Tuy rất lành tính nhưng cứ dùng mật ong để làm đẹp một cách vô tội vạ sẽ khiến da xuống cấp trầm trọng. 5 điều dưới đây là thói quen xấu mà đa số chị em phụ nữ mắc phải khi dùng mật ong để chăm sóc da .

Bởi, da mặt rất dễ tổn thương và nhạy cảm, nếu không cẩn thận sẽ khiến vùng da này bị kích ứng, dị ứng vô cùng nguy hiểm. Hãy thoa mật ong lên vùng da tay đều đặn 3 ngày trước khi dùng chúng làm mặt nạ dưỡng da mặt.

Bất kì loại mỹ phẩm nào, kể cả là nguyên liệu thiên nhiên lành tính đến đâu, trước khi sử dụng bạn bắt buộc phải thử trên các vùng da khác rồi mới đắp lên da mặt.

2. Bôi mật ong lên tất cả các vùng da

Dù có hiệu quả cải thiện tình trạng da rất hữu hiệu nhưng không phải vùng da nào cũng phù hợp với mật ong. Chẳng hạn như vùng da xung quanh mắt, với độ nhảy cảm cao và có cấu tạo rất mỏng, vùng da này rất dễ nổi mẩn ngứa khi tiếp xúc với mật ong.

Đặc biệt, khi trộn mật ong với những nguyên liệu khác như nước cốt chanh, bột mì, lòng trắng trứng… tuyệt đối tránh thoa lên vùng da xung quanh mắt.

3. Không bảo vệ da sau khi dưỡng với mật ong

Với hàm lượng axit tự nhiên cao, mật ong có khả năng tẩy tế bào chết rất hiệu quả. Tuy nhiên, công dụng này cũng vô tình khiến làn da bị bào mòn, do đó, sau khi thoa mật ong bạn nên bảo vệ da để đảm bảo hiệu quả đạt được.

4. Không phân biệt chất lượng mật ong

Mật ong rất dễ bị trực khuẩn tấn công nếu bạn không biết bảo quản đúng cách. Thậm chí, nếu bảo quản mật ong trong đồ kim loại lâu ngày chúng sẽ tạo ra bọt khí, lúc này sẽ vô cùng có hại đối với da.

Ngoài ra, trên thị trường hiện nay, mật ong rất dễ bị pha lẫn với tạp chất hoặc nước đường khiến chúng mất dần hiệu quả, nhiều lúc phản tác dụng. Do đó, để mang lại hiệu quả dưỡng da tối ưu bạn nên kiểm tra nguồn gốc, chất lượng của mật ong trước khi sử dụng.

5. Dùng mật ong kết hợp với mọi loại thực phẩm

Nếu kết hợp mật ong với những loại thực phẩm không phù hợp sẽ gây tổn hại đến sức khỏe và làn da.

Mật ong không nên kết hợp với đậu phụ, hành tây hay lá hẹ, sự kết hợp này dễ gây tổn thương dạ dày, tiêu chảy. Ngoài ra, mật ong không nên pha với nước nóng trên 60 độ C, điều này sẽ gây ra một số chất độc hại.