũng tốt cho da. Chẳng hạn như 5 sai lầm kinh điển mà đa số mọi người mắc phải dưới đây, chúng đã khiến mật ong trở thành "độc dược" tàn phá làn da nặng nề. 1. Thoa lên da mặt mà không kiểm tra độ kích ứng Mặc dù là loại nguyên liệu tự nhiên nhưng mật ong vẫn chứa rất nhiều tạp chất, đặc biệt là phấn hoa có thể gây mẩn ngứa, thậm chí là dị ứng đối với người có làn da nhạy cảm. Chính vì vậy, để bảo vệ làn da, bạn hãy dùng thử mật ong ở những vị trí khác trước khi thoa lên mặt.

Bạn phải kiểm tra xem da có bị kích ứng hay không trước khi thoa mật ong lên mặt - Ảnh: Internet 2. Thoa mật ong lên bất kỳ vùng da nào Mật ong mang đến rất nhiều công dụng làm đẹp, tuy nhiên không phải vùng da nào cũng có thể hấp thụ được dưỡng chất từ loại nguyên liệu này. Điển hình như vùng da quanh mắt vô cùng nhạy cảm và rất dễ nổi sần, mẩn đỏ khi tiếp xúc với axit amin trong mật ong. Ngoài ra, phấn hoa còn sót lại có thể khiến da quanh mắt dị ứng rất nguy hiểm. Do đó, hãy kết hợp mật ong với một số nguyên liệu có khả năng làm dịu như nha đam, dầu dừa, lòng trắng trứng… để đảm bảo an toàn.

Mật ong không phù hợp với tất cả các vùng da, chẳng hạn như vùng quanh mắt - Ảnh: Internet 3. Không bảo vệ da mặt sau khi thoa mật ong Mật ong chứa hàm lượng lớn axit amin có khả năng tẩy trắng, tăng sản sinh tế bào mới khiến làn da mỏng và dễ tổn thương hơn bình thường. Vì vậy, nếu không bảo vệ cẩn thận da sẽ chịu nhiều tác động từ môi trường và trở nên sạm đen, thâm nám. Để ngăn ngừa cách vấn đề này, bạn phải bảo vệ, che chắn da cẩn thận sau khi dưỡng với mật ong. Sau khi thoa mật ong, bạn cần bảo vệ da mặt thật tốt - Ảnh: Internet 4. Kết hợp mật ong với mọi nguyên liệu Mật ong tuy tốt nhưng nếu bạn kết hợp sai cách sẽ tạo ra hỗn hợp khiến da xấu đi từng ngày. Cụ thể, bạn không được kết hợp mật ong với đậu phụ, hành tây, lá hẹ và nước nóng trên 60°C để thoa lên mặt hay uống. Mật ong sẽ hóa độc dược nếu kết hợp với các nguyên liệu không phù hợp - Ảnh: Internet 5. Không kiểm định chất lượng mật ong Hiện nay, trên thị trường tràn lan các loại mật ong kém chất lượng, pha lẫn nhiều tạp chất vô cùng nguy hại đến sức khỏe lẫn làn da của người dùng. Do đó, trước khi thoa lên da mặt, bạn phải kiểm định chất lượng của mật ong để đạt hiệu quả như mong muốn, đồng thời bảo vệ nhan sắc. Đừng tin vào lời người bán hàng, bạn phải kiểm tra chất lượng mật ong trước khi thoa lên mặt để bảo vệ da - Ảnh: Internet Trên đây là 5 sai lầm mà mọi người thường mắc phải khi thoa mật ong lên mặt nhằm dưỡng da. Những cách dùng trên không chỉ làm phản tác dụng của loại nguyên liệu này mà còn gây nguy hại cho da.

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