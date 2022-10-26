Thật kỳ lạ, tại sao càng vệ sinh nách lại càng đổ mồ hôi và gây mùi khó chịu?

Đổ mồ hôi là một quá trình bình thường của cơ thể, trong đó các tuyến mồ hôi của chúng ta tiết ra chất lỏng trên bề mặt da. Phản hồi này được kích hoạt để giúp chúng ta không bị quá nóng.

Tuyến sinh dục : Mồ hôi mà các tuyến này tiết ra có màu trong và không có mùi. Chúng cũng giải phóng chất lỏng trực tiếp trên bề mặt.

: Mồ hôi mà các tuyến này tiết ra có màu trong và không có mùi. Chúng cũng giải phóng chất lỏng trực tiếp trên bề mặt. Các tuyến nội tiết : Chất lỏng mà các tuyến này tiết ra đặc và có thể có mùi hôi khi tiếp xúc với vi khuẩn bám trên cơ thể bạn. Mồ hôi được tiết ra qua các nang lông của bạn ra bề mặt. Hầu hết thanh thiếu niên bắt đầu có mùi hôi vì các tuyến này không bắt đầu hoạt động cho đến khi dậy thì.

Nách có thể có mùi hôi vì một số lý do

Một người bắt đầu phát triển mùi cơ thể khi mồ hôi của họ tiếp xúc với vi khuẩn luôn tồn tại trên bề mặt cơ thể. Có những yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến mùi hôi nách của chúng ta:

Tập thể dục kích hoạt các tuyến mồ hôi vì cơ thể chúng ta đang cố gắng hạ nhiệt. Chất lỏng tiết ra trộn lẫn với vi khuẩn, và nó bay hơi.

kích hoạt các tuyến mồ hôi vì cơ thể chúng ta đang cố gắng hạ nhiệt. Chất lỏng tiết ra trộn lẫn với vi khuẩn, và nó bay hơi. Chế độ ăn uống của bạn có thể thay đổi cách bạn ngửi thấy mùi: Các loại dầu, tỏi và hành tây đi qua các lỗ chân lông, gây ra mùi cơ thể.

Các loại dầu, tỏi và hành tây đi qua các lỗ chân lông, gây ra mùi cơ thể. Thời tiết nóng nực hoặc ấm có thể khiến bạn liên tục đổ mồ hôi vì cơ thể luôn cố gắng hạ nhiệt.

có thể khiến bạn liên tục đổ mồ hôi vì cơ thể luôn cố gắng hạ nhiệt. Các yếu tố khác có thể là: thừa cân, thay đổi hormone, một số loại thuốc và tình trạng sức khỏe nhất định.

Mẹo giúp bạn giảm mùi cơ thể

Đôi khi, ủ rũ không đủ để khử mùi cơ thể. Chúng ta có thể tự vệ sinh trong vài phút mà vùng nách vẫn có mùi do vệ sinh không đúng cách. Dưới đây là một số cách bạn có thể sử dụng để khử mùi cơ thể tốt, ít nhất là trong một thời gian.

Thực hành tốt vệ sinh và sử dụng xà phòng diệt khuẩn: Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta giữ gìn vệ sinh tốt, nhưng đôi khi chúng ta đang thiếu thông tin quan trọng có thể giúp chúng ta cải thiện thói quen của mình. Theo các chuyên gia, khi vệ sinh nách, chúng ta nên thoa xà phòng diệt khuẩn ít nhất 30 giây. Điều này được thực hiện để loại bỏ cùng một vi khuẩn gây ra mùi cơ thể.

Bạn có thể cạo lông thường xuyên: Lông trên cơ thể chúng ta có xu hướng bẫy vi khuẩn và bằng cách cạo lông nách, chúng ta cho phép mồ hôi bay hơi nhanh hơn và do đó ít tiếp xúc với vi khuẩn.

Mặc quần áo sạch sẽ và rộng rãi: Cố gắng không sử dụng lại quần áo bẩn, đặc biệt nếu bạn mặc chúng để tập thể dục. Các loại vải trong quần áo của bạn cũng quan trọng, càng thoáng khí, như cotton và lanh, càng tốt. Bằng cách đó, bạn giữ cho cơ thể khô lâu nhất có thể.

Cố gắng không sử dụng lại quần áo bẩn, đặc biệt nếu bạn mặc chúng để tập thể dục. Các loại vải trong quần áo của bạn cũng quan trọng, càng thoáng khí, như cotton và lanh, càng tốt. Bằng cách đó, bạn giữ cho cơ thể khô lâu nhất có thể. Sử dụng chất chống mồ hôi: Nó hoạt động vì các tuyến mồ hôi giảm sản xuất mồ hôi khi chúng đã đầy và chất chống mồ hôi giúp tạo ra cảm giác cho các tuyến này.

Theo Brightside